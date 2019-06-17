Экс-президент Египта Мурси скончался в зале суда

21:37 17.06.2019

Мохаммед Мурси ушел не до конца приговоренным



В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране - экс-президент Мохаммед Мурси. Вооруженные силы Египта переведены в состояние боевой готовности из опасений волнений со стороны ассоциации "Братьев-мусульман" (запрещена в РФ), возглавляемой бывшим главой государства.



Бывший президент Египта Мохаммед Мурси скончался на 68-м году жизни в Каире во время заседания суда, касающегося повторного рассмотрения дела о шпионаже, где он проходил как главный обвиняемый. Об этом в понедельник сообщили египетские СМИ. Господин Мурси упал в обморок во время выступления. По данными СМИ, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Официальная причина будет объявлена в ближайшее время генпрокурором страны. Мохаммед Мурси также страдал эпилепсией и перенес операцию на мозге. Тело экс-президента доставлено на судебную экспертизу.

Чем известен Мохаммед Мурси

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Сразу после его смерти армия и силы безопасности страны были приведены в состояние боевой готовности, сообщил телеканал RT Arabic. Власти Египта опасаются волнений со стороны сторонников "Братьев-мусульман", чьим лидером был экс-президент Мурси, хотя официально он покинул ассоциацию после того, как возглавил страну.



Мохаммед Мурси руководил Египтом с июня 2012 по июль 2013 года. Он возглавил страну практически сразу после завершения переходного периода, последовавшего за свержением президента Хосни Мубарака.



Во втором туре он набрал чуть больше 50%, однако недолго оставался у власти. Проводимая им политика по исламизации Египта, а также отказ "братьев" от политических компромиссов вызвали новые протесты по всей стране. 3 июля 2013 года армия объявила о низложении Мохаммеда Мурси и его аресте. В обращении к нации тогдашний министр обороны, а ныне президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что в стране будет сформировано правительство технократов. Примечательно, что президент Сирии Башар Асад назвал свержение президента Мурси "крушением того, что принято называть "политическим исламом"". "Те, кто использует религию в политических целях или в интересах той или иной группы, будут свергнуты, где бы то ни было",- сказал он тогда.



Как армия Египта свергла президента Мохаммеда Мурси

Тем не менее первым иностранным политиком, высказавшимся по поводу смерти экс-президента Египта, стал именно представитель "политического ислама" - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал Мохаммеда Мурси шахидом.



С большой печалью я получил известие о смерти моего брата Мохаммеда Мурси, первого демократически избранного президента Египта",- сообщил господин Эрдоган в своем аккаунте в Twitter.

Несмотря на то что "Братья-мусульмане" запрещены в России, президент России Владимир Путин дважды встречался с Мохаммедом Мурси, пока тот возглавлял Египет. Первый раз - в марте 2013 года на полях саммита БРИКС в Дурбане, а второй - в апреле того же года в Сочи, когда египетский президент посещал РФ.

Напомним, Мохаммед Мурси проходил сразу по нескольким судебным делам. В частности, ему инкриминировали шпионаж и госизмену, побег из тюрьмы в 2011 году, сотрудничество с палестинским движением "Хамас". В апреле 2015 года Мохаммед Мурси и еще 12 "братьев" были приговорены к 20 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца в Каире в декабре 2012 года. А через месяц бывшему президенту был вынесен смертный приговор по делу о побеге из тюрьмы. Еще через год Мохаммед Мурси был приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже в пользу Катара. Однако в ноябре 2016 года Кассационный суд Египта отменил смертный приговор и приговор о пожизненном заключении и постановил пересмотреть оба дела. Но и это еще был не конец. В сентябре 2017 года Апелляционный суд Египта подтвердил вердикт о пожизненном заключении за шпионаж. Заседание, во время которого умер президент, касалось шпионажа в пользу "Хамаса" и массового побега из тюрем в начале 2011 года, в разгар "первой египетской революции".



Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев



"Коммерсантъ" от 17.06.2019, 21:01