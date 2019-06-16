 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Для Си Цзиньпина Гонконг – головная боль, для Трампа – козырь, - В.Скорырев
07:11 18.06.2019

Администрация особого административного района КНР принесла извинения манифестантам
Владимир Скосырев

На воскресную акцию протеста в Гонконге вышли от 1 до 2 млн человек.
Вашингтон намерен использовать потрясения в Гонконге для давления на Пекин в ходе переговоров о торговле. Проблема КНР состоит в том, что подавление протестов силой привело бы к бегству капиталов из этого международного финансового центра. Пекин этого не желает. В то же время китайское руководство не может дать слабину перед лицом нажима извне и, по мнению экспертов, на серьезные уступки американцам все равно не пойдет.

Госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о правах человека в Гонконге на возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в Японии, намеченного на конец июня. Таким образом, несмотря на то что Пекин заявил США протест против вмешательства в дела бывшей британской колонии и назвал события в ней внутренним делом Китая, Запад не собирается сворачивать массированную пропагандистскую кампанию против него.
Тем более что одновременно с протестами в самом Гонконге в воскресенье, в которых приняло участие, по разным оценкам, от 1 до 2 млн человек, демонстрации в поддержку его граждан прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и нескольких городах Западной Европы.

Как говорит Бонни Глэйзер, директор по Китаю в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, председатель Си все еще хочет вернуть китайско-американские переговоры о торговле в рабочую колею и не желает приплетать туда ни один посторонний вопрос. Это вряд ли может служить хорошим предзнаменованием для возможных переговоров.
Между тем позиции Кэрри Лам, главы администрации Гонконга, которая заняла этот пост при поддержке Пекина, ослабли. Она была вынуждена принести извинения общественности особого административного района КНР за то, что внесенный властями в законодательное собрание билль оказался не по душе его гражданам. Его принятие отложено на неопределенный срок. А газета South China Morning Post, ссылаясь на источники в правительстве, сообщила, что он будет "похоронен".

Иными словами, высокопоставленная чиновница, фактически ставленница Пекина, пошла на уступки под нажимом демонстрантов. И это случилось, как подчеркивает CNN, в разгар торговой войны с США и накануне празднеств в честь 70-летия КНР, которые пройдут осенью.

"Это означает, что, если народ достаточно храбр и готов показать свое неприятие действий Пекина, он может вынудить Коммунистическую партию Китая отступить", – говорит адъюнкт-профессор Китайского университета Гонконга Вилли Лам, известный как непримиримый критик политики Пекина.

Однако профессор, похоже, выдает желаемое за действительность. В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов сказал: "В Китае распространяется версия о заговоре иностранных сил и американском вмешательстве. И Трампу никогда не удастся доказать, что к демонстрациям в Гонконге не причастны его агенты, которые были туда внедрены для разжигания цветной революции. Поэтому Си Цзиньпин может повернуть нынешнюю ситуацию острием в другую сторону и обвинить Трампа в том, что в дополнение к торговой и технологической войне он еще пытается дестабилизировать Китай. Думаю, Трампу не удастся получить на волнениях в Гонконге ощутимые дивиденды для себя".

В масштабах Китая судьба законопроекта об экстрадиции подозреваемых из Гонконга не столь важна, считает эксперт. Однако многие жители автономной территории считают, что от него зависит их будущее. Как пишет в британской Guardian Лоуиза Лим, когда Пекин и Лондон в 1984 году подписали декларацию о возвращении Гонконга Китаю, а в 1997-м претворили документ в жизнь, было заявлено, что образ жизни Гонконга останется неизменным в течение 50 лет, то есть до 2047 года.

Тогда 2047 год казался чем-то бесконечно далеким. Но предполагаемый закон об экстрадиции приблизил его. Разрешая выдачу любого подозреваемого на земле Гонконга для суда в Китае, закон, по существу удалил бы огненную стену между независимой законодательной системой территории и юридической системой на материке, в которой доминирует Коммунистическая партия. Вот почему этот билль, возможно, надолго положенный под сукно, породил бурю страха и гнева.

Источник - ng.ru
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