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Воскресенье, 16.06.2019
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Суббота, 15.06.2019
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Hurriyet: Китай призывает создать "азиатскую НАТО"
00:35 18.06.2019

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся 15 июня в Таджикистане, китайский лидер Си Цзиньпин сделал неожиданное предложение: он отметил, что страны Азии должны сформировать свою новую конструкцию безопасности наподобие НАТО. Российские наблюдатели расценили эти слова китайского лидера Си Цзиньпина на саммите как прямой вызов США.
Hürriyet (Турция): Китай призывает создать "азиатскую НАТО"

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоялся 15 июня в Таджикистане вслед за саммитом Шанхайской организации сотрудничества, от Пекина поступило важное предложение. Китайский лидер Си Цзиньпин призвал страны Азии создать конструкцию безопасности наподобие НАТО.
Китайский лидер Си Цзиньпин сделал неожиданное предложение на саммите лидеров СВМДА в столице Таджикистана Душанбе: он отметил, что страны Азии должны сформировать свою новую конструкцию безопасности наподобие Организации Североатлантического договора (НАТО). В своем выступлении на саммите в Душанбе Си Цзиньпин обратил внимание на незащищенность стран Азии со многих точек зрения: "Мы полагаем, что необходимо по-новому и в более широких рамках подходить к безопасности стран Азии. Страны Азии должны рука об руку реагировать на вызовы безопасности в нашем регионе. Это новое сотрудничество в сфере безопасности должно опираться на частые контакты между странами региона и принцип взаимодоверия".

Поддержка со стороны России

Российские наблюдатели расценили эти слова китайского лидера Си Цзиньпина на саммите как прямой вызов США и пришли к следующему выводу: "На саммите в Душанбе Китай сделал новый шаг, предложив создать "азиатский альянс", который сможет противостоять НАТО во главе с США". Российский лидер Владимир Путин, который, выступая на саммите, поддержал своего китайского коллегу, подверг критике позицию США, действующих в обход всех правил в последнее время.

Акцент на "боях без правил"
Путин отметил, что мир прежде всего с точки зрения экономических отношений становится ареной "боев без правил": "Для восстановления справедливого взаимодействия в мировой экономике необходимо широкомасштабное сотрудничество между заинтересованными странами. Нужно незамедлительно отказаться от нынешних боев без правил. Сейчас как никогда востребованы коллективные усилия, чтобы найти решение этих серьезных проблем. На первом этапе нужно вывести из-под санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, например, лекарства и медицинское оборудование".

Путин также напомнил, что укрепление безопасности стало одной из важнейших задач на многонациональном азиатском континенте: "Борьба с терроризмом также стоит на повестке дня стран Азии как серьезная проблема. С каждым днем становится все выше риск овладения террористическими организациями биологическим, химическим и иными видами оружия массового уничтожения. В ответ на эти серьезные угрозы нужно безотлагательно искать пути решения в рамках широкого сотрудничества".

Путин подарил Си Цзиньпину мороженое
Дата проведения саммита в Душанбе совпала с 66-м днем рождения китайского лидера Си Цзиньпина. Российский лидер Путин подготовился к этому событию. На двустороннюю встречу с китайским лидером, которая состоялась в ранние утренние часы, Путин прибыл с чемоданом российского мороженого и большим праздничным тортом. Поздравляя Си Цзиньпина, Путин отметил: "Вы говорили, что лучшее мороженое в России. Мы привезли вам мороженое, которое вы любите". Си Цзиньпин получил в подарок чемодан мороженого популярной в советское время марки "Пломбир". А на праздничном торте была надпись: "Поздравляем с 66-летием".
Основы СВМДА заложил Назарбаев
Идея о созыве СВМДА, саммит которого состоялся в этом году в Душанбе в пятый раз, была представлена бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году. В наши дни членами СВМДА являются следующие страны: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Пакистан, Южная Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка. На саммите в Душанбе на уровне лидеров были представлены 13 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Оригинал публикации: Çin’den ‘Asya Natosu’ çağrısı

17.06.2019

Нердун Хаджиоглу (Nerdun Hacıoğlu)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560807300
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