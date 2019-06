Кыргызские общины в США: за чертой мифов и стереотипов

12:53 18.06.2019 "Связь между кыргызской диаспорой в США и родиной многогранна, однако трудно отрицать важный вклад диаспоры в экономическое развитие Кыргызстана. Поэтому развитие институтов диаспоры как внутри правительства, так и в гражданском обществе заслуживает внимания", – отмечает Ажар Чекира, PhD кандидат по политологии Иллинойского университета в Чикаго.



Сотни тысяч граждан Кыргызстана в настоящее время живут, работают и учатся за границей. Хотя большинство исследований и отчетов, как правило, фокусируются на трудовой миграции в Россию, потому что, действительно, это пункт назначения номер один для большинства мигрантов, кыргызская диаспора является растущим сообществом в Европе и Северной Америке. Центральноазиатские мигранты в целом и кыргызстанская диаспора, в частности, представляют собой отдельное сообщество людей со множеством взаимосвязанных идентичностей: азиатских, постсоветских и мусульманских.



В последние годы проблема миграции являлась горячо обсуждаемой темой в США и Кыргызстане. Администрация Трампа неоднократно пыталась ограничить как легальную, так и нелегальную миграцию, особенно из стран с преимущественно мусульманским населением и южноамериканских государств. Хотя предложения мусульманского "запрета на въезд" и стены вдоль мексиканской границы, были оспорены Конгрессом США и Верховным судом, общая политическая риторика в Белом доме предполагает, что попытки ограничить миграцию, преимущественно из развивающихся стран, по всей вероятности сохранятся.



В то время как на американо-мексиканской границе семьи, ищущие убежища, разлучены, а их дети задерживаются и содержатся в клетках; в Кыргызстане политических активистов обвиняют в умышленном проведении акций протеста с целью подачи заявления о предоставлении убежища в Соединенных Штатах. Иммиграционная политика, которая объединяет семьи путем выдачи виз супругам, детям и родителям американских граждан, была обвинена в так называемой "цепной миграции" консервативными политиками и их сторонниками в США.



А в Кыргызстане женщины, вступающие в брак с иностранцами, становятся мишенью для ультранационалистов и обвиняются в том, что они оставили Родину и "загрязнили генофонд". Следовательно, политические и популярные дискурсы в обеих странах обнаруживают глубоко негативные коннотации, связанные с различными способами миграции.



В научной литературе, сообщества иммигрантов из Кыргызстана обсуждались в книге доктора Салтанат Либерт (2010) "Нелегальная трудовая миграция из бывшего Советского Союза в США"(Irregular Migration from the Former Soviet Union to the United States), в которой основное внимание уделялось трудовым мигрантам из Центральной Азии и Кавказа, в частности из Кыргызстана и Грузии.



Совсем недавно постсоветская диаспора была проанализирована в книге доктора Клаудии Садовски-Смит (2018) "Белизна новых иммигрантов" (New Immigrant Whiteness), где акцент был сделан на расовых конструкциях постсоветских мигрантов, особенно русских и украинцев, которых считают "белыми" и в результате они ассоциируются с мечтой американских иммигрантов о повышении мобильности независимо от их правового статуса. Следуя этой точке зрения, можно утверждать, что мигранты из Центральной Азии также извлекают выгоду из связи с мигрантами из Восточной Азии, которых стереотипно относят к трудолюбивому и успешному "образцовому меньшинству".



Тем не менее, в американских новостных СМИ, хотя мигранты из Центральной Азии появляются и редко, но зачастую они связаны с преступностью и терроризмом. Например, в прошлом году местные новости передали, что в Чикаго таксисту из Кыргызстана предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве. В 2017 году в новостях показали человека, который был ответственен за теракт в Нью-Йорке, – это был уроженец Узбекистана, проживавший в Кыргызстане. В 2013 году кыргызско-американские братья были определены как организаторы взрыва Бостонского марафона. В результате, образ иммигрантов из Центральной Азии часто связан с терроризмом, как и в случае с другими общинами мусульманских иммигрантов.



В этой статье я расскажу о различных путях миграции из Кыргызстана в Соединенные Штаты и развитии кыргызской диаспоры в американских городах. Эта статья попытается показать миграцию не как историю о поддельных документах, необоснованных заявлениях о предоставлении убежища, расовых предрассудках или о ненадежной занятости, а как рассказ о создании сообщества, о системах поддержки и многосторонних отношениях с родиной.



Обзор миграции из Центральной Азии в США



Миграционные потоки из Центральной Азии в Соединенные Штаты начались на заре 1990-х годов после распада Советского Союза. Из-за тяжелых экономических условий в сочетании со свободой передвижения те, кто имел финансовые средства и возможность поехать в Северную Америку, часто решали оставаться там надолго, в надежде на лучшую жизнь. Первая волна центральноазиатских мигрантов состояла в основном из высокообразованных профессионалов, например, врачи, профессора колледжей и бюрократы. В США они были вынуждены согласиться на низкооплачиваемую, неквалифицированную работу, такую как строительство, уход за детьми и в других областях неформального сектора услуг.



: Законные постоянные жители из Кыргызстана по категориям иммиграции (1999-2007).



В период с 1999 по 2017, год более десяти тысяч кыргызских мигрантов стали законными постоянными жителями Соединенных Штатов. В это число входят те, кто иммигрировал в рамках лотереи "гринкарт" (DV – визовая лотерея), категории людей, кто переехал благодаря семье или работе, а также беженцы и лица, ищущие убежище.



Тренды миграции, представленные на Рисунке 1, показывают, что переезды по "грин карте", связанные с занятостью довольно редки: менее 50 человек в год иммигрируют в США по этой категории. Супруги, дети и, в меньшей степени, родители американских граждан представляют большинство людей, иммигрирующих из Кыргызстана в Соединенные Штаты, за которыми далее в рейтинге идут победители "DV-визовой лотереи" и беженцы / лица, ищущие убежища.



В период с 1999 по 2017 год, около 50 000 граждан Кыргызстана приехали в Соединенные Штаты с не-иммиграционным статусом, что означает только временное пребывание в стране. Большинство из этих временных посетителей прибыли в США для туризма или деловых поездок. Число людей в этой категории резко увеличилось в период между 2010 и 2017 годами. Студенты и участники образовательных программ по обмену, например, как программы Государственного департамента США (FLEX, Muskie, Fulbright, Humphrey и т.д.), представляют вторую по величине группу не-иммигрантов.



Однако их число быстро уменьшилось в период с 2011 по 2017 год. Число дипломатов и представителей гос.структур, направляющихся в США с официальными визитами, остается стабильным в течение последних 20 лет. Артисты, спортсмены, работники индустрии развлечений, инвесторы составляют очень небольшую долю не-иммиграционных въездов из Кыргызстана.



: Граждане Кыргызстана, принятые в США в категориях с не-иммиграционным статусом.



Когда речь идет об иммиграции из Центральной Азии, в частности из Кыргызстана в Соединенные Штаты, одной из наиболее деликатных и противоречивых тем является получение убежища. Утверждалось, что это наиболее распространенный способ иммиграции в Соединенные Штаты, "даже если им ничего не угрожает дома".



Однако статистика национальной безопасности США говорит нам об обратном. Во-первых, это не самый распространенный способ получения законного вида на жительство. Семейная миграция и, в последние пять лет, "Программа разнообразия" (лотерея "гринкарт") являются более вероятными путями к иммиграции. Во-вторых, схемы ходатайств о предоставлении убежища и утвержденных дел соответствуют политическим и социальным потрясениям в Кыргызстане и Центральной Азии.



Принимая во внимание, что до недавнего времени (всего несколько месяцев назад президент Трамп провел ряд реформ для ускорения процесса рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища), в среднем процесс рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища занимал шесть лет. Это означает, что статус беженца, предоставленных гражданам Кыргызстана в 2010-2011 годах, относятся к заявкам, которые подали в 2005 году, а следующий наплыв отмечался 2015-2016 годах по заявкам 2010 года.



Глядя на рисунок 3, может показаться, что граждане Кыргызстана просят о предоставление убежища в гораздо большем количестве по сравнению с Туркменистаном, страной с похожим количеством населения, но с гораздо более авторитарным режимом. Однако это можно объяснить тем, что заявления о предоставлении убежища должны быть заполнены в пункте въезда или на территории Соединенных Штатов. Ограничения, налагаемые на международные поездки в Туркменистане, затрудняют возможности людей ходатайствовать о предоставлении убежища.



В Кыргызстане, напротив, демократические свободы, такие как право на свободу собраний, демонстраций, свобода художественного самовыражения и свобода передвижения, сочетаются с политически мотивированными преследованиями, широко распространенным насилием в отношении женщин и сообщества ЛГБТ, а также социальной нетерпимостью к этническим и религиозным меньшинствам.



Все это является законным основанием для подачи заявления на получение убежища. Следовательно, утверждения о незаконности заявлений для предоставления убежищ гражданам Кыргызстана в США являются не только неточными, но и опасными. Особенно в нынешнем глобальном политическом климате, где беженцы постоянно очерняются, академические и журналистские дискуссии должны быть основаны на фактах и проводится с высокой долей ответственности.



: Статус беженца, предоставленные заявителям из Центральной Азии по странам.



Несомненно, существует также значительное количество незарегистрированных мигрантов из Центральной Азии. Большинство из них не имеют статуса, потому что у них просрочены не-иммиграционные визы. Учитывая, что в настоящее время в Соединенных Штатах проживает 12 миллионов иммигрантов без документов (что составляет почти 4% от общей численности населения), мигранты без документов из Центральной Азии и, в частности, из Кыргызстана составляют незначительную часть этого числа.



Двадцать лет назад кыргызские мигранты, как и другие из бывшего Советского Союза, в основном работали строителями, таксистами, нянями, а также ухаживали за престарелыми людьми. Эти рабочие места, безусловно, по-прежнему заняты мигрантами. В то же время, неудивительно, что среди иммигрантов из Центральной Азии можно найти успешных предпринимателей и владельцев бизнеса в самых разных сферах экономической деятельности – от транспортных услуг до общественного питания. Они также занимаются различными высококвалифицированными профессиями, такими как финансовые услуги, недвижимость, информационные технологии и разработка программного обеспечения.



Кыргызские диаспоры в американских городах



Кыргызские мигранты обычно проживают в крупных американских городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго или Сан-Франциско. Во-первых, эти города известны как "города-убежища". Это означает то, что местные правоохранительные органы не в полной мере сотрудничают с федеральным правительством, в частности, с иммиграционными и таможенными органами Соединенных Штатов в определении местонахождения, идентификации и депортацией незарегистрированных иммигрантов.



Поскольку местные полицейские управления не обязаны оказывать федеральному правительству помощь в вопросах, не связанных с преступностью, сотрудники полиции не считают отлов нелегальных иммигрантов (которые не совершали никаких преступлений) своим приоритетом. Кроме того, соблюдение иммиграционных законов могут иметь негативные последствия для фактической работы полиции: обнаружение и задержание преступников, потому что сообщества иммигрантов отказываются сообщать о преступлениях или сотрудничать со следствиями из-за боязни быть депортированными.



Во-вторых, "города-убежища" привлекательны для иммигрантов со всего мира, включая Кыргызстан, не только потому, что местные правоохранительные органы целенаправленно не ищут незарегистрированных мигрантов, но и потому, что они также являются наиболее экономически процветающими местами в стране, которые предлагают много возможностей для работы и бизнеса.



Мигранты одного и того же национального или этнического происхождения имеют тенденцию группироваться в определенных географических районах, поскольку это позволяет новичкам ориентироваться в экономическом и социальном ландшафте незнакомого места через неформальные сети мигрантов. Найти работу и жилье легче в городе или в районе, где есть соотечественники. Таким образом, мигранты различного этнического и национального происхождения создают этнические общины в городских кварталах, где они окружают себя знакомым языком, едой и культурой.



Китайский квартал (Чайнатаун) в Нью-Йорке, Корейский квартал (Кореатаун) в Лос-Анджелесе, Японский квартал (Джапантаун) в Сан-Франциско, Украинская деревня в Чикаго, арабские кварталы в Детройте – это лишь несколько примеров этнических кварталов в американских городах. Хотя там и нет "Кыргызтауна", кыргызские иммигранты также собираются в определенных кварталах, таких как русскоязычный Брайтон-Бич в Нью-Йорке или на северной стороне Чикаго.



Чикаго, пожалуй, самое популярное направление для кыргызских иммигрантов. Его относительная доступность (возможность самореализации) и обилие экономических возможностей делают его привлекательным местом, для того чтобы обосноваться. Несмотря на небольшой срок пребывания в Чикаго, кыргызские иммигранты уже смогли создать дружное сообщество.



Например, они создали кыргызский общественный центр, в котором проводятся различные мероприятия, от праздничных торжеств до образовательных и культурных мероприятий. Рестораны, такие как Jibek Jolu (Жибек Жолу) и Bai Cafe (Бай Кафе), предлагающие традиционные кыргызские блюда, очень популярны среди клиентов из Центральной Азии и местных американцев. Кыргызские иммигранты используют эти места для собраний и сохранения своей культуры, традиций и поддержания межличностных связей в обществе.



Кроме того, виртуальное пространство, такое как социальные сети и приложения в смартфоне, предоставляют еще одну платформу для взаимодействия. Кыргызстанские иммигранты используют инструменты онлайн-общения, такие как Whatsapp, Viber и Telegram для создания дискуссионных групп.



В этих группах участники обсуждают широкий круг вопросов: спрашивают рекомендации по поиску врача, парикмахера, адвоката или других поставщиков разнообразных услуг. Продают подержанную мебель, или автомобили, ищут жилье или соседей по комнате или делятся другой важной информацией – все в надежной сети кыргызской диаспоры. Предприниматели используют эти платформы для рекламы своих продуктов и услуг, таких как поставка продуктов, доставка и косметические услуги, а участники пишут отзывы и оценивают их деятельность.



Кыргызская диаспора в американских городах имеет разнообразные и многоплановые отношения с Кыргызстаном. Как и другие кыргызстанские мигранты в разных странах, они регулярно отправляют деньги своим семьям. Денежные переводы часто используются для покупки имущества и финансирования образования для тех, кто остался на родине.



Косвенно, кыргызские мигранты в Америке и других странах мира поддерживают строительство, недвижимость и другие процветающие крупные компании в Кыргызстане. Кроме того, многие кыргызско-американские иммигранты занимаются благотворительностью. Например, они очень активно собирали десятки тысяч долларов в виде благотворительных пожертвований на лечение детей и взрослых в Кыргызстане.



В целом, люди из Кыргызстана мигрируют в Соединенные Штаты по разным причинам и разным каналам. Некоторые иммигрируют, чтобы создать семью или воссоединиться с членами семьи, которые уже находятся в США; другие просто попытали счастья в лотерее "Diversity Visa"; еще есть те, кому просто нужен был новый старт и возможность жить без страха и предубеждений.



Значительная часть кыргызских мигрантов остается без документов, хотя точные цифры неизвестны. Из-за недавних репрессивных мер в отношении легальной и нелегальной иммиграции, многие иммигранты, в том числе Кыргызские, находятся в рискованной ситуации, постоянно находясь в поисках обеспечения своего иммиграционного статуса.



Несмотря на трудности, с которыми они могут столкнуться из-за адаптации к новому языку, а также социальных и культурных норм, кыргызские иммигранты создали динамичные общины в американских городах. Интегрируясь в американское общество, и впитывая нормы и ценности, кыргызские иммигранты продолжают сохранять свою собственную культуру и традиции, поддерживая неформальные сети взаимной поддержки, используя как собрания, так и системы онлайн-общения.



Связь между кыргызской диаспорой в США и родиной многогранна, однако трудно отрицать важный вклад диаспоры в экономическое развитие Кыргызстана. Поэтому развитие институтов диаспоры как внутри правительства, так и в гражданском обществе заслуживает внимания.



Такие страны, как Мексика, Китай, Индия, Филиппины и Бразилия (среди десятков других), имеющие большое количество своих граждан, работающих и живущих за границей, успешно создали институты диаспор на различных уровнях правительства: министерство, ведомство и местный уровень. У учреждений диаспоры могут быть разные цели и приоритеты, но в конечном итоге они сводятся к передаче финансового и человеческого капитала. Задача учреждений диаспоры заключается в разработке политики, которая может поощрять инвестиции из диаспоры и стимулировать возвращение молодых специалистов.



Кыргызские диаспоры в Северной Америке все еще находятся на начальной стадии становления, но, учитывая огромное количество людей, мигрирующих на запад, сейчас самое время для государства задуматься о возможности институтов диаспоры и их потенциальной роли в экономическом развитии Кыргызстана. Источник - stanradar.com

