Матерый ошмякский трайбалист Опумбаев возглавил ГКНБ Киргизии

20:43 18.06.2019

18 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев



Председателем Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана стал Орозбек Опумбаев. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.



Уточняется, что соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.



Другим решением президента Орозбек Опумбаев освобожден от должности первого заместителя председателя ГКНБ.



Напомним, что предыдущий глава ведомства Идрис Кадыркулов ушел в отставку в мае. Поводом стал скандал вокруг тендера на изготовление бланков для биометрических паспортов.