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ШОС - это по-нашему: России передали председательство в организации
11:14 17.06.2019

Москва выводит на авансцену борьбу с терроризмом

Дмитрий Лару

Борьба с терроризмом и экстремизмом стала центральной темой состоявшегося 14 июня в Бишкеке саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Выработка мер по противодействию радикальным группировкам станет одной из главных задач организации и в период начинающегося с этого момента председательства России, сказал президент Владимир Путин, приглашая коллег на следующий саммит в Челябинск. Много внимания на встрече, собравшей лидеров 12 стран региона, было уделено ситуации в Сирии и Афганистане. И, разумеется, не обошли стороной участники иранскую тему - как ввиду выхода США из ядерной сделки, так и по причине недавних событий в Ормузском проливе, еще больше обостривших противостояние Тегерана с Вашингтоном.

От Бишкека - Челябинску

Заседание Совета глав государств ШОС - высшего органа организации началось в узком составе при участии лидеров стран-членов (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также генерального секретаря и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС. Затем к мероприятию присоединились руководители государств-наблюдателей - Монголии, Ирана, Афганистана и Белоруссии. В Бишкек также были приглашены представители ООН, ОДКБ, СНГ и Евразийской экономической комиссии.

Владимир Путин, прибывший в государственную резиденцию "Ала-Арча" на автомобиле "Аурус", подчеркнул, что ШОС вносит "значительный вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в Евразии". С учетом того, что после завершения саммита в Бишкеке РФ примет председательство в организации, российский президент изложил видение развития объединения в 2019–2020 годах.

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Одним из главных приоритетов ШОС должна стать борьба с терроризмом и экстремизмом. Необходимо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика. Чрезвычайно важно не допустить попадания оружия массового уничтожения в руки террористических группировок.

- Россия также выступает за тесную совместную работу со странами - участницами организации в пресечении пропаганды идей терроризма и экстремизма в сети Интернет и использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, - заявил Владимир Путин.

ШОС может стать важнейшей организацией на мировой арене в области борьбы с терроризмом, учитывая опыт всех стран - членов объединения в противодействии радикализму, отметил в беседе с "Известиями" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, работа в этом направлении сейчас осложняется тем, что "международный терроризм давно стал инструментом в руках отдельных спецслужб для дестабилизации обстановки".

РФ также серьезно озабочена и ситуацией вокруг иранской ядерной программы. По мнению российского президента, выход США из СВПД "не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия".

- Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным, - заявил Владимир Путин.

Россия также намерена добиваться углубления экономического сотрудничества между странами - участницами организации. Расширению торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов будет способствовать новый механизм в рамках ШОС - Форум глав регионов, чье создание инициировала РФ.

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Особое внимание в ходе своего председательства Москва планирует уделять и культурно-гуманитарной сфере. Россия сосредоточится на реализации достигнутых соглашений в области СМИ, физкультуры, спорта и туризма. Владимир Путин также призвал участников саммита принять участие в организации торжественных мероприятий в честь 75-летия победы над фашизмом в следующем году.

Обсудить наедине

На полях форума Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также пообщался с президентом Ирана Хасаном Роухани. На ногах, а точнее на стульях в перерывах встреч, российский лидер кратко пообщался и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу, а также обсудили актуальные вопросы интеграции и затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

Основными стали переговоры Владимира Путина с иранским президентом Хасаном Роухани. Они не могли обойтись без обсуждения недавнего инцидента в Ормузском проливе, где были атакованы норвежский и японский танкеры. В этом США, Саудовская Аравия, Великобритания обвинили Тегеран. Последний уже открестился от подобных заявлений.

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- Иран не заинтересован в эскалации конфликта. Это куда более выгодно даже не столько США, а скорее аравийским союзниками Вашингтона. В первую очередь речь идет о Саудовской Аравии, - заявил "Известиям" востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серегичев. - Эта операция с танкерами может быть направлена даже не столько на дискредитацию Ирана как такого, сколько на предупреждение Тегерана, чтобы тот отказался от контрафактных схем продажи нефти.

Поговорили стороны и о двустороннем сотрудничестве. Так, ведущие российские нефтегазовые компании сейчас прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране. Кроме того, реализуется программа электрификации железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун протяженностью 495 км и проект строительства ТЭС "Сирик" на берегу Персидского залива. В мае 2018 года было подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли ЕВРАЗЭС - Иран. Более того, в августе 2015 года Россия передала в эксплуатацию Ирану первый энергоблок АЭС "Бушер". Сейчас ведутся работы по сооружению второго и третьего блоков атомной электростанции.

Не менее важной темой российско-иранских переговоров остается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В 2018/19 учебном году РФ выделено 90 стипендий для обучения иранских студентов. В 10 иранских вузах сейчас действуют кафедры русского языка и литературы. Ранее "Известия" сообщали, что число иранцев, желающих поступить в российские университеты, ежегодно растет, а самой востребованной специальностью считается медицина.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560759240
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