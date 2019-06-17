 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Atlantic Council: До краха ядерной сделки с Ираном остались считаные дни?
12:36 18.06.2019

Atlantic Council: До краха ядерной сделки с Ираном остались считаные дни?
Угроза увеличения добычи урана может указывать на то, что Иран готовится к новым переговорам

По словам директора инициативы "Будущее Ирана" в Центре Южной Азии Атлантического совета Барбары Славин, если Иран нарушит ключевой принцип ядерного соглашения 2015 года, превысив ограничение на объем обогащенного урана, это станет последним ударом по ядерной сделке, из которой США вышли в 2018 году, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

Ядерная сделка, официально известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была подписана между Ираном, Соединенными Штатами, Францией, Германией, Россией, Соединенным Королевством и Китаем 14 июля 2015 года. Иран обязался заморозить свою военную ядерную программу. В свою очередь, другие стороны, подписавшие СВПД, обязались снять санкции. В 2018 году 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, заявив, что ядерной сделки недостаточно для того, чтобы остановить стремление Тегерана к созданию ядерного оружия или его "враждебную деятельность" на Ближнем Востоке.

После своего выхода из СВПД США ввели несколько раундов санкций в отношении Ирана, стремясь заблокировать весь экспорт иранской нефти. В мае 2019 года президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что из-за действий США Иран может прекратить выполнять условия СВПД. Через месяц, 17 июня, иранский чиновник Бехруз Камалванди подтвердил, что Иран увеличил производство низкообогащенного урана почти в четыре раза. По словам Камалванди, к 27 июня 2019 года производство низкообогащенного урана превысит ограничения, предусмотренные в СВПД (300 килограммов). В данном случае Иран официально нарушит условия ядерной сделки.

По мнению заместителя директора Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта Атлантического совета Мэтью Кроенига, Иран наращивает темпы обогащения урана, поскольку это одно их немногих средств, которые он может задействовать для того, чтобы оказать давление на администрацию Трампа. Вашингтон усилил санкции, поэтому Иран угрожает сделать шаг в направлении создания ядерного оружия, обе страны ждут, что кто-то из них в конечном итоге струсит, считает Кроениг.

Угроза увеличения добычи урана означает, что Тегеран "готовится к новым переговорам - либо с Трампом, либо с его преемником", считает Славин. Иран готовит новые козыри для будущих переговоров, добавила Славин.

На фоне угроз Ирана США могут потребовать вернуть санкции ООН против Тегерана. Формально это приведет к краху СВПД. Действия Ирана могут ослабить риторику ЕС, Великобритании, Германии и Франции в защиту СВПД, однако Россия и Китай, скорее всего, поддержат Иран в Совбезе ООН, считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта Атлантического совета Борзу Дарагахи.

Камалванди выразил надежду, что ядерную сделку все еще можно спасти, поскольку у Ирана пока еще есть время для остановки производства низкообогащенного урана, если другие стороны, подписавшие СВПД, особенно европейские страны, смогут смягчить торговое и санкционное давление на Иран.

В течение 2018 года европейские страны пытались найти способы для обхода американских санкций в отношении Ирана. Среди прочего в ЕС предложили создать новый финансовый механизм, известный как INSTEX, который позволил бы европейским компаниям продолжить торговлю с Ираном в обход санкций США. Однако иранские официальные лица были разочарованы тем, что на создание этого механизма у ЕС ушло слишком много времени. К тому же есть опасения, что INSTEX в конечном итоге не позволит избежать санкций США.

"Пока слишком рано говорить о том, к чему приведет INSTEX и как он будет работать… США заявили, что они не имеют ничего против данного механизма, пока его используют для организации гуманитарных поставок. Но для Ирана одних гуманитарных поставок недостаточно", - заявил Дарагахи.

"Учитывая доминирование США в финансовой системе и то, что европейские и транснациональные компании зависят от этой системы, ЕС не сможет обойти американские санкции. INSTEX является скорее политическим, чем практическим жестом, учитывая продолжающуюся оппозицию со стороны США и нежелание европейских компаний рисковать своими позициями на американском рынке", - считает Славин.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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