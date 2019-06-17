КырГКНБ: Атамбаев подозревается в коррупции по ТЭЦ Бишкека

20:52 18.06.2019

В рамках дела по модернизации ТЭЦ Бишкека по экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву дело выделено в отдельное производство. Он подозревается в коррупции, сообщил в парламенте заместитель начальника следственного управления ГКНБ Самидин уулу Сагынбек, сообщают местные СМИ.

По данным представителя ГКНБ, материалы отправлены в Генпрокуратуру.



17 июня в Жогорку Кенеше проходит заседание специальной депутатской комиссии, созданной для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности.



Депутат Каныбек Иманалиев заявил, что Атамбаев сам принял решение по модернизации ТЭЦ Бишкека. "Дело находится в АКС ГКНБ. Расскажите об этом", - обратился он к представителю АКС ГКНБ.



Замначальника СУ ГКНБ Самидин уулу Сагынбек ответил, что факт зарегистрирован в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков) и направлен в Генпрокуратуру по статье 319 ("Коррупция"). "Материалы по причастности экс-президента выделены в отдельное производство и направлены в Генпрокуратуру", - цитируют его СМИ.

После аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла 26 января 2018 года, было возбуждено три уголовных дела. Одно из них – по факту коррупции при отборе подрядчика. Следствие считает, что ответственные лица лоббировали компанию TBEA, которая предложила наивысшую цену – 386 млн долларов.



Обвиняемыми в деле проходят 8 человек: Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев – бывшие премьер-министры, Осмонбек Артыкбаев – бывший министр энергетики, Айбек Калиев – бывший глава "Нацэнергохолдинга", Женишбек Назаров – его заместитель на тот момент, Салайдин Авазов – руководитель предприятия "Электрические станции", Темирлан Бримкулов – исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ и Ольга Лаврова - бывший министр финансов. Процесс проходит в Свердловском районном суде.



Кроме того, на заседании парламентской комиссии выступил замначальника Следственной службы МВД Мырзалы Жумаев. Он сообщил, что экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов на допросе сообщил о причастности экс-президента Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева. По его словам, Атаханов в своих показаниях рассказал об указаниях экс-президента освободить Батукаева.