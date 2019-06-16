У Казахстана новые: минторг - Султанов, минэкогео - Мирзагалиев, Раимкулова - минкультспорт

08:46 18.06.2019 Кадровые перестановки

Бахыт Султанов стал министром торговли и интеграции, Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов, Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта



"Ак Орда", 17 июня



Распоряжениями Главы государства освобождены:

Садыкулов Ануар Тулеуханович от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы "Арыстан" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу;

Сарсембай Жасулан Аманжолулы – старший инспектор Третьего управления Первого департамента Службы государственной охраны Республики Казахстан от временного исполнения обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

Сунтаев Кайрат Имятович от должности руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.



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Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №18

О назначении Султанова Б.Т. Министром торговли и интеграции Республики Казахстан



Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича Министром торговли и интеграции Республики Казахстан.



Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года

№18



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Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №19

О назначении Мирзагалиева М.М. Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан



Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.



Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года

№19



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Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №21

О назначении Раимкуловой А.Р. Министром культуры и спорта Республики Казахстан



Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну Министром культуры и спорта Республики Казахстан.



Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года

№21



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Указом Главы государства Мухамедиулы Арыстанбек освобожден от должности Министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



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Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №22

Об акимах городов Алматы, Шымкента и областей



В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:



Назначить:

Байбека Бауыржана Кыдыргалиулы – акимом города Алматы;

Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича – акимом города Шымкента;

Маржикпаева Ермека Боранбаевича – акимом Акмолинской области;

Уразалина Ондасына Сеиловича – акимом Актюбинской области;

Баталова Амандыка Габбасовича – акимом Алматинской области;

Ногаева Нурлана Аскаровича – акимом Атырауской области;

Мырзахметова Аскара Исабековича – акимом Жамбылской области;

Кошанова Ерлана Жакановича – акимом Карагандинской области;

Мухамбетова Архимеда Бегежановича – акимом Костанайской области;

Кушербаева Крымбека Елеуовича – акимом Кызылординской области;

Бакауова Булата Жумабековича – акимом Павлодарской области;

Аксакалова Кумара Иргибаевича – акимом Северо-Казахстанской области;

Шукеева Умирзака Естаевича – акимом Туркестанской области;

Ахметова Даниала Кенжетаевича – акимом Восточно-Казахстанской области.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года

№22



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Мажилис согласовал кандидатуру Министра культуры и спорта

Нур-Султан, 17 июня, Дом Мажилиса



Сегодня в Мажилисе состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Актоты Раимкуловой для назначения на должность Министра культуры и спорта Казахстана.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

По поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев.

Члены Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию задали ряд вопросов А.Раимкуловой, а также высказали свои пожелания.

По итогам заседания Комитета по данному вопросу принято соответствующее Заключение, в котором отмечается "Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Раимкуловой Актоты Рахметуллаевны, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра культуры и спорта Республики Казахстан".

В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.



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Мажилис согласовал кандидатуру Министра экологии, геологии и природных ресурсов

Нур-Султан, 17 июня, Дом Мажилиса



Сегодня состоялось заседание Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, на котором была согласована кандидатура Магзума Мирзагалиева для назначения на должность Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

По поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев.

Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов кандидату.

После обсуждения принято Заключение, в котором отмечается: "Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Мирзагалиева Магзума Маратовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".



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Мажилисмены согласовали кандидатуру Министра торговли и интеграции

Нур-Султан, 17 июня, Дом Мажилиса



Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Бахыта Султанова для назначения на должность Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Кандидатуру по поручению Премьер-Министра Казахстана представил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который отметил, что Бахыт Султанов имеет большой опыт работы и обладает необходимыми управленческими компетенциями.

После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Султанова Бахыта Турлыхановича для назначения на должность Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.



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Премьер-Министр Аскар Мамин представил нового министра культуры и спорта РК

government.kz, 17 июня



Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин представил нового министра культуры и спорта РК Актоты Раимкулову.

Глава Правительства поблагодарил Арыстанбека Мухамедиулы за внесенный вклад в развитие культуры, спорта, сферы туризма.

"Арыстанбек Мухамедиулы – руководитель с большим опытом. Занимая должность министра на протяжении пяти лет, он проделал значительную работу по решению актуальных вопросов отрасли", - сказал Аскар Мамин.

В свою очередь, А. Мухамедиулы выразил благодарность Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие и поддержку в реализации госпрограмм развития туристской отрасли, культуры и спорта.

В ходе представления коллективу Министерства культуры и спорта РК нового руководителя Аскар Мамин отметил высокую компетенцию Актоты Раимкуловой в данной сфере и пожелал успехов в достижении стоящих перед ведомством целей. А. Раимкулова в структуре Министерства культуры и спорта работает порядка 6 лет, с октября 2016 года занимала должность вице-министра.



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Аскар Мамин представил руководителя нового Министерства торговли и интеграции РК

government.kz, 17 июня



Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин представил коллективу нового Министерства торговли и интеграции РК назначенного Указом Главы государства руководителя - Бахыта Султанова.

В ходе представления Аскар Мамин отметил многолетний опыт работы Б. Султанова на руководящих должностях. Он возглавлял министерства экономики и бюджетного планирования, финансов. В различные годы работал заместителем Премьер-Министра, помощником Президента, заместителем Руководителя Администрации Президента. До недавнего времени занимал должность акима города Нур-Султана.

"У Султанова Б.Т. имеется необходимый опыт для организации работы нового государственного органа и качественного выполнения поставленных задач", - отметил А. Мамин.

Премьер-Министр РК выразил уверенность, что Б. Султанов оправдает высокое доверие Главы государства и обеспечит качественное выполнение важных задач, поставленных перед новым Министерством.



Министерству торговли и интеграции РК переданы функции в области внутренней и внешней торговой политики, координации и продвижения экспорта, технического регулирования и стандартизации.



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Премьер-Министр А. Мамин представил министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

government.kz, 17 июня



Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин на встрече с коллективом нового Министерства экологии, геологии и природных ресурсов представил Магзума Мирзагалиева, назначенного Указом Президента РК на должность министра ведомства.

В Министерство экологии, геологии и природных ресурсов переданы полномочия по охране окружающей среды, надзора за рациональным использованием природных ресурсов, в сфере геологии и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также вопросы обращения твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения, лесного хозяйства.

А. Мамин отметил, что М. Мирзагалиев - квалифицированный специалист, опытный руководитель. Работал в нефтегазовой сфере, был заместителем председателя НК "Казмунайгаз", вице-министром нефти и газа. До настоящего времени занимал должность вице-министра энергетики.

"Президент доверил Вам возглавить важное направление и организовать работу нового государственного органа", - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, поручив в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы и приступить к работе.



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Актоты Раимкулова назначена министром культуры и спорта РК

mks.gov.kz, 17 июня



Указом Главы государства Мухамедиулы Арыстанбек освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

"Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну министром культуры и спорта Республики Казахстан", - говорится в Указе Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

А. Раимкулова родилась в 1964 г. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям "композиция" и "фортепиано", аспирантуру по специальности "композиция". Обучалась на магистратуре в Международной Академии Бизнеса по специальности "Менеджмент". Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration). В 1990-1991 гг. - преподаватель Казахского государственного женского педагогического института, Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 1991-1994 гг. - стажер ассистентуры Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 1995-2011 гг. - заведующая кафедрой "Дирижирование", помощник ректора, доцент, и.о. профессора, проректор по социально-экономической организации Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2003-2007 гг. - заведующая кафедрой "Композиция и оркестровое дирижирование" Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2005-2007 гг. - магистрант Международной Академии Бизнеса по специальности "Менеджмент". В 2007-2008 гг. - заведующая кафедрой "Композитор и арт-менеджмент" Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2007-2010 гг. - защита докторской диссертации "Совершенствование организационно-экономического механизма управления проектами в социально-культурной сфере" и получение ученой степени DBA (Doctor of Business Administration) в Международной академии бизнеса народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. В 2013-2014 гг. - проректор по научно-творческим вопросам Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2014 г. - и. о. заместителя председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. В 2014-2016 гг. - директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. 3 октября 2016 года Постановлением Правительства РК назначена вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - nomad.su

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