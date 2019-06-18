Китай пошел против США корейской картой, - В.Скосырев

21:39 18.06.2019

Пекин напомнит, что военный договор с Северной Кореей действует



Владимир Скосырев

18.06.19



Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Cеверную Корею. Его визит продемонстрирует поддержку Пекином позиции Пхеньяна по проблеме денуклеаризации. Восстанавливая после длительного периода охлаждения близкие отношения с Северной Кореей, Китай обретает новый рычаг противодействия Вашингтону, который пытается помешать КНР стать лидером в высоких технологиях. В то же время Пекин не прочь сыграть роль посредника в снижении напряженности между США и КНДР.

Поездка Си, намеченная на 21–22 июня, отнюдь не рядовое событие. В последний раз экс-лидер Китая Ху Цзиньтао был в соседней стране 14 лет назад. Причиной столь длительного интервала, если верить западным источникам, стало взаимное недоверие союзников по корейской войне 1950–1953 годов друг к другу.



Но ныне, как можно заключить из брифинга заведующего отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, все это в прошлом. Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин и председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын "в течение года четыре раза проводили встречи и достигли важного консенсуса по ряду вопросов. Таким образом, удалось открыть новую страницу в отношениях между двумя странами". Обе стороны, пояснил китайский функционер, "поощряют заинтересованные стороны прилагать усилия к достижению денуклеаризации Корейского полуострова, защите мира и стабильности на полуострове и решению вопроса полуострова путем диалога и консультаций".



Когда китайский чиновник что-то втолковывает прессе, то докопаться до подоплеки события, о котором речь, непросто. Агентство Reuters передало, что визит Си даст старт началу интенсивных дипломатических контактов вокруг Корейского полуострова. Сначала о нем будут говорить на саммите G20 в Осаке, а потом президент США Дональд Трамп нанесет визит к союзнику США – в Южную Корею.



А Си действует на опережение. Он предпринимает вояж в КНДР в тот момент, когда между США и Северной Кореей усилилось напряжение. После провала саммита Кима и Трампа в начале этого года Пхеньян возобновил испытания некоторых видов оружия, дав понять Вашингтону, что если он не ослабит санкций, то последствия будут серьезными.

Так чего же хочет добиться высокий китайский гость? В беседе с "НГ" Александр Лукин, профессор Высшей школы экономики, сказал: "Китай, как и Россия, считает, что в неудаче американо-северокорейских переговоров виноваты в основном США. Ведь они отказываются поэтапно решать вопрос. И Си Цзиньпин показывает, что он поддерживает северокорейскую позицию. Вероятно, он удостоверится в том, что северокорейцы действительно согласны на ликвидацию ядерного оружия. И тогда скажет: "Вот видите, они согласны, а американцы воду мутят". Американцы не согласны на поэтапное решение, а требуют все сдать, не делая встречных шагов. То есть визит Си будет своего рода актом поддержки Северной Кореи".

Ань Иньхай, профессор Университета Кореи в Сеуле, говорит, что Си ставит перед собой еще более значительную цель. Он даст знать США и Южной Корее, что может вернуть Кима за стол переговоров и выступить на них в роли посредника.



А в обмен Си, вероятно, будет добиваться продвижения к сделке на фронте торговой войны с США. Влияние на Северную Корею может для КНР стать козырем и в конфликтах с США в Южно-Китайском море, и по вопросу Тайваня.

Си также объявит о предоставлении продовольственной помощи КНДР. Ее земледелие пострадало от стихийных бедствий и из-за нехватки удобрений.

Впрочем, есть еще одна тема, которую лидеры КНР и КНДР обходят молчанием, но которая тем не менее не снята с повестки дня. По мнению профессора Ань, Ким Чен Ын намерен укрепить военный союз с Китаем. Пхеньян хочет показать, что если американцы прибегнут к военному варианту, то китайцы придут КНДР на помощь.

Но существует ли военный союз между Северной Кореей и Китаем? В разговоре с "НГ" Александр Воронцов, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, отметил: "Союзный договор был подписан в 1961 году. Сначала руководитель КНДР Ким Ир Сен подписал такой договор с Москвой, а потом, возвращаясь через Китай, и с Пекином. Там была статья о взаимной помощи. Россия отказалась от продления этого договора и заключила новый, без этой статьи. А с Китаем этот договор остался, то есть юридически он сохраняет силу. В период обострения кризиса с США в 2017 году Пекин через те СМИ, которые считаются его неофициальными рупорами, объявил: если КНДР первой начнет какую-то заваруху, то Китай не станет ей помогать. Но если на КНДР нападут, то Китай придет ей на помощь".

Правда, на данный момент никто затевать войну не собирается. Белый дом заявил, что приветствует визит Си в Пхеньян и намерен продолжать работать над денуклеаризацией Северной Кореи.