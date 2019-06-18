Вакуум олигархизма в Молдавии, - В.Соловьев

06:43 19.06.2019 Новые власти начали процесс освобождения госструктур от людей Владимира Плахотнюка



Падение в Молдавии режима олигарха Владимира Плахотнюка запустило процесс обновления в госструктурах республики. Цель новой власти - сменить состав Конституционного суда и руководство Генпрокуратуры. Олигарх использовал их для борьбы с оппонентами и укрепления своей власти. Президент Игорь Додон уже объявил о начале в стране "новой эры".

Государственные институты Молдавии возвращаются к нормальной работе после продлившегося почти неделю двоевластия. Кризис спровоцировал лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, который не мог смириться с появлением 8 июня в парламенте антиолигархической коалиции пророссийской Партии социалистов и прозападного блока ACUM ("Сейчас"; создан правыми партиями "Платформа "Достоинство и правда"" и "Действие и солидарность").

Дестабилизацию, к которой стремительно катилось противостояние, удалось предотвратить благодаря вмешательству внешних сил - России, ЕС и США. Все три крупных игрока в регионе поддержали новую власть, и олигарх Плахотнюк 14 июня бежал из страны после краткой беседы с глазу на глаз с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.



Предположительно, ему удалось выбраться на Украину через непризнанное Приднестровье, откуда он скрылся в неизвестном направлении. Эта версия сейчас является основной. Новый глава МВД республики вице-премьер Андрей Нэстасе (возглавляет "Платформу "Достоинство и правда"") сообщил, что его ведомство уже связалось с украинскими коллегами, чтобы выяснить, как сбежал Владимир Плахотнюк.



Исчез и лидер подконтрольной господину Плахотнюку партии "Шор" бизнесмен Илан Шор. В Молдавии он является одним из основных фигурантов уголовного дела о выводе в 2014 году из трех банков €1 млрд. Илана Шора судили и приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Но приговор все еще не вступил в силу, поскольку бизнесмен его обжаловал. После бегства из страны Владимира Плахотнюка стало известно, что сбежал и господин Шор, предварительно отправив родных бизнес-джетом в Россию, где проживает его супруга - певица Жасмин.



"Других возможностей незаметно покинуть страну нет. Наши коллеги с Украины расскажут нам, использовали ли Плахотнюк и Шор приднестровский коридор, где Молдова не может установить контроль. О результатах мы вам сообщим. Если не через Приднестровье, то Шор и Плахотнюк могли покинуть страну через аэропорт Кишинева, где они создали свой бандитский коридор. Они уехали с ценностями и деньгами. Призываю все госструктуры прислать мне документы, по которым Шору запрещено покидать страну",- заявил Андрей Нэстасе.

Параллельно с выяснением обстоятельств бегства из Молдавии самых одиозных бизнесменов от политики новые молдавские власти ведут работу по зачистке правоохранительных органов от людей Владимира Плахотнюка. Сменилось руководство Генерального инспектората полиции, парламентом уволен руководитель Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну. НЦБК наряду с Генпрокуратурой, Конституционным судом (КС) и судами общей юрисдикции использовался олигархом для расправы над оппонентами, а также захвата бизнесов.



Шесть судей КС, включая его главу Михая Поалелунжа, а также генпрокурор Эдуард Харунжен пока остаются на своих постах. Последний отказался его покинуть и назвал обращенный к нему призыв новой власти уйти политическим. "Для меня политика никогда ничего не значила. В моей деятельности она мне не помогла и не помешала стать генеральным прокурором, поэтому я оставляю любое политическое заявление без внимания",- заявил генпрокурор Харунжен.



По молдавским законам уволить, как и назначить, генпрокурора можно только по предложению Высшего совета прокуроров, который пока не высказывался. Что касается судей КС, которые во время кризиса открыто встали на сторону Владимира Плахотнюка и объявили нелегитимным новое большинство в парламенте и назначенное им правительство, то уволить их может только пленум КС. То есть они сами.



Впрочем, в том, что господин Харунжен и шестерка судей КС в итоге уйдут, мало кто сомневается. Давление на них не ослабевает. Ожидается, что оценку действий КС в период кризиса 20–21 июня даст Венецианская комиссия Совета Европы, что наверняка сыграет свою роль.

Кроме того, парламент Молдавии 19 июня проголосовал за создание следственной комиссии "по расследованию попытки совершения Демпартией антиконституционного путча через Конституционный суд и Генпрокуратуру". На этом заседании впервые с 8 июня присутствовали и депутаты от Демпартии. К ним обратился депутат от ACUM Октавиан Цыку: "Демпартия и Плахотнюк ответственны за узурпацию власти. Хотите быть в оппозиции? Будете оппозицией в тюрьме. Все, кто виновен в узурпации власти в стране".



Развивает наступление и президент Игорь Додон. Он заявил, что в стране "началась новая эра", и пообещал, что больше не будет "арестов по звонку", бизнес перестанут обкладывать данью и захватывать. "Не хочу, чтобы режим Плахотнюка сменился на режим Додона, Майи или Андрея (премьер Майя Санду и вице-премьер Андрей Нэстасе.- "Ъ"),- заявил господин Додон и обратился к прокурорам: - Не занимайтесь фигней. Поймаем - руки оторвем, найдем законный способ".

Между тем у Игоря Додона и социалистов в эти дни в стране появился конкурент. В республику 16 июня вернулся политик Ренато Усатый, чья "Наша партия" позиционировала себя как пророссийская. Господин Усатый не был в Молдавии с 2016 года, поскольку в отношении него здесь были возбуждены уголовные дела. Поначалу он жил в России, но потом уехал в Европу, так как к нему возникли вопросы у российских правоохранительных органов. В Кишинев Ренато Усатый вернулся через Румынию. На границе его встречали сотни сторонников и полицейские, которые его задержали и доставили в прокуратуру, откуда господин Усатый через несколько часов был отпущен.



Оказавшись на свободе, он объявил, что поддерживает новую власть и поможет ей бороться с наследием Владимира Плахотнюка. "Чтобы не было никаких спекуляций: мы поддержали новое правительство, новый парламент. Мы не вспоминали, кто там что говорил (у господина Усатого давний конфликт с президентом Игорем Додоном.- "Ъ"), мы должны были поддержать любую коалицию против правящего режима. Но все должны понимать, что, получив поддержку от большинства граждан, они (новая власть.- "Ъ") должны отвечать за то, что сделают",- заявил господин Усатый.



Поддерживающие Игоря Додона социалисты уверены, что политик вернулся после бегства Владимира Плахотнюка, чтобы претендовать на часть их электората. "Его главная задача - уничтожение президента, Партии социалистов и возврат Демпартии к власти. Также он объединит вокруг себя всех лакеев демократов с левого фланга: коммунистов, Шора",- уверен депутат-социалист Богдан Цырдя.

Глава Института публичной политики Аркадие Барбэрошие говорит, что Ренато Усатый, пользующийся популярностью в стране, попытается усилить свои позиции. "Он будет конкурировать с Додоном на пророссийском поле",- сказал эксперт "Ъ".



Исполнительный директор кишиневской Ассоциации за демократию участия Игорь Боцан считает возвращение Ренато Усатого позитивным сигналом и не уверен, что политик способен конкурировать с социалистами и Игорем Додоном. "Слава богу, что вернулся. Это показывает, что у человека, на которого здесь десятки уголовных дел, пропал страх. Но потенциал Усатого преувеличивать не стоит. Он ушлый, но не знаю, какие новые идеи он может предложить",- сказал эксперт "Ъ".



Господа Барбэрошие и Боцан считают, что больше внимания стоит уделять сейчас новой власти, перед которой стоят масштабные задачи. "Коалиция социалистов и ACUM продержится до тех пор, пока они будут решать общие проблемы. Как только скатятся в геополитику - начнутся проблемы. Мой им совет - не трогать геополитику",- отмечает Аркадие Барбэрошие.

Главной задачей он считает очищение всех госинститутов от людей Владимира Плахотнюка - "это срочно и важно". Игорь Боцан называет те же задачи. "Надо почистить правоохранительные органы. Плахотнюк - человек непростой и оторвет им все, что можно, если они (новые власти.- "Ъ") рассорятся до того, как приведут правоохранительную систему и юстицию в нормальное состояние".



Между тем 19 июня в Кишинев прилетает комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, сыгравший не последнюю роль в разрешении политического кризиса. С премьером Майей Санду он обсудит возобновление финансовой помощи Кишиневу, замороженной при господине Плахотнюке. Учитывая бедственное положение страны, Молдавии чрезвычайно важно разморозить помощь со стороны Евросоюза. Президент Игорь Додон, в свою очередь, намерен на этой неделе в Минске встретиться с российским премьером Дмитрием Медведевым и попросить о продлении режима беспошлинной торговли, который истекает 1 июля.



Владимир Соловьев, Кишинев

Газета "Коммерсантъ" №104 от 19.06.2019, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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