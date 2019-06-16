Токаев реорганизовал 3 каз-министерства: Миноборонкосм совокупляют с минсельхозом...

07:03 18.06.2019

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства национальной экономики и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.



Указ входит в силу с 17 июня текущего года. Министерство индустрии и инфраструктурного развития теперь будет обладать полномочиями Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Его функции включают в себя участие в проведении военно-технической политики, осуществление военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.



Министерство национальной экономики будет выполнять функции Министерства цифрового развития в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва.



Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности переименуют в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Его также наделят полномочиями Министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и Министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию Президента.

В указ президента от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" внесены соответствующие изменения.