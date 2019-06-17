 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первая глобальная, технологическая.., - А.Анпилогов
22:08 18.06.2019

американские санкции против китайского высокотехнологичного гиганта Huawei стали одним из главных событий первой половины 2019 года
Алексей Анпилогов

Подписанное еще 15 мая распоряжение президента США Дональда Трампа не просто стало очередным залпом в американо-китайской торговой войне: фактически оно связало в неразрешимый для КНР "гордиев узел" целый комплекс экономических, политических и государственных проблем, которые официальному Пекину невозможно разрешить, "не потеряв лица".
Требования США мало чем отличаются от ультиматума о безоговорочной капитуляции. В силу этого можно предполагать, что крупнейший китайский IT-гигант пойдет на давно ожидаемую "фрагментацию" мирового рынка, де-факто создав свой собственный кластер технологий, независимый от Соединенных Штатов и их ведущих корпораций.

Судя по всему, начало процессу разделения глобального мирового рынка высоких технологий происходит уже на наших с вами глазах: в ответ на эти санкции Huawei объявила, что уже к осени 2019 года представит на суд общественности свою собственную операционную систему, получившую название HongMeng OS. Скорее всего, детище Huawei будет основано на том же исходном коде системы Linux, что и ее нынешние конкуренты - американские операционки Android от Google и iOS от Apple. Исходный код Linux был передан в общественное достояние еще в 1991 году, а многие особенности его работы даже стали стандартными для отрасли.

В свое время именно открытость Linux и его противостояние с проприетарным (патентованным и платным) программным обеспечением от Microsoft и Apple стало основой успеха этой операционной системы. За тридцать лет развития Linux в него было вложено около 73 тысяч человеко-лет труда программистов-добровольцев. В результате стоимость ядра Linux на сегодня достигла отметки в 11 млрд долл. И вся эта мощь вполне может встать на службу Huawei, причем помешать сотрудничеству свободных программистов с китайским IT-гигантом и возникновению еще одного, теперь полностью китайского, клона Linux администрация Дональда Трампа уже не сможет.

Сложнее дело обстоит с аппаратными архитектурами: x86, характерной для компьютеров, ноутбуков, серверов и суперкомпьютеров, а также ARM, которая используется в смартфонах, планшетах, маршрутизаторах и другом мобильном оборудовании. Обе эти архитектуры - проприетарные, а их держатели, компании Intel, AMD и ARM, уже объявили о прекращении своего сотрудничества с Huawei. Но в распоряжении Huawei есть действующая лицензия на ядра процессоров с архитектурой ARM, которая позволит китайцам какое-то время продержаться до разработки своего собственного ARM-процессора. Сложнее дело обстоит со "старшей" архитектурой, x86 и ее развитием, amd64. У КНР нет официального доступа к новейшим ядрам x86/amd64, но уже к 2025 году в США истекает патентная защита на новейшие дополнения стандарта amd64, а сама x86 и вовсе давным-давно вышла из-под патентной защиты. В силу этого Huawei, да и любая другая китайская компания, уже сейчас может использовать практически весь объем наработок Intel и AMD. Китайцам достаточно внести минимальные изменения в свои процессоры x86/amd64, после чего никакие судебные иски даже в самих США им будут не страшны.

Впрочем, скорее всего, китайским компаниям в той или иной мере все равно закроют доступ в США - административно-бюджетное управление Белого дома определило срок для исполнения своих запретов для американских компаний, которые вели бизнес с Huawei. Он составит два года и реально учитывает то, что на сегодняшний день китайское оборудование настолько широко используется в США, включая критически важные структуры, и его невозможно поменять мгновенно одним только административным запретом. Скорее всего, подобных мер можно ожидать и со стороны КНР - в стране уже развернулось стихийное движение по отказу от продукции Apple, Microsoft и других американских компаний, которое однозначно найдет поддержку на уровне государства.

Фактически, мы с вами живем в начале первой глобальной технологической войны. Своими решениями Белый дом не только инициировал рождение новой китайской IT-экосистемы, но и предопределил ее жесткое противостояние с американской. Более того, это противостояние не ограничится только США и КНР, в него так или иначе будет вовлечен весь мир.

P.S. Публикация влиятельной американской газеты New York Times, посвященная возможностям кибератаки на российские энергосистемы через "закладки" в аппаратном и "спящие коды" в программном обеспечении систем управления, вызвала сверхрезкую реакцию со стороны действующего президента США, который назвал авторов статьи "предателями" и "врагами Америки". Практически одновременно реальная возможность такой атаки была продемонстрирована в Аргентине, где "по неизвестным причинам" произошел полный "блэкаут", то есть отключение энергоснабжения, затронувшее также Уругвай и - частично - Чили. В ответ на высказывания Трампа редакция New York Times отметила, что, по мнению их источников, американские спецслужбы не уверены в компетенции нынешнего "хозяина Белого дома", а потому предоставляют ему только частичную информацию о своих возможностях и действиях.

Источник - zavtra.ru
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