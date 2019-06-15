Ашхабад признан самым дорогим городом мира

13:19 17.06.2019

Согласно исследованиям организации ECA International, Ашхабад признан самым дорогим городом мира.

Как отмечается в отчете экспертов по глобальной мобильности, ECA International (ECA), опубликованном 13 июня, местом с самой высокой стоимостью жизни в мире является столица Туркменистана Ашхабад, с прошлого года переместившаяся на 110 позиций.



В прошлом году Ашхабад занимал 111 строчку рейтинга.

"Хотя повышение Ашхабада в рейтинге может быть сюрпризом для некоторых, это могут предвидеть те, кто знаком с экономическими и валютными проблемами, с которыми Туркменистан сталкивался в последние несколько лет. Постоянно растущий уровень инфляции в сочетании с заметным нелегальным черным рынком иностранных валют, повышающим стоимость импорта, означают, что по официальному обменному курсу расходы на посетителей столицы Ашхабада чрезвычайно возросли, став твердо на вершине рейтинга", отметил менеджер по производству ECA International Стивен Килфеддер.

В десятку самых дорогих городов в мире, возглавляемую Ашхабадом, вошли Цюрих, Женева, Базель, Берн, Гонгконг, Токио, Сеул, Тель-Авив, и Шанхай.