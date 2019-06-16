Пентагон обнародовал "фото-доказательства" причастности Ирана к атаке на танкеры

06:57 18.06.2019

Министерство обороны США обнародовало новые снимки, связанные, по данным ведомства, с недавней атакой на танкеры в Оманском заливе, сообщил телеканал ABC News. На них видны повреждения на одном из танкеров и крепление для несработавшего взрывного устройства.

В частности, над одной фотографии изображены "остатки магнитного крепежного приспособления (неразорвавшегося) взрывного устройства", на другой - снятие с борта этого устройства. Кроме того, обнародована фотография катера, на котором стоят порядка десятка человек в спасательных жилетах и темно-зеленой форме. По словам Пентагона, это бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), после снятия взрывного устройства с борта корабля.



Напомним, 13 июня в Оманском заливе потерпело бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран, тот свою вину отрицает.