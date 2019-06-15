Алматы. Арестован экс-ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков

21:48 17.06.2019

Бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков арестован в Алматы, передает Tengrinews.kz. "Специализированный межрайонный следственный суд в отношении Шыныбекова Дамира Абдухалиевича санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 29 июля. Дамир Шыныбеков подозревается в совершении преступления по статье 189, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы. Дамир Шыныбеков родился в Аркалыке. Должность ректора занимал с 2009 года. На данный момент подозреваемый является депутатом маслихата Бостандыкского района Алматы.