 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Водная политика КНР: на пути к экологической катастрофе
07:20 18.06.2019

Когда в стране живут более миллиарда граждан, в первую очередь, конечно же, встает вопрос обеспечения населения не только продуктами питания, но и самым главным - водой. Но в этом случае, на мой взгляд, также нельзя забывать и о миллиардах людей, живущих за пределами границы твоего государства.

В 1990-х годах мы в первый раз с друзьями-экологами отправились за сотни тысяч километров от дома в экспедицию на озеро Арал (Центральная Азия, Казахстан). И увиденное нас потрясло: там, где когда-то была жизнь, простиралась водная гладь, осталась лишь голая пустыня, а на поверхности - соль. "Так выглядит смерть", - мне сказал приятель. Он же, кстати, ездил туда вновь довольно недавно и привез весьма обнадеживающие снимки. Но тогда это был район экологической катастрофы.
Я бы не вспомнил эту печальную историю, если бы не столкнулся с чем-то подобным в наши дни. На мой взгляд, подобная проблема назревает сразу в нескольких странах евразийского континента, в первую очередь по причине проводимой Китаем эгоистичной водной политике.
Эта страна с огромным населением потребляет невиданные объемы воды - почти 30% от мирового запаса (которых, кстати, по последним расчетам уже недостаточно), а в итоге от этого страдают ряд государств Центральной и Южной Азии.

По мнению экспертов, к назревающей в регионе экологической катастрофе приводят в первую очередь неэффективные ирригационные системы Китая, а также бурный рост промышленности и неконтролируемое расширение посевных площадей в стране.
К примеру, уже сегодня на снимках со спутника на территории Китая с трудом можно разглядеть притоки реки Брахмапутра, а также такие водные источники центрально-азиатского региона как реки Или и Иртыш. Следует отметить, что проведенные в начале века независимые исследования спрогнозировали уменьшение стока реки Или в ближайшие 30 лет более чем на 40%, а уровень воды в реке Иртыш уже сейчас ниже от нормы на 43%.
В ближайшем будущем крупнейшие водоемы региона как озера Балхаш и Зайсан, куда впадают эти водные артерии, несомненно, ожидает печальная судьба Арала.
Также, особую тревогу вызывает водная ситуация в восточных районах Российской Федерации, куда в результате гидротехнической деятельности Китая доходит катастрофически малая часть положенных водных объемов, в результате чего происходит обмеление судоходных каналов, снижение рыбного промысла, а также зафиксирован процесс опустынивания в некоторых российских областях.

При этом, ситуацию усугубляет то, что та часть воды, которая все-таки поступает в сопредельные с Китаем страны крайне загрязнена и содержит различные отходы нефтепродуктов и сельскохозяйственной деятельности.
В одной из статей профессор Сибирского Федерального университета отмечает: "уменьшение стока в низовьях реки Иртыш уже породило проблемы для судоходства и водоснабжения Омской, Курганской и Тюменской областей. Загрязненность реки в свою очередь подрывает восполнимость гидроресурсов реки Обь. После осуществления планов Китая по строительству ряда ГЭС на реке Амуре и переброски большей части амурского стока на потребности внутренних районов КНР, эту пограничную реку даже курица сможет вброд перейти, а современная промышленность и энергетика продолжает требовать колоссальных объемов воды".

В настоящее время основная проблема состоит в том, что Китай никак не хочет идти на контакт для решения водного вопроса. Неоднократно водные проблемы были поставлены на обсуждение в самых высоких международных переговорах, однако китайские власти предпочитают отмалчиваться или игнорировать их.

Например, до сих пор не подписан ряд международных соглашений, среди которых самые важные – "Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков и об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер". Без этих основополагающих документов у китайской стороны фактически развязаны руки при нерациональном использовании водных ресурсов.

Конечно, в таком случае Китай будет и дальше неразумно потреблять воду, не спрашивая соседей и закрывая глаза на их проблемы, а угроза экологической катастрофы для евразийского континента будет становится с каждым годом все реальней.

17.06.2019

Источник - stanradar.com
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