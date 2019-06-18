Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок

07:06 19.06.2019

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что планирует баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2020 году. О начале своей избирательной кампании он объявил, выступая перед сторонниками во Флориде, передает AFP.

Господин Трамп сказал, что за время своего президентства перевернул все в Вашингтоне "с ног на голову" и "восстановил правительство ради народа". Свою кампанию 2016 года он назвал "определяющим моментом в американской истории".

На выступлении также присутствовал вице-президент США Майк Пенс. "Мы здесь только по одной причине: Америке нужно еще четыре года с президентом Дональдом Трампом. [...> Пришло время для второго раунда",- сказал он (цитата по AP).



Напомним, на выборах в 2016 году Дональд Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, считавшуюся фаворитом президентской гонки. В итоге она набрала 218 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 279.

Согласно февральскому опросу, более половины (52%) американцев готовы проголосовать против господина Трампа в 2020 году. За его переизбрание выступили лишь 26% респондентов. Сам действующий президент США говорил, что экономику страны ждет "невиданный крах", если он проиграет на предстоящих выборах.