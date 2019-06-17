 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Куратором СНГ в Минэкономразвития России назначен супер-жесткий М.Бабич
11:58 18.06.2019

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИХАИЛА БАБИЧА
Теперь Бабич будет говорить с официальным Минском не как посол, а как прокуратор

Юрий Баранчик

Сегодня утром стало известно о новом назначении бывшего специального посланника президента России в Белоруссии Михаила Бабича – он стал заместителем министра экономического развития России. В сферу его деятельности будет входить не только вся интеграционная политическая и экономическая повестка на постсоветском пространстве, но и аудит взаимодействия центра и регионов по вопросам реализации национальных проектов. Должность замминистра в МЭР с таким функционалом создана персонально под Бабича.

О чем это говорит?

Во-первых, то, что Михаил Бабич будет в Минэкономразвития курировать постсоветское пространство говорит о том, что его белорусский кейс в отличие от безвольной (мягко говоря – мягкотелой, а грубо говоря – никакой) политики ответственных за это направление в МИД РФ, признан удачным. Соответственно, принято решение о распространении такого опыта на все постсоветское пространство.

И это правильно. Вес России – и геополитический, и экономический – уже давно позволяет разговаривать с нашими партнерами по постсоветскому пространству с совершенно иных позиций. И к этому надо теперь всем будет привыкать. При этом оказывается, что все, что для этого надо – это иметь четкое представление о целях и задачах российской внешней политики и понимание допустимого (размер кнута и размер пряника) в отношении партнеров.

Если это понимание есть – тогда все застарелые и казавшиеся невозможным к разрешению вопросы снимаются в достаточно оперативном режиме (см. белорусский кейс). Если же мидовцы привыкли работать по принципу – "солдат спит, а служба идет", то естественно, никаких результатов таким безответственным отношением к делу не достичь. И Михаил Бабич это показал в Белоруссии по полной программе. Кстати, к этому мнению присоединяются многие телеграм-каналы, в частности, ТГ-канал "Невротик", "Трыкатаж" и "Бульба престолов".

Во-вторых, белорусский кейс Михаила Бабича оказался востребован и во внутрироссийских вопросах, в частности, по вопросу контроля и аудита реализации национальных проектов. Об этом много говорят, начиная от Кудрина и до Силуанова, но пока никто из чиновников не смог показать, что он готов справиться с этой работой. Судя по всему, президент России считает, что именно Бабич, который показал свои подходы в Белоруссии, будет лучшей кандидатурой на этом направлении, и послал местным элитам такой своеобразный кадровый сигнал.

В этом плане можно сказать, что данное назначение Бабича в неформальном плане выводит его, например, на уровень Кудрина не только во внутриполитических дискуссиях о том, куда и как двигаться, а и в плане скамейки запасных. И если с этих позиций смотреть на внутрироссийскую политику, то окажется, что данное назначение Михаила Бабича является одним из самых интересных за последнее время, так как его аппаратный вес уже сегодня значительно превосходит его реальные аппаратные возможности.

То есть это назначение с прицелом на серьезный рост в случае успешной реализации поставленных перед ним задач высшим политическим руководством страны. Что же касается белорусского кейса, то, несомненно, работа, в том числе, строго бухгалтерская, на этом направлении также будет продолжена. Только никто сейчас в Минске не позволит себе и полслова сказать против, так как с ними уже будет говорить не посол, а прокуратор.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560848280
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