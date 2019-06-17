Враг или дурак? В Узбекистане вновь подпортили инвестиционный климат

12:35 18.06.2019 В инциденте, произошедшем в Узбекистане с сотрудником HRW Стивом Свердловым, просматривается аналогия с делом Ивана Голунова в России. На днях в столице Узбекистана произошел инцидент, который можно назвать очередной "ложкой дегтя в бочке меда". На фоне заявлений президента Узбекистана и вторящего ему правительства о либерализации всех сфер государственной и общественной жизни, в том числе в сфере СМИ, группа из пяти местных деятелей устроила безобразную постановку одному из сотрудников международной правозащитной организации Human Rights Watch Стиву Свердлову. Постановка была осуществлена с элементами национальной ментальности, сформировавшейся за годы независимости, а точнее, грубо и непродуманно.



Как все было



Стив Свердлов, который является давним оппонентом властей Узбекистана, а также руководителем центральноазиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch, приехал в Ташкент для исполнения своих профессиональных обязанностей.



Учитывая то, что Свердлов поселился в местной гостинице, проблем с въездом на территорию республики у него не было. Ранее власти просто разворачивали подобных неугодных лиц в аэропорту. Однако с приходом к руководству республикой Шавката Мирзиеева многое изменилось. Таким образом, Свердлов находился в Узбекистане вполне легально.



13 июня в гостиницу, где проживал Стив Свердлов, пришла группа лиц из пяти человек, все граждане из числа титульной нации, среди которых некий видеоблогер и журналист Сардор Комилов. Комилов попросил ресепшэн связать его с номером Свердлова по телефону, а когда тот ответил, представился ему жертвой режима, нуждающейся в помощи правозащитной организации. Как только международный правозащитник спустился в лобби гостиницы, началось действие, которое не назовешь никак иначе, как отвратительным.



Итак, правозащитник, будучи уверенным, что нужна его помощь, спускается вниз из своего номера и вдруг оказывается в окружении агрессивно настроенных лиц, оснащенных видео? и фотоаппаратурой. Эти лица, взяв его в кольцо, начинают подвергать иностранца словесным нападкам, имеющим издевательский и провокационный характер. На видео, которое циркулирует в сети, видно, что нападавшие вполне уверены в своих действиях, что явно видно по наглым выражениям их лиц и по тону задаваемых вопросов.



Суть вопросов заключается в том, что Свердлов и его организация очерняет Узбекистан, интересуются, кто "проплачивает вам критику", а также почему у правозащитника русская фамилия и другое.



Причем Комилов часто меняет тон разговора, многие вопросы, в национальной манере, задает вкрадчивым тоном, имеющим издевательский подтекст.



"Акя, вы, оказывается хороший человек, по-узбекски говорите. Зачем вы черните Узбекистан, это же плохо. Стив-акяя, а почему Стив Свердлов, почему у вас русская фамилия", - говорит вкрадчиво Комилов.



При этом тон вопросов часто меняется на крайне уверенный и требовательный: почему вы осуществляете свою деятельность в Узбекистане без аккредитации, что за надменное отношение к Узбекистану?



Охраннику отеля, который пытается вмешаться в процесс, Комилов уверенно говорит: "Не будь терпилой!".



В целом местный блогер на видео хочет показать свои патриотические чувства и бравирует этим.



"Я вам настоятельно рекомендую не пытаться очернять Узбекистан. Раз вас уже выдворяли (ранее Свердлова неоднократно выдворяли или не пускали в страну), не надо возвращаться и делать такие фейковые вещи", - пытается показаться патриотом Комилов.



Под занавес, когда Свердлову надоели местные штучки и он просит администратора гостиницы позвать охрану и милицию, Комилов называет его "терпилой" и "истеричкой", а перед тем, как ретироваться, группа местных деятелей порекомендовала Свердлову "убираться к черту из Узбекистана".



Враг или дурак?



При изучении этой отвратительной сцены приставания к правозащитнику возникает вопрос: была ли это срежиссированная постановка инициирована каким-то деятелем (или деятелями) от власти или Комилов и Ко сами решили проявить инициативу? И в том, и в другом случае на имидж Узбекистана, сильно испорченный на международной арене за годы независимости, который своими реформами пытается выправить новое руководство страны, снова брошена тень.



У Свердлова создалось четкое впечатление, что постановка, как и в прежние годы, организована властями Узбекистана (он, скорее, не подозревает, что и дураков много), и таким образом он делает вывод, что реформы остаются только на бумаге, а реальное положение - прежним. Незамедлительно на это отреагировала международная правозащитная организация Human Rights Watch.



"Human Rights Watch полностью поддерживает своего эксперта Стива Свердлова и его выдающиеся расследования в отношении чиновников Узбекистана, которые нарушают права человека, и мы осуждаем это наглое нападение", - сказал в своем заявлении исполнительный директор HRW Кеннет Рот.



Он указал, что "Комилов подверг Свердлова словесным нападкам, используя необоснованные обвинения".



"Это явная попытка запугать Стива и, похоже, она является частью продолжающейся онлайн-кампании, направленной на дискредитацию работы правозащитных организаций и правозащитников в Узбекистане. Эти усилия дискредитировать правозащитников потерпят неудачу", - говорится в заявлении.



Также подчеркивается, что "HRW возобновила работу в Узбекистане в августе 2017 года. Этот инцидент резко контрастирует с другими визитами HRW на протяжении последних двух лет, в ходе которых сотрудники организации в основном могли свободно взаимодействовать с неправительственными организациями, должностными лицами и международными организациями без притеснений".



"Human Rights Watch очень обеспокоена сигналом, который этот инцидент посылает гражданскому обществу, включая правозащитников и журналистов. Правительство должно защищать свободу слова, а также предпринимать шаги для защиты прав этих групп работать в безопасной обстановке, свободной от запугивания как в онлайн-, так и в офлайн-среде", говорится в заявлении организации.



Какие можно сделать выводы из инцидента, необходимости в котором абсолютно не было и который, благодаря значимости и авторитету HRW, стал известен далеко за пределами Узбекистана?



Если исходить из того, что Комилов и Ко самостоятельно проявили инициативу, желая понравиться властям, то мне кажется, они жестоко ошиблись, так как по сути это нападение подпадает как минимум под статьи Административного кодекса республики и бросает огромную тень на реформы в стране, порочит заявления ее руководства. Думаю, нам, по логике, следует в скором времени ждать каких-то оргвыводов.



Желая понравиться властям, Комилов и Ко не понимают одного: ментальность преобладающей части населения направлена на то, чтобы показать перед небожителями свою лояльность. Тут уместно вспомнить выражение: "Зайцы думают, что если они будут себя хорошо вести, волк их не скушает". Желающих угодить властям "тьма тьмущая": соответственно, исходя из законов рынка, власть их не ценит, они расходный материал, который можно легко заменить, просто выйдя на улицу и свистнув.



Власти "крикуны" сегодня не нужны. При остром дефиците кадров стране нужны высоковалифицированные специалисты, грамотные переговорщики, слой культурного населения, который поведет страну в направлении цивилизованного и развитого мира.



Другая версия: провокация сил, называемых "старой гвардией", которые не хотят жить по-новому и стараются всячески опорочить новое руководство страны перед лицом международного сообщества.



Тут у меня возникают аналогии с произошедшим недавно в России, когда не очень известному журналисту Ивану Голунову подбрасывается крупная партия наркотиков, все дело шито белыми нитками, чего и добивались, по-видимому, организаторы провокации. Как следствие поднимается шум, общественность возмущена, тень брошена на руководство России.



Напрашивается вопрос: кто осуществил подобную, по сути, провокацию в Узбекистане - враг или дурак? Надеюсь, в этом в скором времени разберутся компетентные органы и общественность. Источник - stanradar.com

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