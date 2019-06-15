 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Понедельник, 17.06.2019
22:49  Поджигатели воды. Об угрозе войны c Ираном, - С.Строкань
22:29  СГБ Узбекистана прокомментировала дело экс-дипломата Юсупова, обвиненного в госизмене
21:48  Алматы. Арестован экс-ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков
21:37  Экс-президент Египта Мурси скончался в зале суда
20:10  Умер Филипп Бобков - легендарный 1-й зам. КГБ СССР
14:11  Таджикистан. Партия исламского возрождения является неотъемлемой частью международного террористического движения
13:19  Ашхабад признан самым дорогим городом мира

11:14  ШОС - это по-нашему: России передали председательство в организации
11:12  Фиаско неолибералов в Латинской Америке, - С.Кожемякин
11:11  Stratfor: факторы, которые могут подтолкнуть США и Иран к войне
09:02  Генпрокуратура Узбекистана официально подтвердила арест экс-главы СГБ И.Абдуллаева
08:55  "Я дышу, но уже не живу". В Таджикистане разгорелся еще один спор о девственности
08:30  Жээнбековы или Атамбаев: кто более виноват в коррупции и политическом беспределе Кыргызстана? - "Айгай пресс"
08:16  Арест Атамбаева перевернет лодку кыргызской государственности? - "Ачык саясат"
07:56  Скандал в Адвокатуре Кыргызстана. Юристы требуют отставки председателя
07:36  На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе, - Э.Байназаров
07:30  Люди вышли на улицы, потому что обеднели – Токаев о митингах в Казахстане
07:20  Возвращение России на Ближний Восток, - А.Эскин
07:15  В Душанбе обсудили Иран и обменялись вазами. В Таджикистане завершилась встреча лидеров стран Азии
07:07  Провокация "дежа вю". CША ищут предлог для нападения на непокорный Иран? - В.Малышев
06:59  Иран и Таджикистан вспомнили о былой дружбе. Хасан Роухани нашел "второй дом" в Душанбе, - "Къ"
06:56  Елбасы царствует, Токаев - правит, - Д.Ашимбаев
06:47  Вашингтону может потребоваться провокация крупнее уже состоявшихся, - Д.Седов
06:44  ШОС как платформа полицентричного миропорядка, - В.Пироженко
06:43  Оманский залив – США делают новый шаг к войне с Ираном, - Н.Бобкин
06:33  Россия и США вступают в эпоху новой ненормальности, - Ю.Паниев
00:20  Как Рашидов передавал Крым Украине
00:10  Как страх перед революциями и массовое производство привели к созданию социальных государств
Воскресенье, 16.06.2019
21:06  Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай
20:54  Бердымухамедов не поехал на саммит в Душанбе. Занят в цирке?
19:31  Между греческим Кипром и Турцией новое обострение. Ситуация накаляется
19:29  В Туркмении для привлечения иностранных инвестиций создана очередная Госкомиссия
19:26  Казашка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии по шахматам
10:26  Отравившегося рос-продюсера Бари Алибасова повезут лечиться на родину - в Казахстан
09:52  Как-то в цирке Дю Салей, получил я... Президент Туркменистана провел учения и пострелял по мишеням с велосипеда (видео)
09:51  Советская Россия, Турция и Закавказье (1919 - 1922). Начало советско-турецкого диалога, - О.Айрапетов
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09:45  Танварин одето прозрачную тюлевую юбку и кеды... Как живут "леди-бои" в Таиланде, - Der Spiegel
09:43  Главный недостаток казахов – желание нравиться другим, - САМ
09:42  ШОС раздвигает границы. И объясняет Вашингтону новые правила игры в Евразии, - В.Павленко
00:50  США обвиняют Иран в нападении на танкеры в Оманском проливе. Casus belli? - Л.Нерсисян
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Суббота, 15.06.2019
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18:51  В Ташкентском зоопарке сдохли от инфаркта последние детеныши снежного барса
18:20  Тетке напекло? Депутатка Карамушкина предлагает разогнать "предательский и трусливый" Киргизский Парламент
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Алматы. Арестован экс-ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков
21:48 17.06.2019

Бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков арестован в Алматы, передает Tengrinews.kz. "Специализированный межрайонный следственный суд в отношении Шыныбекова Дамира Абдухалиевича санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 29 июля. Дамир Шыныбеков подозревается в совершении преступления по статье 189, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы. Дамир Шыныбеков родился в Аркалыке. Должность ректора занимал с 2009 года. На данный момент подозреваемый является депутатом маслихата Бостандыкского района Алматы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560797280
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