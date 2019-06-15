"Я дышу, но уже не живу". В Таджикистане разгорелся еще один спор о девственности

08:55 17.06.2019

Брачная ночь для 19-летней Идимо Шеровой превратилась в настоящий кошмар. В ту ночь ее муж Фирузи Мухаммадраджаб, по его словам, обнаружил, что его жена – не девственница. "Она призналась, что лишилась девственности в восьмилетнем возрасте. Имеется видео с ее признанием", - утверждает Фируз.



Идимо Шерова заявляет, что у нее не было выхода: в брачную ночь муж жестоко избил ее и вынудил признаться в не девственности. "Я была сильно напугана и до утра выполнила все его указания. Он потребовал, чтобы я призналась в греховности. Я отказалась. Тогда Фируз начал угрожать, что меня ждет смерть через повешение. После этого я повторила все, что он говорил. Я сказала, что соседский мальчик лишил меня девственности в восьмилетнем возрасте", - сказала жительница Дангаринского района Идимо Шерова 13 июня в беседе с Радио Озоди.



С той ночи, по словам молодой женщины, ее жизнь превратилась в ад: вскоре видео полуголой Идимо с ее "признанием" распространили в округе. Видео появилось даже на мобильных телефонах местных школьников.



Идимо Шерова обратилась в суд Дангаринского района и потребовала у бывшего мужа в качестве морального ущерба 50 тыс. сомони (около $5 тыс.). Однако суд решил, что никакого унижения чести и достоинства не было.

Идимо говорит, что до свадьбы и после обвинений мужа четыре раза прошла медицинское обследование. Врачи в Дангаре, Бохтаре и Душанбе установили, что она до сих пор не потеряла девственность.



Фируз Мухаммадраджаб, бывший муж Идимо, заявил, что его бывшая супруга – не девственница. Он признал, что снял на видео признание Идимо, которое было передано в суд в качестве доказательства порочности невесты. "Кто распространил видео среди сельчан – я не знаю", - говорит Фируз.



"Каждый раз, когда вижу, что люди разговаривают и смеются, мне становится не по себе: кажется, что они смеются надо мной… Сейчас я дышу, но уже не живу. Хочу, чтобы люди знали: я девственница и меня оклеветали", - говорит Идимо Шерова.



В традиционном таджикском обществе считается, что девушка должна быть целомудренной, и если она выходит замуж не девственницей – ее могут с позором выставить за дверь. Родители, как правило, отказываются принять их обратно, честь и репутация этих женщин остается запятнанной на всю жизнь.



Как сообщили Радио Озоди в Республиканском центре судмедэкспертизы в Душанбе, в прошлом году они получили 570 обращений с просьбой установить девственность молодых женщин. Обычно это делают родители девушек, которых обвинили в том, что они не хранили целомудрие.