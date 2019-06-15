|22:49 Поджигатели воды. Об угрозе войны c Ираном, - С.Строкань
22:29 СГБ Узбекистана прокомментировала дело экс-дипломата Юсупова, обвиненного в госизмене
21:48 Алматы. Арестован экс-ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков
21:37 Экс-президент Египта Мурси скончался в зале суда
20:10 Умер Филипп Бобков - легендарный 1-й зам. КГБ СССР
14:11 Таджикистан. Партия исламского возрождения является неотъемлемой частью международного террористического движения
13:19 Ашхабад признан самым дорогим городом мира
11:14 ШОС - это по-нашему: России передали председательство в организации
11:12 Фиаско неолибералов в Латинской Америке, - С.Кожемякин
11:11 Stratfor: факторы, которые могут подтолкнуть США и Иран к войне
09:02 Генпрокуратура Узбекистана официально подтвердила арест экс-главы СГБ И.Абдуллаева
08:55 "Я дышу, но уже не живу". В Таджикистане разгорелся еще один спор о девственности
08:30 Жээнбековы или Атамбаев: кто более виноват в коррупции и политическом беспределе Кыргызстана? - "Айгай пресс"
08:16 Арест Атамбаева перевернет лодку кыргызской государственности? - "Ачык саясат"
07:56 Скандал в Адвокатуре Кыргызстана. Юристы требуют отставки председателя
07:36 На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе, - Э.Байназаров
07:30 Люди вышли на улицы, потому что обеднели – Токаев о митингах в Казахстане
07:20 Возвращение России на Ближний Восток, - А.Эскин
07:15 В Душанбе обсудили Иран и обменялись вазами. В Таджикистане завершилась встреча лидеров стран Азии
07:07 Провокация "дежа вю". CША ищут предлог для нападения на непокорный Иран? - В.Малышев
06:59 Иран и Таджикистан вспомнили о былой дружбе. Хасан Роухани нашел "второй дом" в Душанбе, - "Къ"
06:56 Елбасы царствует, Токаев - правит, - Д.Ашимбаев
06:47 Вашингтону может потребоваться провокация крупнее уже состоявшихся, - Д.Седов
06:44 ШОС как платформа полицентричного миропорядка, - В.Пироженко
06:43 Оманский залив – США делают новый шаг к войне с Ираном, - Н.Бобкин
06:33 Россия и США вступают в эпоху новой ненормальности, - Ю.Паниев
00:20 Как Рашидов передавал Крым Украине
00:10 Как страх перед революциями и массовое производство привели к созданию социальных государств
|Алматы. Арестован экс-ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков
21:48 17.06.2019
Бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков арестован в Алматы, передает Tengrinews.kz. "Специализированный межрайонный следственный суд в отношении Шыныбекова Дамира Абдухалиевича санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 29 июля. Дамир Шыныбеков подозревается в совершении преступления по статье 189, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы. Дамир Шыныбеков родился в Аркалыке. Должность ректора занимал с 2009 года. На данный момент подозреваемый является депутатом маслихата Бостандыкского района Алматы.