Что стало с казахстанским "сонным" селом и почему там больше никто не "спит"

14:47 18.06.2019

Очередной выпуск рубрики "Другие места" посвящен так называемому сонному селу. Это место находится в Акмолинской области неподалеку от города Есиль. На самом деле речь идет о двух населенных пунктах - поселках Красногорский и Калачи.



Красногорский в советское время был закрытым городом, где жили люди, работавшие на добыче урана. После того как добыча прекратилась, жизнь в этом городке начала угасать. И, преодолев суровые 90-е, Красногорский превратился в депрессивный поселок. Бывшие жители разъехались кто куда, и сейчас этот поселок напоминает место, где произошла какая-то катастрофа - пятиэтажки без окон и дверей, от былой богатой инфраструктуры, которой так гордились местные жители, не осталось и следа. Сейчас это город-призрак.



А еще несколько лет назад в Красногорском и соседнем поселке Калачи вспыхнула непонятная болезнь. Ее назвали "сонной". Местные жители по необъяснимым причинам впадали в спячку. Встал вопрос о переселении. Некоторые сельчане не захотели покидать родной край. Но вот после 2015 года случаи сонной болезни прекратились. Корреспондент Tengri TV, вооружившись экшн-камерой, отправился на место и узнал, как там обстоят дела.









В видео использованы архивные кадры Красногорского. Благодарим за них жителя столицы Павла Швецова, который успел заснять поселок, когда он был еще совсем другим.