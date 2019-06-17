Казахстан поработает с документами. На российский рынок выходит IT-компания Documentolog

21:34 18.06.2019

Разработчик систем электронного документооборота (СЭД) Documentolog, работающий с госсектором Казахстана, планирует выйти на российский рынок, вложив в это до нескольких миллионов долларов. Компания надеется встроиться в тренд импортозамещения западного ПО. Но для выхода в сегмент потребуются серьезные инвестиции, а для госзаказчиков важно отечественное происхождение софта, предупреждают участники рынка.

О выходе казахстанской Documentolog на российский рынок рассказал "Ъ" ее гендиректор Байжан Канафин. Компания зарегистрировала юридическое лицо и открыла офис в Санкт-Петербурге. По данным Kartoteka.ru, ООО "Документолог" на 99% принадлежит учрежденной в ОАЭ "Документолог Глобал ФЗ".



Documentolog считается одной из крупнейших компаний в сегменте СЭД в Казахстане, где обслуживает в том числе многих клиентов из госсектора, среди которых фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", национальная демократическая партия "Нур Отан", НАО "Правительство для граждан", АО "Казпочта". Точные финансовые показатели компания не раскрывает, но, по словам Байжана Канафина, в 2018 году каждый из около 80 сотрудников Documentolog сгенерировал примерно $30 тыс. чистой прибыли, что дает примерно $2,4 млн для всего бизнеса.



В Россию компания выходит с двумя облачными решениями: СЭД Documentolog и ее упрощенной версией для среднего и малого бизнеса Doculite. С учетом тенденции к импортозамещению западного ПО казахстанские СЭД в России могут быть интересны клиентам наряду с отечественными, рассчитывают в компании. По словам Байжана Канафина, компания готова инвестировать в Россию $1,5 млн, в дальнейшем вложения могут достичь "нескольких миллионов долларов". Documentolog планирует сама продвигать себя на российском рынке, не прибегая к помощи системных интеграторов. Но партнером по хостингу, а в дальнейшем и по продажам может стать "Ростелеком", утверждает господин Канафин. В "Ростелекоме" это не комментируют.

По оценке TAdviser, объем рынка СЭД и ECM (управление корпоративным контентом) в России по итогам 2018 года достиг 52 млрд руб. Ежегодно он растет примерно на 11–12%. Лидерами по выручке от проектов в этой сфере в 2017 году, по подсчетам TAdviser, были компании "Логика бизнеса", КРОК и "АйДи - технологии управления", заработавшие около 2 млрд, 1,4 млрд и 900 млн руб. соответственно.



Главный редактор TAdviser Александр Левашов позитивно оценивает перспективы Documentolog в России. По его мнению, решения компании в первую очередь могут заинтересовать клиентов, намеренных отказаться от западных продуктов. "При должной маркетинговой поддержке, в том числе направленной на выстраивание канала продаж, вполне можно прогнозировать доходы на уровне нескольких сотен миллионов рублей в год",- считает господин Левашов. Пока же на российском рынке казахстанские IT-компании практически не представлены, отмечает он.



Российский рынок в этом сегменте достаточно конкурентен и не имеет ярко выраженного лидера, отмечает директор департамента систем управления документами "Ланита" Александр Родионов. Выход на такой рынок потребует существенных инвестиций, уверен он. При этом для госзаказчиков важно, чтобы система была создана на основе продукта, включенного в реестр российского ПО, добавляет технический директор направления BPM&ECM КРОК Сергей Плаунов.



Дмитрий Шестоперов

Газета "Коммерсантъ" №103 от 18.06.2019, стр. 9