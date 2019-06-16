5 колонна "паняков". Протесты в российском Екатеринбурге разжигали бандеровские бизнес-структуры

12:47 18.06.2019 ГОПАКА НА УРАЛЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?

June 16, 2019

Zames.media



Борьба горожан за сквер у театра Драмы была окрашена в майданные цвета благодаря привезенным в Екатеринбург технологам, связанным с международной организацией украинских националистов.

Протесты в Екатеринбурге расцветились неместной кричалкой "Кто не скачет, тот за храм", которую сразу же соотнесли с майданом на Украине. Эта кричалка по сути скомпрометировала тех жителей Екатеринбурга, которые пришли на акцию, чтобы защитить сквер, а не поскакать на майданный манер.



Zames.media провело небольшое расследование, которое доказывает неслучайность появления этой кричалки у театра Драмы. Найден и возможный спонсор этой акции. (Не в смысле лейбла на ролик, а возможную организацию скачков силами привлеченных в сквер под задачу массовиков-затейников).



По нашим данным, этот же спонсор имеет отношение и к финансированию работы технологов в Екатеринбурге, которые подхватили на знамя гражданский протест против застройки сквера.



Маленькое отступление.



Откуда взялась фраза "Кто не скачет, тот москаль"? Москалями в 18-19 веках называли военнослужащих Российской империи, которые несли службу на территории Украины. По уставу воинской службы, они постоянно носили форму и не имели права участвовать в народных гуляньях. Фигура солдата царской армии всегда выделялась среди веселящейся толпы, танцующей гопак. Танец гопак - это набор прыжков. Танцующий гопак на гуляниях все время скакал. А вот солдат царской армии в форме никогда не скакал: просто не мог при всем желании. Именно тогда, по одной из версий, и появилось выражение, "Хто не скаче, той москаль".



"Футбольные фанаты" тут совершенно не при чем.



Ну а теперь к делу.



Не сдержались

Сеть магазинов косметики "Золотое яблоко" была одним из немногих коммерческих структур Екатеринбурга, которые поддержали акцию по защите сквера с 13 по 17 мая.



"Додо Пицца" из "Ельцин-центра" бесплатно раздавала пиццу в сквере. Владелец ресторанов "Вьетмон" Ань Нгеун делился с участниками акции теплыми пледами. "Золотое яблоко" не только почти всем офисом пришло на митинг, но и воззвало к протесту во "Вконтакте" и Instagram: "Сквер нашего родного Екатеринбурга планируют вырубить для постройки Храма Св. Екатерины. Уверены, среди наших подписчиков много неравнодушных уральцев!".



Скриншот Инсты "Золотого яблока" (админ - Ксения Изотова, жительница Кушвы с улицы Комунны).

На официальный аккаунт "Золотого яблока" в Instagram подписано 2,4 миллиона пользователей, поэтому этот голос был услышан: теперь бизнесом этой компании занимаются ряд некомфортных для нее органов. Изучают участие "Золотого яблока" в схемах финансирования украинских националистических общественных организаций и акций.



Не пугайтесь, вьетнамец Ань Нгеун может и дальше делиться пледами с горожанами, - парфюмерная сеть в этом случае стоит особняком. Участие "Золотого яблока" в протестах было не просто рекламной акцией, о чем высказали предположение журналисты, а следствием политической активности владельцев "Золотого яблока".



Парфюмерная компания, зарегистрированная в Екатеринбурге, сегодня развила свой бизнес до федеральной сети супермаркетов: в 2017 году, по данным Infoline, она занимала седьмое место среди десяти крупнейших косметических ритейлеров России с выручкой 9,2 млрд. рублей.



Первый магазин "Золотого яблока" был открыт еще в 1996 году. В 2007 году компания вышла за пределы региона. Розничную реализацию товаров в магазинах Екатеринбурга осуществляет ООО "Екатеринбург ЯБЛОКО".



Сейчас магазины сети работают в семи крупных городах России: три супермаркета в Екатеринбурге, три - в Москве, по одному в Новосибирске, Челябинске, Ростове-на-Дону, Самаре и Казани. Казань в конце 2018 года была взята и морально: совладельцы "Золотого яблока" купили на аукционе принципиально важный участок коммерческой недвижимости в центре Казани, обойдя местные элиты.



Владельцы и основатели "Золотого яблока" - екатеринбургские предприниматели Иван Кузовлев и Максим Паняк. Товарный знак "Золотое яблоко" принадлежит компании ООО "Управляющая Компания "КРИСТАЛЛ" (ООО "УК "Кристалл"), напополам принадлежащей Кузовлеву и Паняку.



Среди партнеров Кузовлева и Паняка можно отметить Андрея Корабельникова. С 2014 по 2016 годы Корабельников занимал должность директора ООО "УК "Кристалл". В разные периоды с 2005 по 2010 год он занимал должность директора в компаниях, аффилированных с "Форум-групп" (ООО "Проект-консалтинг", ООО "Документ"), а также Анну Черкашину и ее мужа Алексея Тимощука. Черкашина и Тимощук вместе с Кузовлевым и Паняком до 2011 года являлись акционерами ООО "Золотое яблоко".



Алексей Тимощук, что интересно, был совладельцем скандально известного обанкроченного ООО "Стройдормаш". Тимощук и бывший депутат Заксобрания Свердловской области Геннадий Ушаков были совладельцами этого юрлица, ликвидированного в 2014 году. Компанию, главный актив которой - завод бурильных установок в Алапаевске - обвиняли в связях с эстонскими рейдерами, через которых выводили прибыль завода в офшоры (см. материалы суда над Виктором Бутиным и другими бывшими руководителями завода). Тогда же Бутина проверяли на финансирование экстремистов из "Правого сектора" и белорусской оппозиции. Результаты проверки пока не доложены, что только подтверждает: идите за дымом, найдете и огонь.



Пан Паняк и его вышиванка

Предприниматель Максим Стефанович Паняк - один из самых богатых представителей украинской диаспоры на Урале. Профессиональный игрок в покер. Имеет подтвержденные долги в свердловских судах в несколько тысяч рублей, которые не отдает в силу видимо личных особенностей. Числится официально должником за нарушение ПДД (штраф ГИБДД и госпошлина, присужденная судом - 2580.26 руб.) Хотя не раз выигрывал в покерных турнирах - Киеве, Сочи, Чехии, в самых разных странах мира.



Сразу вспомнился известный покерный шулер Максим Кац. Но то другое.



Игрок в покер Максим Паняк.

Стефан Паняк, отец совладельца "Золотого яблока", уроженец Львова, преподаватель Уральского горного университета. Переехал на Урал 40 лет назад. 16 лет возглавлял "украинскую автономию", как он это сам называет, в Свердловской области. От "автономии" недалеко до "республики" на Урале, не правда ли? Чего уж бояться сравнивать, если авторы двух проектов одни и те же.



Многие годы Стефан Паняк является членом комитета по правам человека Всемирного конгресса украинцев. ВКУ без всякого на то секрета финансируется правительствами США и Канады. Штаб-квартира всемирных украинцев находится в канадском Торонто. Для любителей наглядного видео вот например тусовка всемирных украинцев в Мадриде в 2015 году. Без гопака, но с теми же бандеровскими кричалками.



Всемирный конгресс украинцев был создан в 1967 году в Нью-Йорке под названием Всемирный конгресс свободных украинцев (The World Congress of Free Ukrainians). Среди учредителей ВКСУ были вдовы основателей ОУН Ольга Коновалец и София Мельник, глава ОУН-ПУН Олег Штуль и ЗЧ-ОУН Степан Ленкавский, глава Антибольшевистского блока народов Ярослав и Ярослава Стецько, президент УНР в изгнании Николай Левицкий.



ВКСУ создавался и курируется внешней разведкой США.



Ядро руководства организации составили сторонники Андрея Мельника, уроженца Галиции, атамана армии Украинской народной республики 1918 года - идеолога конгресса. Мельник стал вождем ОУН - Организации украинских националистов - с 1939 года.



Атаман Мельник, духовный отец Всемирного конгресса украинцев.

Идеология украинского национализма берет начало от "освобождения" Галиции и Украины от "москалей" из царской армии: после октябрьской революции случился временный распад Российской империи и на свет появилась Украинская народная республика. Все плясали гопак, скакали и радовались освобождению от тирании. Карьера духовного отца ВКСУ Мельника развивалась тоже скачкообразно. Он сидел в тюрьме и в России (под Волгоградом), и в Польше - пока не доскакал до серьезных постов в ОУН.



Ближайший соратник Мельника Сциборский в 1939 году составил проект конституции Украины, согласно которому на Украине (после взятия Польши немецкой армией) предполагалось образовать "тоталитарное, авторитарное, корпоративное государство" с Мельником во главе.



С 1941 года Мельник находился в Берлине. После нападения Германии на СССР обратился к Гитлеру с воззванием:



"Украинский народ, многовековая борьба которого за свою свободу не имеет равных в истории других народов, от всей души поддерживает идеалы Новой Европы. Весь украинский народ жаждет принять участие в реализации этих идеалов. Мы, старые борцы за свободу в 1918-1921 годах, просим, чтобы нам вместе с нашей украинской молодежью позволили принять участие в крестовом походе против большевистского варварства. За двадцать один год оборонительной борьбы мы принесли кровавые жертвы и страдаем особенно в настоящее время от ужасного избиения многих наших соотечественников. Мы просим, чтобы нам позволили идти плечом к плечу с легионами Европы и нашим освободителем - германским вермахтом, и поэтому мы просим разрешить нам создать украинское военное формирование".

Ну и так далее, мразь в общем, которую даже немцы не вытерпели и на полгода заключили в концлагерь - остыть от пыток на оккупированных немцами территориях Украины.



Вот его Стефан Паняк и компания считают своим прародителем, святым отцом и иконкой на рабочем столе. Не только его, конечно.



В 1993 году "Всемирный конгресс свободных украинцев" сменил название на "Всемирный конгресс украинцев" - видимо тогда украинцы и потеряли окончательно свободу в своем национальном движении. После майдана в 2014-2015 годах на выборах президента и Верховной рады Украины ВКУ организовывал международные миссии наблюдателей.



Летом 2015 года ВКУ вошел в список запрещенных организаций в России, который был разработан в Совете федерации в связи с Федеральным законом № 272-ФЗ, от 28 декабря 2012 года. В 2015 году в Москве после серии обысков задержан представитель Всемирного конгресса украинцев и сопредседатель украинской диаспоры в России Валерий Семененко.



Сегодня всемирные украинцы подгавкивают на темы российской пропаганды, не снижая накал борьбы. Вот например их мощная петиция против российской пропаганды в лице RT, Sputnik и ТАСС.



И только Стефан Паняк на Урале чувствует себя прекрасно. Во многом благодаря процветающему бизнесу его сына, который продает девочкам-подросткам в России недорогую косметику.



Правда теперь бизнес его сына расследуется на причастность к получению финансирования из-за рубежа.



В виду политических взглядов Стефана Паняка, его можно назвать неформальным полномочным представителем майдана на Урале. Свои притязания на этот статус Стефан Паняк неоднократно озвучивал.



Стефан Паняк, фотография издания Е1.

В 2014 году в интервью екатеринбургскому изданию Е1 Паняк назвал майдан "совестью нации".



"– Почему вы назвали информацию российских СМИ о ситуации на Украине "ложью в кубе"?

– Это что-то ужасное. Это не просто ложь – это подтасовки, это призывы к войне. А я вам говорю, что Майдан – это совесть нации. Не будем говорить о правом секторе – он потом появился, чтобы защитить Майдан.

Передавали, что люди вышли на Майдан, вооруженные до зубов. Ничего подобного. Люди вначале были вообще безоружны. Это потом у "Правого сектора" появились камни и бутылки с зажигательной смесью, и больше у них ничего не было. Есть документальные свидетельства о том, что стоящие вооруженные люди на крышах стреляли сначала в тех, потом в этих – то есть сознательно проводили провокацию.

– А правый Майдан – это кто?

– Это молодые люди, которые долго ждали. Два месяца Майдан пел песни и молился. Все говорили: почему Янукович не выходит к народу. И тогда молодые люди организовали защиту Майдана".

По данным нашего расследования, "Золотое яблоко" было не только спонсором приезда в Екатеринбург группы активистов с Украины, которые "зажгли" вирусный лозунг во время протестов у театра Драмы, но и заказчиком многочисленных публикаций в украинских СМИ о ходе протестных акций в Екатеринбурге.



В этом нет ничего удивительного. ВКУ финансирует различные акции по всему миру и на Украине, направленные на героизацию идеологии бандеровщины. В июне 2014 года - уже после сожжения Дома профсоюзов - Всемирный конгресс украинцев, в котором состоит сотрудник Уральского горного университета Стефан Паняк, организовал в Одессе акцию "Марш вышиванок". Ее главными лозунгами были "Москалей на ножи" и "Кто не скачет, тот москаль".



Одна из акций ВКУ на Украине - марш вышиванок в Одессе.

Де-факто бизнес парфюмеров всемирного украинства пахнет вовсе не духами: а финансированием деятельности Всемирного конгресса украинцев в России.



Справка: бизнес "Золотого яблока".



ООО "Управляющая Компания "КРИСТАЛЛ" (ООО "УК "Кристалл")



ИНН 6671461089, ОГРН 1146671021661



Дата образования: 8 сентября 2014 года



Основной заявленный вид деятельности: аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав



Юридический адрес: Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 62, оф 702



Уставный капитал: 29 984 000 руб.



Учредители:



Кузовлев Иван Геннадьевич, 26.02.1972г. 50%



Паняк Максим Стефанович, 15.06.1972г. 50%



Аффилированные компании:



ООО "Инвестиционная компания "Джи Эй Групп" ИНН 6671406835, торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами. Дата образования: 20 ноября 2012 года. Юридический адрес: Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 62, оф 702. Директор: Лисицын Эдуард Станиславович, 30.10.1975, Екатеринбург. Уставный капитал: 40 100 000 руб. Учредители в равных долях: Кузовлев Иван Геннадьевич и Паняк Максим Стефанович.



ИП Кузовлев Иван Геннадьевич ИНН 666200647190, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Дата образования: 16.10.2001 года.



ИП Паняк Максим Стефанович ИНН 666200750694, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Дата образования: 09.11.2000 года.



ООО "Спутник на Комсомольском, 36" ИНН 5904270539, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, дата образования: 31 мая 2012 года. Юридический адрес: Пермь, проспект Комсомольский, 36, оф 1. Директор Пургин Сергей Николаевич, 06.02.1961, Екатеринбург. Уставный капитал: 10 000 руб. Учредители в равных долях: Кузовлев Иван Геннадьевич и Паняк Максим Стефанович. Источник - telegra.ph

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