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В Таджикистане убийцу режиссера Марка Вайля осудили на пожизненное и передали властям Узбекистана
07:10 18.06.2019

Верховный суд Таджикистана приговорил Екуба Гафурова по прозвищу "Джинджак" к пожизненному заключению и передал Узбекистану. В начале года Ташкент выдал на время таджикским властям осужденного Гафурова, который в 2010 году был признан виновным в убийстве известного режиссера Марка Вайля.

Источник в Верховном суде Таджикистана 17 июня сообщил Радио Озоди, что Гафуров осужден на пожизненное заключение за преступления, совершенные в 1999 году на территории Таджикистана. Суд над "Джинджаком" проходил за закрытыми дверями. Родные Екуба Гафурова сказали, что о вердикте Верховного суда РТ ничего не знают. "Нам в начале месяца лишь сообщили, что после судебного процесса Екуба передали Узбекистану", - сказал один из родственников осужденного.

В апреле Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила, что по запросу Душанбе выдала на время таджикским властям осужденного Екуба Гафурова, который в 2010 году был признан виновным в убийстве основателя ташкентского театра "Ильхом" Марка Вайля.

"19 января Генпрокуратура Узбекистана удовлетворила запрос таджикской стороны и 12 февраля осужденный Екуб Гафуров, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Договора между Узбекистаном и Таджикистаном о выдаче от 15 июня 2000 года, был передан на время компетентным органам Таджикистана для привлечения к уголовной ответственности под гарантии таджикской стороны о возвращении последнего в Узбекистан для дальнейшего отбывания наказания", - говорилось в ответе пресс-службы надзорного ведомства Узбекистана местным СМИ.
Напомним, всемирно известный режиссер, основатель и первый художественный руководитель ташкентского театра "Ильхом" Марк Вайль был убит в подъезде собственного дома в ночь на 7 сентября 2007 года. Ему было 55 лет.

Следствие установило, что убийство известного режиссера совершили Екуб Гафуров, Алишер Сатаров и Кахрамон Пулатов. 17 февраля 2010 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Екуба Гафурова к 20 годам лишения свободы. Во время судебного процесса задержанные заявили, что они убили известного режиссера за оскорбление Пророка в постановке "Подражание Корану".

2 апреля пресс-служба МВД Таджикистана сообщила о раскрытии ряда преступлений прошлых лет. В сообщении говорилось, что по подозрению в разбойном нападении и взятии в заложники был задержан лидер вооруженной группировки Екуб Ахрорзода (Гафуров Екуб Ахрорович) по прозвищу "Джинджак", 1973 г.р., житель кишлака Вахдатобод г. Вахдата. О том, что Екуб Ахрорзода был передан Генпрокуратурой Узбекистана, в сообщении МВД РТ не упоминалось.

Источник - CA-NEWS
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