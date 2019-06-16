Гонконгский протест растет вширь и вглубь, - "Къ"

06:54 18.06.2019

Протестующие отказываются принимать уступки властей и требуют отставки главы города



Газета "Коммерсантъ" №103 от 18.06.2019, стр. 6

В понедельник протестующие в Гонконге снова перекрыли значительную часть города. Они отказываются расходиться, а их требования становятся все более радикальными. В воскресенье в этом специальном административном районе (САР) Китая прошли самые масштабные митинги за всю его историю: организаторы называют численность в 2 млн человек, или около трети всех жителей. Не удовлетворившись замораживанием дебатов по спорному закону об экстрадиции в КНР, протестующие теперь требуют его полного отзыва из парламента и отставки главы администрации САР Кэрри Лам.

Многотысячные протесты в Гонконге в понедельник пошли было на спад, но тут из тюрьмы после месяца заключения за неуважение к суду вышел известный местный оппозиционер, основатель движения Demosisto 22-летний Джошуа Вонг. Он сразу же отправился к протестующим и выступил с речью, в которой выразил сожаление, что не смог принять участие в митингах прошлой недели.

"Я призываю Кэрри Лам уйти в отставку, парламент - отозвать закон об экстрадиции, а полицию - извиниться за использование резиновых пуль и слезоточивого газа и отозвать свою характеристику демонстраций как "беспорядков"",- заявил господин Вонг. Последний пункт для митингующих становится все более и более актуален: согласно действующему, принятому еще при британской колониальной администрации закону, задержанные в ходе "беспорядков" могут быть отправлены в тюрьму на срок до десяти лет.



Впрочем, вчера комиссар полиции Гонконга Стивен Ло сообщил, что закон о противодействии беспорядкам будет применяться только к тем, кто бросал в полицию арматуру и кирпичи, то есть против 10 из 32 задержанных со среды человек. Применить наказание ко всем протестующим у полиции все равно вряд ли была бы возможность: в воскресенье в городе прошли самые массовые за всю его историю демонстрации. В них, по данным организаторов, приняли участие от 1,5 млн до 2 млн человек.

Это произошло, несмотря на согласие главы администрации города Кэрри Лам отозвать из парламента законопроект об экстрадиции, послуживший причиной беспорядков. Напомним, он позволяет местным властям выдавать жителей Гонконга в те юрисдикции, с которыми нет отдельного двустороннего договора об экстрадиции, в том числе в материковый Китай. Сторонники закона утверждают, что он нужен для поимки беглых преступников, укрывающихся в САР от китайского правосудия. Противники закона полагают, что он нужен Пекину, чтобы иметь возможность легально преследовать любого жителя Гонконга, критикующего политику КНР. Протестующие подозревают, что приостановка обсуждения закона в парламенте - недостаточная мера, и требуют вообще снять его с повестки дня.

Закон затронул жителей Гонконга за живое. "Тому есть три причины,- сообщил "Ъ" Павел Бажанов, партнер юридической фирмы SBF Group, работающей в Китае и Гонконге.- Во-первых, экстрадиция по новому закону распространялась бы на всех, не делая различия между беглыми преступниками из КНР и местными жителями. Во-вторых, закон позволял арестовывать принадлежащее подозреваемым имущество по запросу китайского суда. И в-третьих, общественность не устраивает сам список преступлений, по которым Китай мог бы требовать экстрадицию".

В него, по словам эксперта, входит большое число экономических преступлений: отмывание денег, присвоение имущества, коррупция, взяточничество, контрабанда, мошенничество и т. п. "У делового сообщества Гонконга есть сомнения в независимости и беспристрастности китайских судей и качестве правосудия",- подытожил господин Бажанов.

До 1997 года Гонконг принадлежал Великобритании, потом был передан КНР, но по договору между двумя странами должен сохранить автономию и основную часть британского законодательства еще минимум 50 лет, до 2047 года. В этот период Пекин обещал не менять социально-политическое устройство САР, но, по мнению активистов, вероломно нарушает это обещание - в частности, постоянными попытками протолкнуть через парламент города законы, подобные нынешнему, и "похищениями" политических активистов, через несколько месяцев после исчезновения объявляющихся в материковом Китае и признающихся на камеру в многочисленных преступлениях.

Извинения администрации Кэрри Лам, которая в воскресенье признала себя "ответственной за происходящее в городе", протестующими приняты не были. Не совсем ясно, сколько Пекин, формально владеющий городом, станет терпеть нынешнюю ситуацию и не прибегнет ли к помощи расквартированных в Гонконге частей китайской армии. "Если протест пойдет по линии эскалации требований, то у властей не останется вариантов, кроме наведения порядка силовыми методами,- полагает старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин.- Вряд ли это будут китайские солдаты, скорее отряды Народной вооруженной полиции КНР, многочисленные и хорошо подготовленные именно для борьбы с массовыми беспорядками". В беседе с "Ъ" господин Кашин, впрочем, уточнил, что, если полиция все же будет переброшена в город, это "будет сопряжено с большими политическими проблемами и возвестит о конце Гонконга в том виде, в котором мы его знаем".

Китайское правительство, в чьих интересах, по мнению протестующих, продвигается вышеупомянутый закон, призвало жителей Гонконга "не быть пешкой в торговой войне США и Китая". Единственный представитель Гонконга в постоянном комитете китайского парламента Тань Яоцзун заявил, что немалую роль в подогревании беспорядков "сыграли заявления 67 государств, грубо вмешивающихся во внутренние дела Китая (то есть выступивших на стороне протестующих.- "Ъ")". Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан на брифинге заявил, что Пекин "твердо поддерживает госпожу Кэрри Лам в ее стремлении закрыть лазейки для преступников в законодательстве Гонконга".

Михаил Коростиков