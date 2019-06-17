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|На солиста каз-культового ВИА "Дос-Мукасан" Мурата Кусаинова завели уголовное дело. Дебоширил из-за тапок
20:28 18.06.2019
В отношении руководителя и солиста легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Мурата Кусаинова начато досудебное расследование. Он обвиняется по части 1 статьи 378 "Оскорбление представителя власти", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Главное судебное разбирательство назначено на 20 июня. Оно пройдет в здании районного суда № 2 Есильского района в Нур-Султане. Напомним, 14 апреля во время посадки на самолет рейса КС 852 по направлению Нур-Султан - Алматы произошел инцидент с участием Мурата Кусаинова. Как заявляли ранее в компании "Эйр Астана", музыкант громко разговаривал и нецензурно выражался. После отказа экипажа в его перевозке он в присутствии сотрудников авиакомпании нанес сильный удар в лоб начальнику смены по обслуживанию пассажиров. Тем самым артист причинил физический вред здоровью сотрудницы "Эйр Астаны".По версии самого артиста, он не применял физическую силу в отношении девушки. Солист "Дос-Мукасан" лишь отругал девушку после того, как его не пустили на рейс из-за отказа снять обувь во время досмотра перед зоной вылета.В мае 2019 года Мурата Кусаинова оштрафовали на 12 625 тенге (5 МРП) за мелкое хулиганство. Суд установил, что Кусаинов при прохождении досмотра в аэропорту выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников таможенного досмотра, тем самым проявил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.Мухамедиулы об инциденте с солистом "Дос-Мукасан": Вопрос непростой
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