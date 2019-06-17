 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.06.2019
22:08  Первая глобальная, технологическая.., - А.Анпилогов
21:39  Китай пошел против США корейской картой, - В.Скосырев
21:34  Казахстан поработает с документами. На российский рынок выходит IT-компания Documentolog
21:22  Мишеля Платини задержали по делу о футбол-коррупции в пользу Катара
20:52  КырГКНБ: Атамбаев подозревается в коррупции по ТЭЦ Бишкека
20:48  Аркадаг назначил сына-инфанта Сердара губернатором Ахалского велаята
20:43  Матерый ошмякский трайбалист Опумбаев возглавил ГКНБ Киргизии

20:28  На солиста каз-культового ВИА "Дос-Мукасан" Мурата Кусаинова завели уголовное дело. Дебоширил из-за тапок
14:48  Кто поможет Ирану вырваться из тисков политики ультиматумов, - С.Тарасов
14:47  Что стало с казахстанским "сонным" селом и почему там больше никто не "спит"
12:53  Кыргызские общины в США: за чертой мифов и стереотипов
12:47  5 колонна "паняков". Протесты в российском Екатеринбурге разжигали бандеровские бизнес-структуры
12:45  Конец ВТО подкрался незаметно, - М.Хазин
12:43  Валютный левиафан уже близко, - В.Катасонов
12:42  Из-за России и Ирана США развязали торговую войну с Индией
12:40  Однажды в Америке – серия подозрительных смертей сенаторов и полицейских
12:38  Ударили в Гонконг: уступки властей не умиротворили автономию
12:36  Atlantic Council: До краха ядерной сделки с Ираном остались считаные дни?
12:35  Враг или дурак? В Узбекистане вновь подпортили инвестиционный климат
12:33  Доколе будем терпеть фейк о шаманизме и антиказахский национальный костюм, - Н.Даутбек-кызы
11:58  Куратором СНГ в Минэкономразвития России назначен супер-жесткий М.Бабич
08:46  У Казахстана новые: минторг - Султанов, минэкогео - Мирзагалиев, Раимкулова - минкультспорт
08:13  Токаев продолжит курс Назарбаева с небольшими поправками, - А.Воробьев
07:56  Трамп объявил о массовой депортации мигрантов
07:20  Водная политика КНР: на пути к экологической катастрофе
07:11  Для Си Цзиньпина Гонконг – головная боль, для Трампа – козырь, - В.Скорырев
07:10  В Таджикистане убийцу режиссера Марка Вайля осудили на пожизненное и передали властям Узбекистана
07:03  Токаев реорганизовал 3 каз-министерства: Миноборонкосм совокупляют с минсельхозом...
07:01  Веселые труба-дыры. Туркмения и Афган подписали доп-соглашение о расширении проекта ТАПИ
06:57  Пентагон обнародовал "фото-доказательства" причастности Ирана к атаке на танкеры
06:54  Гонконгский протест растет вширь и вглубь, - "Къ"
06:42  Сибирская вода для Китая? Проекты создания межгосударственных водопроводов: за и против
00:35  Hurriyet: Китай призывает создать "азиатскую НАТО"
00:22  Монголы правили Россией более 200 лет, почему в России нет монгольского этноса?
Понедельник, 17.06.2019
22:49  Поджигатели воды. Об угрозе войны c Ираном, - С.Строкань
22:29  СГБ Узбекистана прокомментировала дело экс-дипломата Юсупова, обвиненного в госизмене
21:48  Алматы. Арестован экс-ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков
21:37  Экс-президент Египта Мурси скончался в зале суда
20:10  Умер Филипп Бобков - легендарный 1-й зам. КГБ СССР
14:11  Таджикистан. Партия исламского возрождения является неотъемлемой частью международного террористического движения
13:19  Ашхабад признан самым дорогим городом мира
11:14  ШОС - это по-нашему: России передали председательство в организации
11:12  Фиаско неолибералов в Латинской Америке, - С.Кожемякин
11:11  Stratfor: факторы, которые могут подтолкнуть США и Иран к войне
09:02  Генпрокуратура Узбекистана официально подтвердила арест экс-главы СГБ И.Абдуллаева
08:55  "Я дышу, но уже не живу". В Таджикистане разгорелся еще один спор о девственности
08:30  Жээнбековы или Атамбаев: кто более виноват в коррупции и политическом беспределе Кыргызстана? - "Айгай пресс"
08:16  Арест Атамбаева перевернет лодку кыргызской государственности? - "Ачык саясат"
07:56  Скандал в Адвокатуре Кыргызстана. Юристы требуют отставки председателя
07:36  На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе, - Э.Байназаров
07:30  Люди вышли на улицы, потому что обеднели – Токаев о митингах в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырГКНБ: Атамбаев подозревается в коррупции по ТЭЦ Бишкека
20:52 18.06.2019

В рамках дела по модернизации ТЭЦ Бишкека по экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву дело выделено в отдельное производство. Он подозревается в коррупции, сообщил в парламенте заместитель начальника следственного управления ГКНБ Самидин уулу Сагынбек, сообщают местные СМИ.
По данным представителя ГКНБ, материалы отправлены в Генпрокуратуру.

17 июня в Жогорку Кенеше проходит заседание специальной депутатской комиссии, созданной для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности.

Депутат Каныбек Иманалиев заявил, что Атамбаев сам принял решение по модернизации ТЭЦ Бишкека. "Дело находится в АКС ГКНБ. Расскажите об этом", - обратился он к представителю АКС ГКНБ.

Замначальника СУ ГКНБ Самидин уулу Сагынбек ответил, что факт зарегистрирован в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков) и направлен в Генпрокуратуру по статье 319 ("Коррупция"). "Материалы по причастности экс-президента выделены в отдельное производство и направлены в Генпрокуратуру", - цитируют его СМИ.
После аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла 26 января 2018 года, было возбуждено три уголовных дела. Одно из них – по факту коррупции при отборе подрядчика. Следствие считает, что ответственные лица лоббировали компанию TBEA, которая предложила наивысшую цену – 386 млн долларов.

Обвиняемыми в деле проходят 8 человек: Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев – бывшие премьер-министры, Осмонбек Артыкбаев – бывший министр энергетики, Айбек Калиев – бывший глава "Нацэнергохолдинга", Женишбек Назаров – его заместитель на тот момент, Салайдин Авазов – руководитель предприятия "Электрические станции", Темирлан Бримкулов – исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ и Ольга Лаврова - бывший министр финансов. Процесс проходит в Свердловском районном суде.

Кроме того, на заседании парламентской комиссии выступил замначальника Следственной службы МВД Мырзалы Жумаев. Он сообщил, что экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов на допросе сообщил о причастности экс-президента Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева. По его словам, Атаханов в своих показаниях рассказал об указаниях экс-президента освободить Батукаева.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560880320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенатор Д.Назарбаева встретилась с Послом Японии
- Нурлан Нигматулин принял послов зарубежных стран
- Каждый гражданин должен знать: какую медицинскую помощь предоставляет государство бесплатно - А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Насколько серьезно нужно воспринимать молодежные протесты
- В ряде регионов 9-12 июня были организованы несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию обстановки в стране
- Программу третьей пятилетки индустриализации планируют утвердить в МИИР РК до конца 2019 года
- Участие помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Калмуханбета Касымова в десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
- О демографической ситуации за январь-апрель 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  