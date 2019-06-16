 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.06.2019
11:58  Куратором СНГ в Минэкономразвития России назначен супер-жесткий М.Бабич
08:46  У Казахстана новые: минторг - Султанов, минэкогео - Мирзагалиев, Раимкулова - минкультспорт
08:13  Токаев продолжит курс Назарбаева с небольшими поправками, - А.Воробьев
07:56  Трамп объявил о массовой депортации мигрантов
07:20  Водная политика КНР: на пути к экологической катастрофе
07:11  Для Си Цзиньпина Гонконг – головная боль, для Трампа – козырь, - В.Скорырев
07:10  В Таджикистане убийцу режиссера Марка Вайля осудили на пожизненное и передали властям Узбекистана

07:03  Токаев реорганизовал 3 каз-министерства: Миноборонкосм совокупляют с минсельхозом...
07:01  Веселые труба-дыры. Туркмения и Афган подписали доп-соглашение о расширении проекта ТАПИ
06:57  Пентагон обнародовал "фото-доказательства" причастности Ирана к атаке на танкеры
06:54  Гонконгский протест растет вширь и вглубь, - "Къ"
06:42  Сибирская вода для Китая? Проекты создания межгосударственных водопроводов: за и против
00:35  Hurriyet: Китай призывает создать "азиатскую НАТО"
00:22  Монголы правили Россией более 200 лет, почему в России нет монгольского этноса?
Понедельник, 17.06.2019
22:49  Поджигатели воды. Об угрозе войны c Ираном, - С.Строкань
22:29  СГБ Узбекистана прокомментировала дело экс-дипломата Юсупова, обвиненного в госизмене
21:48  Алматы. Арестован экс-ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков
21:37  Экс-президент Египта Мурси скончался в зале суда
20:10  Умер Филипп Бобков - легендарный 1-й зам. КГБ СССР
14:11  Таджикистан. Партия исламского возрождения является неотъемлемой частью международного террористического движения
13:19  Ашхабад признан самым дорогим городом мира
11:14  ШОС - это по-нашему: России передали председательство в организации
11:12  Фиаско неолибералов в Латинской Америке, - С.Кожемякин
11:11  Stratfor: факторы, которые могут подтолкнуть США и Иран к войне
09:02  Генпрокуратура Узбекистана официально подтвердила арест экс-главы СГБ И.Абдуллаева
08:55  "Я дышу, но уже не живу". В Таджикистане разгорелся еще один спор о девственности
08:30  Жээнбековы или Атамбаев: кто более виноват в коррупции и политическом беспределе Кыргызстана? - "Айгай пресс"
08:16  Арест Атамбаева перевернет лодку кыргызской государственности? - "Ачык саясат"
07:56  Скандал в Адвокатуре Кыргызстана. Юристы требуют отставки председателя
07:36  На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе, - Э.Байназаров
07:30  Люди вышли на улицы, потому что обеднели – Токаев о митингах в Казахстане
07:20  Возвращение России на Ближний Восток, - А.Эскин
07:15  В Душанбе обсудили Иран и обменялись вазами. В Таджикистане завершилась встреча лидеров стран Азии
07:07  Провокация "дежа вю". CША ищут предлог для нападения на непокорный Иран? - В.Малышев
06:59  Иран и Таджикистан вспомнили о былой дружбе. Хасан Роухани нашел "второй дом" в Душанбе, - "Къ"
06:56  Елбасы царствует, Токаев - правит, - Д.Ашимбаев
06:47  Вашингтону может потребоваться провокация крупнее уже состоявшихся, - Д.Седов
06:44  ШОС как платформа полицентричного миропорядка, - В.Пироженко
06:43  Оманский залив – США делают новый шаг к войне с Ираном, - Н.Бобкин
06:33  Россия и США вступают в эпоху новой ненормальности, - Ю.Паниев
00:20  Как Рашидов передавал Крым Украине
00:10  Как страх перед революциями и массовое производство привели к созданию социальных государств
Воскресенье, 16.06.2019
21:06  Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай
20:54  Бердымухамедов не поехал на саммит в Душанбе. Занят в цирке?
19:31  Между греческим Кипром и Турцией новое обострение. Ситуация накаляется
19:29  В Туркмении для привлечения иностранных инвестиций создана очередная Госкомиссия
19:26  Казашка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии по шахматам
10:26  Отравившегося рос-продюсера Бари Алибасова повезут лечиться на родину - в Казахстан
09:52  Как-то в цирке Дю Салей, получил я... Президент Туркменистана провел учения и пострелял по мишеням с велосипеда (видео)
09:51  Советская Россия, Турция и Закавказье (1919 - 1922). Начало советско-турецкого диалога, - О.Айрапетов
09:47  Ринат Заитов – это казахский Высоцкий. Ч.2, - Н.Даутбек-кызы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
У Казахстана новые: минторг - Султанов, минэкогео - Мирзагалиев, Раимкулова - минкультспорт
08:46 18.06.2019

Кадровые перестановки
Бахыт Султанов стал министром торговли и интеграции, Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов, Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта

"Ак Орда", 17 июня

Распоряжениями Главы государства освобождены:
Садыкулов Ануар Тулеуханович от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы "Арыстан" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу;
Сарсембай Жасулан Аманжолулы – старший инспектор Третьего управления Первого департамента Службы государственной охраны Республики Казахстан от временного исполнения обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;
Сунтаев Кайрат Имятович от должности руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

---

Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №18
О назначении Султанова Б.Т. Министром торговли и интеграции Республики Казахстан

Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича Министром торговли и интеграции Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года
№18

---

Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №19
О назначении Мирзагалиева М.М. Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года
№19

---

Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №21
О назначении Раимкуловой А.Р. Министром культуры и спорта Республики Казахстан

Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну Министром культуры и спорта Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года
№21

---

Указом Главы государства Мухамедиулы Арыстанбек освобожден от должности Министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

---

Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №22
Об акимах городов Алматы, Шымкента и областей

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить:
Байбека Бауыржана Кыдыргалиулы – акимом города Алматы;
Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича – акимом города Шымкента;
Маржикпаева Ермека Боранбаевича – акимом Акмолинской области;
Уразалина Ондасына Сеиловича – акимом Актюбинской области;
Баталова Амандыка Габбасовича – акимом Алматинской области;
Ногаева Нурлана Аскаровича – акимом Атырауской области;
Мырзахметова Аскара Исабековича – акимом Жамбылской области;
Кошанова Ерлана Жакановича – акимом Карагандинской области;
Мухамбетова Архимеда Бегежановича – акимом Костанайской области;
Кушербаева Крымбека Елеуовича – акимом Кызылординской области;
Бакауова Булата Жумабековича – акимом Павлодарской области;
Аксакалова Кумара Иргибаевича – акимом Северо-Казахстанской области;
Шукеева Умирзака Естаевича – акимом Туркестанской области;
Ахметова Даниала Кенжетаевича – акимом Восточно-Казахстанской области.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 17 июня 2019 года
№22

---

Мажилис согласовал кандидатуру Министра культуры и спорта
Нур-Султан, 17 июня, Дом Мажилиса

Сегодня в Мажилисе состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Актоты Раимкуловой для назначения на должность Министра культуры и спорта Казахстана.
Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".
По поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев.
Члены Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию задали ряд вопросов А.Раимкуловой, а также высказали свои пожелания.
По итогам заседания Комитета по данному вопросу принято соответствующее Заключение, в котором отмечается "Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Раимкуловой Актоты Рахметуллаевны, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра культуры и спорта Республики Казахстан".
В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.

---

Мажилис согласовал кандидатуру Министра экологии, геологии и природных ресурсов
Нур-Султан, 17 июня, Дом Мажилиса

Сегодня состоялось заседание Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, на котором была согласована кандидатура Магзума Мирзагалиева для назначения на должность Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
По поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев.
Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов кандидату.
После обсуждения принято Заключение, в котором отмечается: "Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Мирзагалиева Магзума Маратовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

---

Мажилисмены согласовали кандидатуру Министра торговли и интеграции
Нур-Султан, 17 июня, Дом Мажилиса

Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Бахыта Султанова для назначения на должность Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.
Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".
Кандидатуру по поручению Премьер-Министра Казахстана представил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который отметил, что Бахыт Султанов имеет большой опыт работы и обладает необходимыми управленческими компетенциями.
После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Султанова Бахыта Турлыхановича для назначения на должность Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

---

Премьер-Министр Аскар Мамин представил нового министра культуры и спорта РК
government.kz, 17 июня

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин представил нового министра культуры и спорта РК Актоты Раимкулову.
Глава Правительства поблагодарил Арыстанбека Мухамедиулы за внесенный вклад в развитие культуры, спорта, сферы туризма.
"Арыстанбек Мухамедиулы – руководитель с большим опытом. Занимая должность министра на протяжении пяти лет, он проделал значительную работу по решению актуальных вопросов отрасли", - сказал Аскар Мамин.
В свою очередь, А. Мухамедиулы выразил благодарность Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие и поддержку в реализации госпрограмм развития туристской отрасли, культуры и спорта.
В ходе представления коллективу Министерства культуры и спорта РК нового руководителя Аскар Мамин отметил высокую компетенцию Актоты Раимкуловой в данной сфере и пожелал успехов в достижении стоящих перед ведомством целей. А. Раимкулова в структуре Министерства культуры и спорта работает порядка 6 лет, с октября 2016 года занимала должность вице-министра.

---

Аскар Мамин представил руководителя нового Министерства торговли и интеграции РК
government.kz, 17 июня

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин представил коллективу нового Министерства торговли и интеграции РК назначенного Указом Главы государства руководителя - Бахыта Султанова.
В ходе представления Аскар Мамин отметил многолетний опыт работы Б. Султанова на руководящих должностях. Он возглавлял министерства экономики и бюджетного планирования, финансов. В различные годы работал заместителем Премьер-Министра, помощником Президента, заместителем Руководителя Администрации Президента. До недавнего времени занимал должность акима города Нур-Султана.
"У Султанова Б.Т. имеется необходимый опыт для организации работы нового государственного органа и качественного выполнения поставленных задач", - отметил А. Мамин.
Премьер-Министр РК выразил уверенность, что Б. Султанов оправдает высокое доверие Главы государства и обеспечит качественное выполнение важных задач, поставленных перед новым Министерством.

Министерству торговли и интеграции РК переданы функции в области внутренней и внешней торговой политики, координации и продвижения экспорта, технического регулирования и стандартизации.

---

Премьер-Министр А. Мамин представил министра экологии, геологии и природных ресурсов РК
government.kz, 17 июня

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин на встрече с коллективом нового Министерства экологии, геологии и природных ресурсов представил Магзума Мирзагалиева, назначенного Указом Президента РК на должность министра ведомства.
В Министерство экологии, геологии и природных ресурсов переданы полномочия по охране окружающей среды, надзора за рациональным использованием природных ресурсов, в сфере геологии и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также вопросы обращения твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения, лесного хозяйства.
А. Мамин отметил, что М. Мирзагалиев - квалифицированный специалист, опытный руководитель. Работал в нефтегазовой сфере, был заместителем председателя НК "Казмунайгаз", вице-министром нефти и газа. До настоящего времени занимал должность вице-министра энергетики.
"Президент доверил Вам возглавить важное направление и организовать работу нового государственного органа", - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, поручив в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы и приступить к работе.

---

Актоты Раимкулова назначена министром культуры и спорта РК
mks.gov.kz, 17 июня

Указом Главы государства Мухамедиулы Арыстанбек освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
"Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну министром культуры и спорта Республики Казахстан", - говорится в Указе Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
А. Раимкулова родилась в 1964 г. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям "композиция" и "фортепиано", аспирантуру по специальности "композиция". Обучалась на магистратуре в Международной Академии Бизнеса по специальности "Менеджмент". Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration). В 1990-1991 гг. - преподаватель Казахского государственного женского педагогического института, Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 1991-1994 гг. - стажер ассистентуры Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 1995-2011 гг. - заведующая кафедрой "Дирижирование", помощник ректора, доцент, и.о. профессора, проректор по социально-экономической организации Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2003-2007 гг. - заведующая кафедрой "Композиция и оркестровое дирижирование" Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2005-2007 гг. - магистрант Международной Академии Бизнеса по специальности "Менеджмент". В 2007-2008 гг. - заведующая кафедрой "Композитор и арт-менеджмент" Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2007-2010 гг. - защита докторской диссертации "Совершенствование организационно-экономического механизма управления проектами в социально-культурной сфере" и получение ученой степени DBA (Doctor of Business Administration) в Международной академии бизнеса народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. В 2013-2014 гг. - проректор по научно-творческим вопросам Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2014 г. - и. о. заместителя председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. В 2014-2016 гг. - директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. 3 октября 2016 года Постановлением Правительства РК назначена вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560836760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №17
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №23
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №24
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2019 года №395
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №404
- Постановление ЦИК
- Новые назначения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  