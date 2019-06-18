Адвокат Гульнары Каримовой о своей подзащитной: У нее высокое давление и обмороки

07:08 19.06.2019

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) после посещения своей подзащитной в колонии в Зангиате сообщил на своей странице в Twitter"е, что старшая дочь покойного первого президента Узбекистана находится в плохом состоянии.

"Только что вернулся из Зангиаты (колония, где содержат Гульнару Каримову – прим. редакции). Клиент в плохом состоянии. Высокое давление. Одна нога полностью перевязана. Никакого лечения. У меня простой вопрос к государству: Зангиата, почему и до каких пор? Прекратите этот произвол!", – написал Грегуар Манжа в своем Twitter"е.

Адвокат утверждает, что Гульнаре Каримовой не оказывается необходимая медицинская помощь.

На днях дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова обнародовала на своей странице в Instagram письмо, написанное ею на имя главы спецслужб и генпрокурора Узбекистана. В нем внучка покойного первого президента республики Ислама Каримова писала, что руководство колонии оказывает физическое и психологическое давление на ее мать.



Однако на прошлой неделе Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла информацию о предполагаемом давлении на Гульнару Каримову и непредоставлении ей медицинской помощи.