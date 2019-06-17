Валютный левиафан уже близко, - В.Катасонов

12:43 18.06.2019 Валютный левиафан уже близко

"Специальные права заимствования" – мало кому известная международная валюта, которая, однако, способна похоронить всю мировую экономику



Валентин Катасонов



Усеченная валюта



Рождение чего-то значимого в истории человечества обычно происходит незаметно. Лишь когда это "что-то" вызревает и начинает задевать жизнь многих, о нем начинают говорить, его начинают бояться или же, наоборот, радостно приветствовать. Именно так полвека назад, в 1969 году произошло рождение странного существа, названного загадочной англоязычной аббревиатурой SDR (СДР). Я, как и большинство людей в СССР (да и во всем мире), наверное, не заметил бы этого события. Но волею судеб я в это время учился в Институте международных отношений МИД СССР и слушал лекции по предмету "Международные валютно-кредитные отношения (МВКО)". Вот нам, студентам, профессор тогда и сообщил об этом таинственном "звере", который только что явился в мир валюты и финансов. И даже предположил, что он может спасти мировую валютную систему от краха.



SDR расшифровывается как Special Drawing Rights. Примерный перевод на русский язык – Специальные права заимствования (СПЗ). За этим мудреным словосочетанием, как нам объяснил профессор, скрывалось название новой валюты. Но любую валюту кто-то эмитирует (выпускает). Эмитентом СДР был инициатор ее создания Международный валютный фонд (МВФ). Напомню, что Фонд был учрежден решением международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 году. Конференция определила основные контуры послевоенного мирового финансового порядка – золотодолларовый стандарт. Все другие валюты привязывались к доллару и золоту, при этом курсы валют были фиксированными. А МВФ призван был обеспечивать стабильность валютных курсов.



К началу 1960-х гг. выявились слабые стороны бреттон-вудской системы. Становилось все сложнее поддерживать фиксированные валютные курсы, не всегда помогали даже кредиты Фонда. Стали происходить девальвации (иногда ревальвации) отдельных валют. Еще одной неприятностью стало то, что количество валюты в международном обращении отставало от потребностей развития мировой торговли (это называлось "нехваткой международной ликвидности"). Хотя у США был большой запас золота, однако при фиксированной цене драгоценного металла 35 долларов за тройскую унцию возможности наращивания долларовой массы были ограничены. Соответственно тормозилась эмиссия других валют, привязанных к американскому доллару. Так в МВФ родилась идея укрепить мировую валютную систему с помощью эмиссии новой валюты, которая бы имела бы усеченные денежные функции и, прежде всего, должна была стать дополнительным ресурсом для пополнения международных резервов отдельных стран-членов Фонда.



А ведь тогда же, в 1944 году, на конференции в Бреттон-Вудсе английская делегация во главе с известным экономистом и чиновником британского казначейства Джоном Мейнардом Кейнсом предлагала создать мировую финансовую систему на основе наднациональной валюты. Кейнс называл ее "банкором". Эмитентом банкора предполагалось сделать международную клиринговую палату – прототип будущего Всемирного Центрального банка. Со временем банкор должен был вытеснить все валюты, которые эмитировались национальными Центробанками. Америка отвергла этот проект и навязала миру золотодолларовый стандарт. Доллар США, эмитировавшийся Федеральной резервной системой США, должен был выступать одновременно в двух ипостасях – как национальная и как международная (мировая) валюта. И в 1960-е годы США защищали бреттон-вудскую систему, но при этом были вынуждены согласиться на использование в ограниченных масштабах новой валюты СДР как некоей дополнительной по отношению к доллару США, как некоей подпорки начавшей шататься бреттон-вудской системы. СДР иногда называли "бумажным золотом", имея в виду, что новая валюта должна стать дополнением к металлическому золоту.



В качестве эмитента СДР должен был выступить МВФ. При этом СДР мыслились исключительно как безналичные деньги и резервная валюта, т.е. как деньги "усеченные", предназначенные исключительно для расчетов между Фондом и государствами-членами МВФ, а также между самими государствами-членами в связи с их обязательствами, вытекающими из членства в МВФ. За пределами круга отношений Фонда СДР могли использоваться разве только как мера стоимости – в них могли быть выражены требования и обязательства участников экономических отношений, цены товаров и услуг. СДР не могли быть использованы напрямую для оплаты обычных коммерческих сделок. Другое дело, что под дополнительный объем международных резервов, созданный за счет СДР, можно было эмитировать дополнительное количество единиц обычной валюты. И с ее помощью оплатить дополнительные объемы товаров.



Хроника событий: рождение и становление СДР



Страны-члены МВФ подписали соглашение о СДР, и оно вступило в силу в середине 1969 года. Эмиссию СДР начали 1 января 1970 года и продолжали три года. За 1970–1972 гг. было выпущено 9,3 млрд единиц СДР, которые тогда были приравнены к доллару США (1 СДР = 1 доллар США), а содержание золота в новой единице определялось исходя из пропорции 1 тройская унция металла = 35 СДР. В пределах указанной суммы МВФ распределил СДР между странами – участницами соглашения о СДР пропорционально их квотам в капитале Фонда. Такое распределение наделяет каждого члена Фонда международным резервным активом, не требующим затрат и не обремененным никакими условиями. Члены Фонда могут предоставлять в виде кредитов свои резервы в виде СДР другим членам, у которых возникает острая нехватка международных резервов. По кредитам в СДР взимается процент.



Примечательно, что из названного объема эмитированных СДР (9,3 млрд единиц) почти 7 млрд было распределено между экономически развитыми странами Запада. Немного менее 400 млн получили 12 развивающихся стран-экспортеров нефти. Остальным 100 развивающимся странам досталось менее 2 млрд единиц.



Переход от бреттон-вудской к ямайской валютной системе в 70-е годы прошлого века происходил медленно и мучительно. За кулисами международных финансов "хозяева денег" вырабатывали новую модель валютной системы, причем между кланами Рокфеллеров и Ротшильдов были большие разногласия. Первые добивались перехода к бумажно-долларовому стандарту, вторые же хотели, чтобы была введена мировая наднациональная валюта. Для этого, по их мнению, можно было использовать СДР, резко увеличив масштабы эмиссии "бумажного золота". А МВФ следовало бы превратить во всемирный Центробанк, который бы и осуществлял эту эмиссию. Победил вариант бумажно-долларового стандарта.



В период перехода от бреттон-вудской валютной системы к ямайской эмиссия СДР не осуществлялась. Она была возобновлена в 1979 г. и продолжалась в течение трех лет. Тогда же происходило второе распределение СДР – по 4 млрд в год. В итоге общий объем эмитированных с 1970 года СДР составил 21,4 млрд единиц, которые были распределены среди 143 стран – членов Фонда. В конце 1981 года эта сумма составила 5,5% всех мировых валютных резервов, не считая золота. При этом экономически развитые страны получили более 2/3 общей суммы распределенных СДР, в том числе США – 23%: столько же, сколько 100 развивающихся стран.



Поскольку ямайская валютная система означала отказ от фиксированных валютных курсов, то курс СДР по отношению к другим валютам стал колебаться. МВФ стал осуществлять оценку курса СДР на основе "корзины резервных валют" (состав "корзины" и веса отдельных валют пересматриваются каждые пять лет).



Финансовый кризис 2007–2009 гг. и реанимация СДР



Почти два десятилетия Фонд не эмитировал СДР: казалось, потребность в "бумажном золоте" отпала. Зачем нужна наднациональная валюта, когда Ямайская конференция позволила снять "золотой тормоз" с "печатного станка" ФРС США? Теперь Федеральный резерв мог заливать мир "зеленой бумагой" безо всяких ограничений. Казалось, бумажно-долларовый стандарт позволял делать деньги из воздуха. Но это была иллюзия. Во второй половине нулевых годов разразился мировой финансовый кризис (2007–2009 гг.). "Печатный станок" ФРС оказался не в состоянии вытянуть из кризиса ни американскую, ни тем более мировую экономику. И тут опять вспомнили о "палочке-выручалочке" под названием СДР.



28 августа 2009 года Фондом было проведено третье, одномоментное распределение СДР на сумму в 161,2 млрд единиц. За один день общая масса СДР увеличилась почти в восемь раз! Чуть позднее (9 сентября 2009 г.) было проведено еще одно, четвертое распределение, такое же одномоментное, на сумму 21,5 млрд СДР. В итоге общий объем эмитированной валюты СДР составил 204,1 млрд единиц.



С момента первой эмиссии сфера использования СДР несколько расширилась. В частности, держателями СДР могут быть не только страны-члены МВФ, но и некоторые международные организации, в частности Банк международных расчетов, Европейский центральный банк, региональные банки развития. Доля СДР в общей массе всех валютных резервов (без золота) стран-членов МВФ, по данным Фонда, составляет в настоящее время немного более 2,5% (для сравнения: доля британского фунта стерлингов – около 4%, японской иены – 5%, китайского юаня – менее 2%).



Россия, как известно, стала членом МВФ в 1992 году. Пропорционально своей квоте в капитале Фонда (2,7%) Российская Федерация получила долю СДР. Согласно последним данным Банка России, на 1 мая 2019 года России принадлежало СДР на сумму, эквивалентную 6,724 млрд долл. США. Она учитывается в составе международных резервов Российской Федерации. Доля СДР в резервах РФ на 1 мая текущего года составила 1,4%.



Планы превращения СДР в валюту "феникс"



Итак, в течение последних десяти лет новых распределений (эмиссий) СДР не проводилось. На сегодняшний день общий объем СДР при курсе 1 СДР = 1,38 долл. США едва превышает 280 млрд долл. Кажется, МВФ и страны-члены Фонда забыли о "бумажном золоте", а в финансовой отчетности Фонда и его членов СДР выглядит как рудимент далекого прошлого. Но это не так. Сторонники реформирования мировой валютной системы посредством превращения СДР в глобальную наднациональную валюту и постепенной ликвидации национальных валют никуда не исчезли. Они ждут своего часа. А их часом может стать очередной глобальный финансовый кризис. Валюта СДР – не рудимент. Скорее, это то самое ружье, о котором неоднократно говорил русский писатель А.П. Чехов: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить".



Напомню, что происходило за кулисами финансового кризиса 2007–2009 гг. Тогдашнюю закулисную возню "хозяев денег" иногда озвучивали люди типа Джорджа Сороса. Этот ставленник Ротшильдов в начале 2009 года несколько раз выступал с заявлениями, что мир может спасти только переход к наднациональной валюте, которая со временем вытеснит национальные деньги. Между прочим, Россия тогда поддержала идею масштабной эмиссии СДР. Еще более энергичную поддержку идея Сороса и его хозяев нашла в лице Китая. Как я выше отметил, в августе-сентябре 2009 года были проведены две эмиссии. Но затем тучи финансового кризиса стали постепенно рассеиваться, а дальнейших эмиссий "бумажного золота" не проводилось.



Я упомянул Китай, который десять лет назад поддержал Сороса по вопросу СДР. Бывший до недавнего времени руководителем Народного банка Китая Чжоу Сяочуань (находился на этом посту с декабря 2002 г. по март 2018 г.) был одним из самых главных идеологов реформирования мировой финансовой системы с помощью СДР не только в Китае, но в мире. Между прочим, именно благодаря его усилиям удалось в 2015 году добиться от МВФ включения в "корзину СДР" китайского юаня. Чжоу Сяочуань добивался также включения в "корзину СДР" металлического золота, но безуспешно. Идеальной мировой валютной системой и Сорос, и Чжоу Сяочуань полагают такую, которая будет основываться на комбинации "бумажного золота" (СДР) и металлического золота. У этой идеи "торчат уши" Ротшильдов, пытающихся взять реванш за поражение на Ямайской конференции 1976 года.



У Ротшильдов даже имеется замена невнятной аббревиатуре СДР – благозвучное название "феникс". Я уже писал о знаковой публикации в новогоднем номере (1988 г.) британского журнала "Экономист" (издание подконтрольно Ротшильдам). В ней предсказывалось рождение спустя тридцать лет наднациональной валюты "феникс".



"Феникс" – последний акт драмы человеческой истории



Новая волна мирового финансового кризиса не за горами. Кое-кому этот кризис нужен позарез. Среди них – сторонники реформирования международной валютной системы путем замены национальных денег мировой наднациональной валютой СДР/феникс. Нужно ли России такое реформирование? Конечно же, нет. Я сравнил СДР с чеховским ружьем. СДР обязательно "выстрелит". И выстрел произойдет в последнем акте драмы, называемой "история человечества".



Впрочем, всемирную наднациональную валюту можно также сравнить с левиафаном – ветхозаветным морским чудовищем. В свое время английский философ Томас Гоббс (1588–1679) предложил использовать образ левиафана как метафору. Он сравнил с чудовищем государственную машину, поскольку и то и другое, по его мнению, уничижает человеческую природу и уничтожает свободу. Англичанин ошибался. Человеческую природу и свободу призвано уничижить и уничтожить мировое правительство с его наднациональной валютой. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560850980

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №17

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №23

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №24

- Кадровые перестановки

- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2019 года №395

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №404

- Постановление ЦИК

- Новые назначения

