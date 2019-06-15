Поджигатели воды. Об угрозе войны c Ираном, - С.Строкань

22:49 17.06.2019

Обозреватель "Ъ" Сергей Строкань - об угрозе войны c Ираном



Новый конфликт вокруг Ирана, возникший после таинственных инцидентов с пылающими танкерами в Оманском заливе, разгорается, как подожженная нефть. В минувшее воскресенье тему продолжил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, призвавший "остановить опасную иранскую агрессию и гарантировать свободу навигации в международных водах".

Вопрос о том, кто же они - "поджигатели воды", остается центральным. На самом деле это вполне могли сделать союзники США на Ближнем Востоке, для которых Иран экзистенциальная угроза. И вовсе не обязательно Израиль. Непримиримый региональный соперник Ирана - Саудовская Аравия ранее совершила разыгранную как по нотам провокацию против своего же союзника в Персидском заливе - Катара, обвинив его в тайном сговоре с Ираном, и в считаные дни добилась изоляции эмирата.



Поступив так с Дохой, Эр-Рияд тем более может совершить акцию с дальним прицелом и в отношении Ирана. Что касается обвинений Тегерана, то, несмотря на отсутствие доказательств, исключать иранский след также нельзя.



С одной стороны, для правительства иранских реформаторов ввязываться в такую авантюру было бы безумием, учитывая, что президент Роухани и его окружение поставили весь свой политический капитал на выход страны из изоляции.

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С другой стороны, иранская власть - это драка бульдогов под персидским ковром. Здесь идет своя "битва башен", точнее, минаретов - помимо "либералов" есть еще влиятельные консерваторы. Они хотели бы поскорее вернуться к прежней конфронтационной модели отношений с Западом времен президента Ахмадинежада. В конце концов, ведь звучали в Тегеране угрозы перекрыть Ормузский пролив и нанести США "удар в голову". А еще иранский генерал Муртаза Курбани не так давно предупредил: "Если США проявят малейшее безрассудство, их корабли окажутся на дне моря после применения нами ракет и нового секретного оружия".

Как бы то ни было, история с танкерами - это мегаскандал, способный развязать руки всем тем силам с обеих сторон, которых не устраивает нынешний хрупкий статус-кво.

Однако, кто бы ни стоял за этими инцидентами, главный вопрос: удастся ли провокаторам начать новую войну на Ближнем Востоке?



И здесь в конечном итоге все будет зависеть от одного-единственного человека - президента США и его выбора.

Полтора десятилетия назад Джордж Буш-младший начал войну в Ираке, по свидетельству его биографов, "пообщавшись с Богом", который якобы и позвал его в поход против Саддама Хусейна. Теперь же свой выбор предстоит сделать президенту Трампу - он должен будет решить, прислушаться ли к своему ближайшему окружению и нетерпеливым международным союзникам, задающим один и тот же вопрос: "Когда начнем?"



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Принципиальное отличие иранской ситуации от ситуации с Ираком - в несопоставимой цене вопроса. Политики, дипломаты и эксперты, которых не заподозришь в симпатиях к Тегерану, предупреждают: учитывая совокупный военно-экономический потенциал самого Ирана и контролируемых им группировок в регионе, последствия такой войны перевесят ущерб от всех ближневосточных войн за последние полвека, вместе взятых.

Так что Дональду Трампу, наверное, лучше не искушать судьбу, к чему его подталкивают "поджигатели воды".