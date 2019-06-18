ПогранСоседство. В Там-Тумшуке кыргызы опять не дают таджикам строить автодорогу

07:19 19.06.2019

9 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



На кыргызско-таджикской границе опять произошел конфликт. Из-за дороги



В селе Там-Тумшук Баткенского района на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями и жителями села Ходжа-Альо. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Уточняется, что в конфликте участвовало около 100 человек.

"Граждане Таджикистана на неописанном участке дороги Исфара - Ворух начали укладывать асфальт. Жители кыргызского села возмутились их действиями. На место выезжали сотрудники милиции, а также командир погранзаставы "Орто Боз", но их участники конфликта не послушались. Сегодня переговоры продолжатся", - сообщили редакции.