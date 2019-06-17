 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из-за России и Ирана США развязали торговую войну с Индией
12:42 18.06.2019

Индия отказалась расторгать сделку по поставке ЗРС С-400 из России

Основной причиной торговой войны США с Индией является закупка Дели российской зенитно-ракетной системы С-400. Индия в свою очередь недовольна американским эмбарго на поставки нефти из Ирана. Такие причины называют эксперты, которых опросила газета "Взгляд".

Товарооборот между Индией и США составляет около 141 миллиарда долларов. США ввели таможенные пошлины на ряд товаров из Индии, объем этих пошлин составляет более пяти миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон, закрыл для Дели программу беспошлинного ввоза товаров в США. В качестве ответных мер Индия ввела пошлины на товары из США на сумму 220 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что Индия не дает США должного доступа на свой рынок. Индия также отказалась расторгать сделку по поставке ЗРС С-400 из России, несмотря на угрозу экономических санкций со стороны Вашингтона. По мнению Дели, комплекс С-400 дешевле и лучше американских аналогов и необходим стране в условиях постоянно тлеющего конфликта с Пакистаном.

Иран являлся для Индии основным поставщиком нефти. В условиях жестких экономических санкций США против Ирана, Дели был вынужден отказаться от поставок иранской нефти. Однако для Индии это крайне неприятный факт.

Можно предположить, что в отношении Индии Дональд Трамп не будет сильно размахивать шашкой, т.к. пытается сделать ее одной из опор в противостоянии с Китаем. В частности, в ходе недавней вспышки напряженности между Дели и Исламабадом Вашингтон политически поддержал Индию. Эксперты полагают, что возможно достижение некоторых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе предстоящей встречи G-20 в Японии.

Источник - iarex.ru
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