Генпрокуратура Узбекистана официально подтвердила арест экс-главы СГБ И.Абдуллаева

09:02 17.06.2019

14 июня Генеральная прокуратура Узбекистана официально подтвердила информацию об аресте бывшего главы Службы государственной безопасности республики Ихтиера Абдуллаева.



"Уголовное дело по таким обвинениям, как злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество возбуждено против бывших руководителей Службы государственной безопасности И. Абдуллаева и Ж. Эгамова (экс-заместитель председателя СГБ – Ред.), а также в отношении еще около 10 должностных лиц. Ведутся следственные действия", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Сообщается также, что в отношении арестованных высокопоставленных лиц избраны меры пресечения в соответствии с выдвинутыми им обвинениями. "Так как в уголовном деле участвуют несколько высокопоставленных должностных лиц, многие детали не могут быть разглашены", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, что об аресте 53-летнего Ихтиера Абдуллаева "Озодлик" со ссылкой на свои источники сообщал четыре месяца назад, то есть 11 февраля этого года.



Ихтиер Абдуллаев был назначен председателем Службы государственной безопасности 31 января 2018 года. Ранее, с 2015 года, он работал генеральным прокурором Узбекистана, а с 2009 года – государственным советником президента.