Фиаско неолибералов в Латинской Америке, - С.Кожемякин

11:12 17.06.2019 Обман - главное орудие латиноамериканских правых



Народы Латинской Америки борются с неолиберальной политикой, приводящей к нищете и неравенству. В Аргентине протестующие требуют отставки правительства, заключившего кабальный договор с МВФ. В Колумбии в ответ на террор с новой силой вспыхнуло партизанское движение.



Фиаско неолибералов



Обрушиваясь на левые идеи, их противники прибегают к двум основным шаблонам. Первый - неэффективность социалистической экономики и любых проявлений госрегулирования. Второй - жестокость и насилие, якобы являющиеся обязательным атрибутом левого режима. Соответственно, либеральный строй провозглашается полной противоположностью, основанной на процветании и правах человека.



То, что к реальности подобные спекулятивные схемы не имеют никакого отношения, видно на примере Латинской Америки. В 2015 году в Аргентине на смену прогрессивному правительству Кристины Киршнер пришел представитель правых сил Маурисио Макри. Критикуя предшественников, политик утверждал, что экспортные пошлины, введенные для наполнения внутреннего рынка дешевой сельхозпродукцией, губят экономику, а большие социальные расходы ведут к дефициту бюджета. В противовес этому Макри обещал привлечь иностранные инвестиции и создать выгодные условия для частного бизнеса. Открытая экономика, уверяло либеральное окружение нового президента, - столбовая дорога к богатству.



Воспользоваться этой дорогой в итоге смогли немногие корпорации. Освобожденные от жестких рамок, они принялись выводить капиталы за рубеж, а не вкладывать их внутри страны. Только за первые три месяца этого года из Аргентины выведено 12 млрд долларов. Обещанного потока иностранных инвестиций так и не последовало, зато лишенная господдержки отечественная промышленность стала стремительно сжиматься. Сокращение производства происходит второй год подряд, и перспектив выправления ситуации не просматривается. Это привело к падению бюджетных доходов и росту дефицита, причем покрывать его правительство предпочло за счет заемных средств. В прошлом году Аргентина подписала соглашение с Международным валютным фондом о предоставлении кредита на 56 млрд долларов.



Доноры выставили обычные условия, касающиеся сокращения госрасходов. Режим жесткой экономии ударил по самым широким слоям. Массовые увольнения, сокращение либо полная ликвидация субсидий на коммунальные услуги, коммерциализация системы здравоохранения привели к обнищанию населения. Всего за год уровень бедности вырос с 26 до 33 процентов, а крайней бедности - с 4,8 до 6,7 процента. С 5,9 до почти 10 процентов увеличилась безработица.



Этому способствует невиданная с 1990-х годов инфляция. В годовом исчислении цены выросли на 55 процентов, а ряд товаров и услуг дорожают еще быстрее. Например, стоимость проезда в транспорте и цены на лекарства увеличились за год на 67, услуги связи подорожали на 64 процента. Три четверти пенсионеров сегодня имеют доходы ниже потребительской корзины, а роющиеся в мусорных контейнерах люди стали будничной приметой городского пейзажа…



Доведенные до отчаяния жители не видят иного выхода, кроме протеста. С момента прихода к власти Макри Аргентина пережила пять общенациональных забастовок, самая массовая из которых прошла 29 мая. Экономическая жизнь страны была парализована. Не работали аэропорты, железные дороги и столичное метро, закрылись морские порты, школы, банки и суды. Больницы оказывали только неотложную помощь. "Это демонстрация отказа общества от правительства, которое привело к голоду, нищете и безработице", - заявили во Всеобщей конфедерации труда - ведущем профсоюзном объединении.



В преддверии намеченных на 27 октября всеобщих выборов правые стремительно теряют поддержку. Судя по опросам, наибольшие шансы на победу имеет альянс "Фронт за победу", объединяющий ряд левых партий, включая Коммунистическую. 18 мая стало известно, что баллотироваться от него в президенты будет бывший премьер-министр Альберто Фернандес, а кандидатом в вице-президенты станет Кристина Киршнер. Напомнив, что левое правительство уже вытащило страну из кризиса 1998-2002 годов, экс-глава Аргентины пообещала сделать это и сейчас. То, что Киршнер участвует "под вторым номером", связано с действиями правительства. Следуя примеру соседней Бразилии, власти пытаются осудить Киршнер по надуманным обвинениям и возбудили против нее больше десяти уголовных дел.



Лихорадочные меры, призванные спасти правый лагерь, этим не ограничиваются. Подконтрольные крупному бизнесу СМИ запустили кампанию "или Макри, или вторая Венесуэла". Нынешние правители в Буэнос-Айресе ищут помощи за рубежом. В телефонном разговоре с Макри Дональд Трамп выразил "твердую поддержку" коллеге и его экономической программе. О недопущении возвращения левых сил в Аргентине заявил глава Бразилии Жаир Болсонару.



Это лишь подогревает недовольство. В создавшихся условиях правительство было вынуждено объявить о замораживании цен на основные товары и услуги, а также вернуться к экспортным пошлинам, тем самым расписавшись в собственном фиаско. Однако отчаянные шаги вряд ли спасут действующую власть. Подавляющее большинство аргентинцев отказываются доверять ей судьбу страны.



"Нас убивают!"



Острые классовые битвы происходят и на другом конце континента - в Колумбии. Страна является поучительным примером того, к чему приводит многолетнее господство правых. Получив благословение североамериканского капитала, они установили режим угнетения и насилия. Несмотря на огромные природные ресурсы, в Колумбии по-прежнему налицо чудовищное неравенство. Состояние богатейшего человека страны Луиса Карлоса Сармьенто превышает 11 млрд долларов, в то время как 560 тыс. детей страдают от хронического недоедания.



В прошлом году к власти в Колумбии пришли представители самых реакционных кругов крупного бизнеса во главе с президентом Иваном Дуке. Они выдвинули план неолиберальных реформ, предусматривающих сокращение бюджетных расходов на образование и здравоохранение, широкое привлечение иностранного капитала в добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство. Это означает одно: дальнейшее обеднение простых жителей и массовое принудительное изъятие земель. Хотя проблема землевладения в Колумбии и без того является крайне напряженной. Так, 0,4 процента населения, то есть крупнейшие латифундисты, распоряжается двумя третями пахотной земли, в то время как на долю беднейших 84 процентов крестьянских хозяйств приходится лишь 4 процента сельхозугодий. В течение десятилетий людей насильно лишали земель, размещая на них плантации экспортных культур: бананов, сахарного тростника, какао-бобов и коки. В результате Колумбия занимает первое место по числу внутренне перемещенных лиц - 7 млн человек.



Беззаконие, совершаемое альянсом помещиков, частных армий (парамилитарес), правительства и зарубежных - преимущественно североамериканских - монополий, привело к началу партизанской войны. Стоящие на коммунистических позициях Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) и более мелкие группировки раздавали в освобожденных районах землю крестьянам, создавали системы образования и здравоохранения. Это позволило им действовать в течение десятилетий, пользуясь поддержкой населения. Однако военно-техническое превосходство правительственных сил постепенно сокращало возможности партизан. В начале 2000-х годов армия в контакте с парамилитарес предприняла массированное наступление, применяя тактику выжженной земли. По крайне приблизительным данным, тогда были убиты 10 тыс. крестьян, заподозренных в сочувствии повстанцам.



В ноябре 2016 года многолетние переговоры о мире завершились подписанием соглашения. По его условиям почти 7 тыс. бойцов РВСК соглашались сложить оружие. Взамен власти обещали им амнистию и интеграцию в мирную жизнь. Сама повстанческая организация была преобразована в партию с предоставлением ей 10 мест в парламенте. Наконец, правительство брало на себя обязательства по проведению масштабной социальной реформы, обещав наделить землей 2,5 млн безземельных и малоземельных крестьян. При этом 10 млрд долларов должны были быть направлены на улучшение инфраструктуры, развитие системы образования и т.д.



За все это тогдашний президент Хуан Мануэль Сантос был удостоен Нобелевской премии мира. Как выяснилось - преждевременно… Обещанной земли и жизненно важных программ развития жители Колумбии так и не дождались, а уход повстанцев обернулся бесчисленными трагедиями. Вакуум власти заполнили парамилитарес. Выполняя задания производителей наркотиков, сельскохозяйственных и горнорудных корпораций, они стали истинными хозяевами колумбийской провинции. За два с небольшим года со своих земель были согнаны 210 тыс. человек.



Все, кто встает на пути бандитов и стоящих за их спинами сил, сталкиваются с угрозами и расправами. С ноября 2016 года в Колумбии убиты 530 общественных активистов: руководителей сельских общин, правозащитников, профсоюзных работников. Сообщения о новых жертвах приходят почти каждый день. В мае в городке Араукита был убит режиссер-документалист Маурисио Лезама, снимавший фильм о преступлениях ультраправых боевиков. В начале июня четыре мирных жителя погибли в департаменте Антьокия, а в департаменте Нариньо убийцы расправились с защитницей прав индейцев и афроколумбийцев Паулой Ордонес. "Мы оказались в гораздо худшем положении, чем три года назад", - признался координатор совета коренных народов Хелфер Андраде.



Настоящая охота развернута на разоружившихся бойцов РВСК. С момента подписания соглашения убиты 140 бывших партизан и больше тридцати их родственников. Жертвами становятся даже грудные дети. В департаменте Гуахира убийцы ворвались в дом Густаво и Сандры Гонсалес, не пощадив ни бывших повстанцев, ни их 7-месячного ребенка. Данный регион стал лидером по росту насильственных смертей. В одном муниципалитете Барранкас число убийств выросло за последний год в 15 раз. Под пулями гибнут и экс-командиры РВСК. Один из них, Хорхе Энрике Корредор, отвечал за реинтеграцию бывших подчиненных, но был убит в мае.



Масштабы насилия признают даже международные организации. "Мы встревожены шокирующим числом убитых и преследуемых активистов. Эта ужасная тенденция, похоже, усугубляется", - сообщил представитель управления ООН по правам человека Руперт Колвилл. Но власти игнорируют эти заявления. Девять из десяти убийств остаются нераскрытыми, правительство не спешит выполнять соглашение с РВСК. Недавно оно арестовало и попыталось выдать в США бывшего командира, а ныне депутата парламента Хесуса Сантрича. Президент Дуке уже не в первый раз грозится пересмотреть правила амнистии партизан и словно в издевку над ними назначает командующим вооруженными силами генерала Никасио Эспинеля, известного своими расправами над мирными жителями.



В ответ накопившееся возмущение трудящихся выплеснулось на улицы. В стране прошла серия массовых акций протеста, включая всеобщую забастовку 25 апреля. Под лозунгами "Мир и справедливость!" и "Нас убивают!" тысячи крестьян провели "Национальный марш за жизнь" и перекрыли Панамериканское шоссе. На разгон демонстрантов были брошены армия и отряды парамилитарес. Под их огнем погибли восемь протестовавших.



"Грязная война", как называют ее в Колумбии, привела к возобновлению повстанческого движения. По разным данным, число вновь взявшихся за оружие партизан составляет от 2 до 3 тысяч. Как признал один из командиров РВСК и глава их делегации на переговорах с правительством Иван Маркес, "это было серьезной ошибкой - сдавать оружие обманщикам". Сам он с прошлого года находится на нелегальном положении.



Многие из бойцов присоединились к Армии национального освобождения (АНО) - другой марксистской группировке. Вслед за РВСК она начала диалог с властями и объявила перемирие, но минувшей зимой подверглась наступлению со стороны правительственных войск. После этого АНО вышла из переговоров и совершила ряд дерзких атак, включая подрыв полицейской академии в Боготе. Всего за несколько месяцев численность организации выросла вдвое, она действует более чем в половине департаментов страны. Рост протестов всерьез встревожил Вашингтон, рассматривающий Колумбию как главного союзника в регионе и плацдарм на случай интервенции против Венесуэлы. Глава Южного командования вооруженных сил США Крейг Фаллер заявил о поддержке Боготы, обвинив власти Венесуэлы в помощи повстанцам.



В Колумбии повторяется ситуация 1980-х годов, когда РВСК решила перейти на легальное положение и создала партию "Патриотический союз". Около 5 тыс. ее членов, включая руководителей, были убиты. После этого партизанское движение возобновилось. Оказавшимся перед лицом истребления людям не оставляют иного выбора и теперь.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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