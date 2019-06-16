Токаев продолжит курс Назарбаева с небольшими поправками, - А.Воробьев

08:13 18.06.2019 Казахстан вступает в эпоху новых вызовов и новых возможностей



Об авторе: Александр Вячеславович Воробьев – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН.

16.06.2019



Касым-Жомарт Токаев следует курсом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Фото Reuters

Прошедшие 9 июня президентские выборы в Казахстане обошлись без сенсаций. Набрав более 70% голосов, победителем стал опытный политик и профессиональный дипломат Касым-Жомарт Токаев. Именно Токаеву первый президент Нурсултан Назарбаев доверил бразды правления в марте, удивив весь мир своей неожиданной отставкой.



Вторым в гонке оказался Амиржан Косанов – представитель национал-патриотического движения. Он собрал голоса протестно настроенных избирателей – 16%. Несистемная оппозиция в день выборов также заявила о себе – в Нур-Султане и Алма-Ате прошли митинги. Около 700 человек были задержаны.



Итоги избирательного периода можно оценить как позитивные для политической жизни Казахстана и дальнейших перспектив развития страны. Для международных партнеров республики – включая Россию и Китай – во всем этом важно то, что возросла определенность в политической жизни страны. Достаточно уверенная победа Токаева добавила ему политического веса, он легитимизировался в глазах граждан и международного сообщества. Политические события последних месяцев улучшили международный имидж республики. Теперь Казахстан – государство, где власть меняется.



Однако не все столь гладко и безоблачно. Пока не до конца ясно, какие конфигурации власти могут сложиться в республике и как поведут себя в изменившихся условиях представители ведущих политических групп Казахстана, ищущие "место под солнцем". При определенных раскладах в стране возможно дальнейшее обострение внутриполитической борьбы. Но в то же время следует понимать, что сами представители казахстанской элиты заинтересованы в сохранении и стабильности существующей политической системы, ибо они сами являются ее частью и им есть что терять. Даже ярым конкурентам в конечном итоге придется договариваться друг с другом по основополагающим вопросам.



Сегодняшнее состояние казахстанского общества вызывает определенное беспокойство. В стране фиксируется высокий запрос на перемены и на более эффективную работу властей. Ряд трагических и резонансных событий второй половины прошлого и начала этого года подстегнули общественное недовольство властью. Прошлым летом в Алма-Ате средь бела дня был убит призер Олимпийских игр в Сочи фигурист Денис Тен. Преступление обнажило социальные проблемы в крупнейшем городе Казахстана и усилило недовольство общества работой правоохранительных органов. В феврале 2019 года в столице Казахстана погибли пятеро детей во время пожара в доме-времянке. Их родители были вынуждены работать ночью и поэтому оставляли детей одних. Трагедия заставила казахстанцев задуматься над тем, насколько справедливым является общество, насколько эффективно власти выполняют свои обязательства по социальной защите граждан.

Набранные "управляемым" оппозиционером Косановым 16% голосов избирателей на выборах – с одной стороны, показатель наличия конкуренции на прошедших выборах и плюс для легитимности самого Токаева, однако в то же время являются рекордом рейтинга для "неосновного" кандидата на президентских выборах. Похожее было лишь в 1999 году, когда коммунист Серикболсын Абдильдин смог получить 12% голосов избирателей. Большое количество задержанных на оппозиционных митингах людей также является не совсем типичным для Казахстана. Зная специфику казахстанского общества, где люди весьма сдержанно проявляют гражданскую активность, можно предположить, что реальное количество недовольных может быть больше.

При этом внутренние вызовы, стоящие перед властями Казахстана, отнюдь нельзя назвать критическими. Цены на нефть – главный экспортный товар республики – держатся на весьма комфортном для властей уровне – примерно 70 долл. за баррель. Достаточно стабильна и устойчива соседняя российская экономика, оказывающая большое влияние на казахстанскую. В случае острой необходимости власти республики могут направить дополнительные финансы на социальные нужды и купировать общественное недовольство. В какой-то мере текущая ситуация позволяет и дальше откладывать выполнение структурных реформ в экономике, которые могли бы включать в себя более действенные меры по стимулированию конкуренции, равенства субъектов хозяйственной деятельности, реформы в судебной и правоохранительной сферах, содействие более справедливому распределению доходов внутри казахстанского общества.

Можно предположить, что улучшение состояния экономики приведет к повышению уровня общего благосостояния населения Казахстана. В конце мая Токаев анонсировал программу, которая должна способствовать улучшению инвестиционного климата в стране, развитию предпринимательства. Среди уже осуществленных мер – мораторий на создание новых госкомпаний. Улучшается транспортная инфраструктура. К 2025 году власти намерены завершить реконструкцию половины всех дорог республиканского и местного значения. В этом году будет полностью сдан в эксплуатацию казахстанский участок автодороги "Западная Европа – Западный Китай" протяженностью почти в 3 тыс. км. Всемирный банк предрекает Казахстану экономический рост в 3,5% в 2019 году. Это почти в два раза выше прогноза банка для России.

Тем не менее Казахстан, похоже, вступил в новую политическую эпоху. Ее ведущими чертами будет гораздо меньший, чем ранее, пиетет общества и политических элит перед президентской властью, более открытая политическая конкуренция. Будет более высокой, чем ранее, и степень политической неопределенности. Вероятно, постепенно это станет "новой нормой" для политической жизни. Ведь за последние годы изменилось и само казахстанское общество. Благодаря Интернету качественно изменился доступ населения к информации. Это сделало общество более независимым и динамичным. Прежние форматы взаимодействия власти и общества вряд ли будут работать в новых условиях так же эффективно, как и 5–10 лет назад. Властям придется чаще поворачиваться лицом к обществу и оперативно реагировать на его запросы во избежание напряженности.

С большой долей вероятности можно предположить,что внешняя политика второго президента Казахстана станет продолжением линии Назарбаева. Эта преемственность будет обуславливаться тем, что интересы страны в сфере экономики и безопасности не сильно изменились за последние месяцы. Казахстану все так же важны отношения с Москвой – ключевым партнером в экономической сфере и в вопросах безопасности. Важны Казахстану и отношения с Западом: страны ЕС являются основными покупателями казахстанской нефти, а компании США активно представлены в нефтегазовом секторе республики. Отношения с Пекином также весьма важны для Нур-Султана: за последние два десятилетия Китай инвестировал в республику колоссальные средства. Китай прокладывает через Казахстан свои стратегические маршруты в Европу в рамках реализации инициативы "Одного пояса, одного пути".

Новому президенту Казахстана предстоит весьма нелегкая работа. Токаеву необходимо выстраивать отношения с достаточно строптивыми политическими элитами страны, налаживать эффективный диалог с динамично меняющимся обществом. Не менее важно и то, насколько удачно новый президент сумеет соблюсти баланс между интересами ключевых международных партнеров Казахстана – Россией, Китаем и Западом – в духе традиционной для республики политики многовекторности и внешнеполитического прагматизма. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560834780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №17

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №23

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №24

- Кадровые перестановки

- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2019 года №395

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №404

- Постановление ЦИК

- Новые назначения

