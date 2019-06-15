 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Монголы правили Россией более 200 лет, почему в России нет монгольского этноса?
00:22 18.06.2019

Великое Монгольское государство Чингисхана властвовало в России 240 лет, наверняка оставив множество потомков. Но, как ни странно, среди 194 национальностей России монголы не числятся. Почему? Одна из причин, почему в России нет монголов - это вероятность того, что монголам захотелось бы возродить славу Чингисхана, а Россия боится такого развития событий, считает китайский аналитик.

Sohu (Китай): монголы правили Россией более 200 лет, почему в России нет монгольского этноса?

Великое Монгольское государство Чингисхана властвовало в России 240 лет, и в этой стране наверняка осталось много потомков тех самых монголов. Но, как ни странно, среди 194 национальностей России монголы не числятся. Почему?

Чингисхан - известная историческая личность. Под его командованием монгольская орда изменила мироустройство и правила Россией на протяжение 240 лет.

Завоевали Русь и создали Золотую Орду сын Чингисхана Джучи и внук Батый. Однако монголам, привыкшим к кочевой жизни, больше нравилось собирать дань, а не устанавливать длительное правление. Сборщиком дани они назначили московского князя Ивана I, который должен был ездить по другим княжествам, в то время как сами монголы жили богато и беззаботно.

Именно такой способ управления и привел Золотую Орду к краху. Когда Русью правил Иван Грозный, страна была уже достаточно сильной, чтобы отказаться платить дань. Это насторожило монголов, и они напали на Московское княжество. Монголы проиграли и Золотая Орда рухнула.

За целых 240 лет владычества потомки Чингисхана наверняка успели расселиться по всей России, куда же они все подевались теперь?

Стали частью других этнических групп

После падения Золотой Орды потомки монгольских правителей продолжили воевать с Россией, пришедшей на смену Московскому княжеству. Победа в подобных сражениях в большинстве случаев была на стороне россиян, которые покорили наследников Золотой Орды: Астраханское, Крымское и Сибирское ханство. От рук россиян тогда погибло немало монголов, а те, кому удалось сохранить свои жизни, стали частью других народов.

В те времена, никто не смел открыто признавать себя монголом, так как это могло стоить жизни, поэтому многие монголы стали отказываться от своей этнической принадлежности.

Уехали в другие страны

Среди потомков Чингисхана особенно отличился Абулхайр-хан. После того, как он унаследовал престол Синей Орды, он повел узбеков на Юг, в Центральную Азию, где основал Узбекское ханство. Внук Абулхайр-хана Шейбани разрушил империя Тимуридов, после чего узбеки заняли господствующую позицию в Центральной Азии. Позже за Абулхайр-ханом в Центральную Азию отправились многие другие потомки сына Чингисхана Джучи, где они и живут до сих пор. Кроме того, многие из них бежали в современную Монголию или Китай.

Ассимилировались с татарами

Когда конница, под предводительством потомков Чингисхана покоряла Русь, в ее рядах были не одни только монголы, но также татары и другие. После падения Золотой Орды, смекалистые татары заручились связями в высших кругах российского общества, многие из них стали советниками, учителями. Они ворвались в Россию бок о бок с монголами, но все же отличались от них и поэтому смогли избежать истребления. Именно поэтому многие монголы присоединились к татарскому этносу.

После того, как мы узнали, куда делись монголы после падения Золотой Орды, можно поговорить о том, почему их не осталось на территории России.

1. Российские ученые до сих пор не пришли к единому мнению, способствовало ли 240-ленее монгольское владычество развитию страны или нет. Многие полагают, что "татаро-монгольское иго - это самая трагическая страница российской истории, из-за которой стране пришлось отдалиться от Европы". Именно из-за этого россияне ненавидят монголов, а те в любую эпоху не решаются признаваться в своей этнической принадлежности, находясь на территории России. Именно поэтому в многонациональной России и нет монголов.

2. В России нет монголов, но есть татары, которые захватывали Русь вместе с монголами, но в отличие от них смогли лучше приспособиться к ситуации, распространились по стране и смешались с монголами, став вторым по численности народом России.

3. Еще одна причина, почему в России нет монголов, это вероятность того, что им захотелось бы объединиться и возродить славу Чингисхана, а это не способствовало бы управлению страной. Именно поэтому в России нет монголов.

Источник - ИноСМИ
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