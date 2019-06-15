ШОС - это по-нашему: России передали председательство в организации

11:14 17.06.2019 Москва выводит на авансцену борьбу с терроризмом



Дмитрий Лару



Борьба с терроризмом и экстремизмом стала центральной темой состоявшегося 14 июня в Бишкеке саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Выработка мер по противодействию радикальным группировкам станет одной из главных задач организации и в период начинающегося с этого момента председательства России, сказал президент Владимир Путин, приглашая коллег на следующий саммит в Челябинск. Много внимания на встрече, собравшей лидеров 12 стран региона, было уделено ситуации в Сирии и Афганистане. И, разумеется, не обошли стороной участники иранскую тему - как ввиду выхода США из ядерной сделки, так и по причине недавних событий в Ормузском проливе, еще больше обостривших противостояние Тегерана с Вашингтоном.



От Бишкека - Челябинску



Заседание Совета глав государств ШОС - высшего органа организации началось в узком составе при участии лидеров стран-членов (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также генерального секретаря и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС. Затем к мероприятию присоединились руководители государств-наблюдателей - Монголии, Ирана, Афганистана и Белоруссии. В Бишкек также были приглашены представители ООН, ОДКБ, СНГ и Евразийской экономической комиссии.



Владимир Путин, прибывший в государственную резиденцию "Ала-Арча" на автомобиле "Аурус", подчеркнул, что ШОС вносит "значительный вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в Евразии". С учетом того, что после завершения саммита в Бишкеке РФ примет председательство в организации, российский президент изложил видение развития объединения в 2019–2020 годах.



ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество

Владимир Путин в первый день саммита провел переговоры с Сооронбаем Жээнбековым и Нарендрой Моди



Одним из главных приоритетов ШОС должна стать борьба с терроризмом и экстремизмом. Необходимо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика. Чрезвычайно важно не допустить попадания оружия массового уничтожения в руки террористических группировок.



- Россия также выступает за тесную совместную работу со странами - участницами организации в пресечении пропаганды идей терроризма и экстремизма в сети Интернет и использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, - заявил Владимир Путин.



ШОС может стать важнейшей организацией на мировой арене в области борьбы с терроризмом, учитывая опыт всех стран - членов объединения в противодействии радикализму, отметил в беседе с "Известиями" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, работа в этом направлении сейчас осложняется тем, что "международный терроризм давно стал инструментом в руках отдельных спецслужб для дестабилизации обстановки".



РФ также серьезно озабочена и ситуацией вокруг иранской ядерной программы. По мнению российского президента, выход США из СВПД "не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия".



- Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным, - заявил Владимир Путин.



Россия также намерена добиваться углубления экономического сотрудничества между странами - участницами организации. Расширению торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов будет способствовать новый механизм в рамках ШОС - Форум глав регионов, чье создание инициировала РФ.



ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения

Акцент на мероприятии в Бишкеке решено сделать на экономике



Особое внимание в ходе своего председательства Москва планирует уделять и культурно-гуманитарной сфере. Россия сосредоточится на реализации достигнутых соглашений в области СМИ, физкультуры, спорта и туризма. Владимир Путин также призвал участников саммита принять участие в организации торжественных мероприятий в честь 75-летия победы над фашизмом в следующем году.



Обсудить наедине



На полях форума Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также пообщался с президентом Ирана Хасаном Роухани. На ногах, а точнее на стульях в перерывах встреч, российский лидер кратко пообщался и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу, а также обсудили актуальные вопросы интеграции и затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.



Основными стали переговоры Владимира Путина с иранским президентом Хасаном Роухани. Они не могли обойтись без обсуждения недавнего инцидента в Ормузском проливе, где были атакованы норвежский и японский танкеры. В этом США, Саудовская Аравия, Великобритания обвинили Тегеран. Последний уже открестился от подобных заявлений.



Страны ШОС объединятся против санкций США

В Душанбе открывается саммит глав правительств шанхайской "восьмерки"



- Иран не заинтересован в эскалации конфликта. Это куда более выгодно даже не столько США, а скорее аравийским союзниками Вашингтона. В первую очередь речь идет о Саудовской Аравии, - заявил "Известиям" востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серегичев. - Эта операция с танкерами может быть направлена даже не столько на дискредитацию Ирана как такого, сколько на предупреждение Тегерана, чтобы тот отказался от контрафактных схем продажи нефти.



Поговорили стороны и о двустороннем сотрудничестве. Так, ведущие российские нефтегазовые компании сейчас прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране. Кроме того, реализуется программа электрификации железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун протяженностью 495 км и проект строительства ТЭС "Сирик" на берегу Персидского залива. В мае 2018 года было подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли ЕВРАЗЭС - Иран. Более того, в августе 2015 года Россия передала в эксплуатацию Ирану первый энергоблок АЭС "Бушер". Сейчас ведутся работы по сооружению второго и третьего блоков атомной электростанции.



Не менее важной темой российско-иранских переговоров остается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В 2018/19 учебном году РФ выделено 90 стипендий для обучения иранских студентов. В 10 иранских вузах сейчас действуют кафедры русского языка и литературы. Ранее "Известия" сообщали, что число иранцев, желающих поступить в российские университеты, ежегодно растет, а самой востребованной специальностью считается медицина. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560759240

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Люди вышли на улицы, потому что обеднели – Токаев о митингах в Казахстане

- Кадровые перестановки

- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Акмолинскую область

- Клятва президента: не навреди

- Состоялась отчетная встреча Министра юстиции РК Марата Бекетаева с населением

- Итоги предвыборной кампании подвели в г.Алматы

- Казахстан экспортирует порядка 800 товаров в 120 стран

- Бауыржан Байбек проверил ход реконструкции улиц Алматы

