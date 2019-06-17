Ударили в Гонконг: уступки властей не умиротворили автономию

12:38 18.06.2019 Протестующие полны решимости продолжать выступления до полного отказа от законопроекта об экстрадиции



Наталия Портякова



Протесты в Гонконге, старт которым дало намерение властей разрешить экстрадицию в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР, не только не затихли, но вступили в новую фазу. Несмотря на то что власти заморозили рассмотрение противоречивого законопроекта, местная общественность пообещала продолжать выступления до полного отказа от него. Одну из самых мощных демонстраций противники экстрадиции наметили на 1 июля - годовщину возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая. Как считают опрошенные "Известиями" эксперты, страсти разыгрались на фоне общего неприятия автономией любого давления со стороны материка.



Противники закона об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга



До победного конца



В минувшее воскресенье на улицы специального административного района КНР вышли сразу 2 млн человек - абсолютный рекорд в протестной истории свободолюбивого Гонконга. В отличие от первой демонстрации 12 июня, собравшей 1 млн человек и закончившейся весьма жестким разгоном протестующих, воскресная акция прошла мирно и обошлась без применения силы. Но зато приросла новым требованием - об отставке главы администрации Кэрри Лам.



Днем ранее Кэрри Лам выступила на пресс-конференции, где объявила, что законопроект, который позволил бы отдавать в руки китайскому правосудию засевших в Гонконге преступников, будет отложен на неопределенное время. Именно этот документ вызвал бурю народного негодования. Власти готовы, по словам Кэрри Лам, "смиренно принимать критику и совершенствоваться".



Парламент Гонконга отложил заседание по закону об экстрадиции



Но сбить накал страстей это не помогло. Гонконгцы заявили, что добиваются полной отмены, а не отсрочки законопроекта. А также выразили возмущение по поводу самой реакции администрации на народное недовольство: как жесткого разгона демонстрантов с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа, от чего 12 июня пострадали 80 человек, так и отсутствия извинений за это. Вечером в воскресенье Кэрри Лам, правда, принесла запоздалые публичные извинения, но лишь через шесть часов после выхода на улицы второй волны протестантов.



Протестующие обещают, что их выступления продолжатся до официальной отмены законопроекта. А возможно - и до ухода Кэрри Лам со своего поста. По интересному стечению обстоятельств, 17 июня гонконгские либералы неожиданно получили новое подспорье: из тюрьмы освободили самого известного участника "революции зонтиков" 2014 года Джошуа Вонга - икону борьбы гонконгцев против навязываемой Пекином электоральной реформы. Свое освобождение Джошуа Вонг тут же отметил твитом, призвав сограждан продолжать борьбу против законопроекта об экстрадиции и за отставку Кэрри Лам.



- Организаторы демонстраций не остановятся, пока проект не будет отменен. Но убрать Кэрри Лам будет сложнее, невзирая на то что она потеряла доверие Пекина на фоне возникших беспорядков, - сказал "Известиям" политолог из Центра китайских исследований Китайского университета Гонконга Уилли Лам. - Пока у нее нет жизнеспособных преемников, и, скорее всего, ей дадут досидеть до конца своего срока в качестве "хромой утки", что очень плохо для Гонконга с его огромными проблемами в экономике.



На 1 июля - годовщину возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая - намечена одна из самых мощных демонстраций.



- В прошлом уже были примеры гражданского противостояния в Гонконге, все это могло растягиваться на недели и месяцы, когда люди сидели на площадях. И сейчас такая перспектива не кажется удивительной, - заметил в разговоре с "Известиями" эксперт-китаист из Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Александр Ломанов.



Свободолюбивый Сянган



Полиция Гонконга применила газ для разгона демонстрантов



Согласно формуле "одна страна, две системы", разработанной КНР для Гонконга и Макао, оба района имеют широкую автономию в ряде сфер, включая правовую. В связи с этим у Гонконга есть полное право не выдавать на материк людей, подозреваемых в тех или иных преступлениях. Изменить же правила экстрадиции местные власти заставил случай с убийством на Тайване (с островом у административного района тоже нет соглашения о взаимной выдаче преступников), после которого виновный спокойно вернулся в Гонконг. Но местная общественность восприняла законопроект об экстрадиции как попытку очередного наступления Пекина на демократические свободы автономии.



- Сам по себе этот закон не предполагал никаких особых ущемлений прав и свобод жителей самого Гонконга. Речь идет об экстрадиции в Китай не гонконгцев, а жителей материка, которые укрываются от правосудия в Гонконге. Реакция на этот проект явно преувеличенная. Понятно, что за этим стоят и другие причины, накопившееся в обществе разочарование, - пояснил Александр Ломанов.



Жители Гонконга всегда крайне щепетильно относились к тем свободам, которые дает им особый статус внутри Китая. В 2003 году, спустя всего шесть лет после возвращения Сянгана в лоно родины, как это именовали в КНР, около полумиллиона человек вышли на улицы в знак протеста против законодательного акта, известного как "Статья 23". Она должна была запретить подстрекательство к бунту и подрывную деятельность против властей КНР. В итоге тот законопроект так и не был принят, а тогдашний глава администрации ушел в отставку.



Китай поддержал инициированные Гонконгом поправки об экстрадиции



В 2014 году гонконгцы вновь вышли на улицы - уже против электоральной реформы, положения которой прописывали обещанные Сянгану прямые выборы, но с неприемлемыми для района оговорками. Именно те 79 дней в 2014 году вошли в историю как "революция зонтиков" (люди протестовали с желтыми зонтами, защищаясь от распыляемого полицией перечного газа), но привести к желанному результату - введению прямого волеизъявления - так и не смогли. В 2017 году главу Гонконга по-прежнему избирала коллегия выборщиков, а не народ.



Сейчас Пекин не может демонстрировать слабость и отступать, полагает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.



- Власти будут либо работать на затягивание протестов без решительного исхода и выхватывание отдельных лидеров с их последующим заключением. Либо, в случае выхода ситуации из-под контроля, придется осуществлять более жесткое силовое подавление этих выступлений, - предположил эксперт в разговоре с "Известиями".



По мнению Василия Кашина, в той или иной форме нормы законопроекта, позволяющие привлекать к ответственности и вывозить на материк лиц, совершивших определенные виды преступлений, все-таки рано или поздно будут приняты. Но уже с другими формулировками. Появление закона не должно восприниматься обществом негативно, полагает, в свою очередь, Александр Ломанов. Правовая среда, пусть и несовершенная, все же лучше, чем полное отсутствие закона, из-за чего проблемы с экстрадицией преступников решаются неправовыми методами. Источник - Известия

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