Иран через несколько дней нарушит лимит запасов урана в стране, - Н.Бобкин

07:21 19.06.2019

Николай БОБКИН | 19.06.2019 |



Администрация Трампа сознательно толкает Иран к выходу из ядерного соглашения

В течение последних полутора месяцев значительная часть мира поглощена леденящим кровь вопросом: собирается ли Америка воевать с Ираном? Ситуация может выйти из-под контроля, если обе страны не будут тщательно управлять ею. Но пока неясно, как США и Иран отойдут от края пропасти.



Кризис начался 5 мая, когда Джон Болтон объявил, что США развертывают авианосец и бомбардировщики в Персидском заливе в ответ на "ряд тревожных и эскалационных указаний и предупреждений" об угрозах из Ирана. Последующие события усугубили ситуацию. Администрация Трампа твердит, что иранский удар по американцам на Ближнем Востоке "неизбежен". 17 июня Пентагон объявил, что отправляет на Ближний Восток еще 1000 военнослужащих в "оборонительных целях".

О намерениях Ирана можно спорить, но до сих пор Тегеран избегал ответных действий, которые дали бы Соединенным Штатам повод для эскалации конфликта.



И вот Тегеран впервые прямо заявляет, что может нарушить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Представитель Агентства по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди 17 июня объявил, что его страна начнет увеличивать обогащение урана вопреки международному ядерному договору 2015 года, из которого США вышли. В течение десяти дней, то есть к 27 июня, запасы низкообогащенного урана в стране превысят лимит, установленный СВПД (не более 300 кг). Камалванди добавил, что Ирану нужен обогащенный до 5% уран для АЭС в Бушере, построенной с помощью России, и уран 20%-ной чистоты для использования в качестве топлива для Тегеранского исследовательского реактора, который США поставили Ирану в 1967 году. Камалванди оставил открытой возможность возврата к соблюдению договора, если европейские страны помогут снять часть бремени санкций США.



Низкообогащенный уран можно использовать в ядерном реакторе, но не в атомной бомбе. Однако переход с 20 до 90 процентов – относительно быстрый процесс. Выходит, что администрация Трампа сознательно подталкивает Иран к выходу из ядерного соглашения.

С 16 января 2016 г. (день начала действия СВПД) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверяет и контролирует выполнение Ираном своих ядерных обязательств в соответствии с условиями, изложенными в СВПД и стандартной практикой гарантий МАГАТЭ. Отчеты предоставляются ежеквартально в Совет управляющих Агентства и параллельно в Совет Безопасности ООН. Отчеты МАГАТЭ являются в настоящее время основой для определения многими странами того, что Иран соблюдает соглашение.



До выхода из СВПД правительство США не оспаривало доклады МАГАТЭ о выполнении Ираном СВПД. Агентство подтверждало, что Иран выполняет свои обязательства. МАГАТЭ указывало на вывоз большей части запасов иранского низкообогащенного урана из страны, сокращение обогатительных мощностей, демонтаж двух третей действующих центрифуг в хранилище. Инспекции Агентства подтвердили вывод из строя тяжеловодного реактора в Араке и ввод в действие протокола, в соответствии с которым обеспечен беспрецедентный уровень доступа инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты. На момент выхода США из СВПД в мае 2018 г. ядерная программа Ирана была наиболее тщательно отслеживаемой в мире. Поэтому нет сомнений в том, что решение администрации Трампа подрывает ценность и значение международных институтов, особенно тех, которые действуют в интересах режима ядерного нераспространения. Выступив против СВПД, Трамп бросил вызов и МАГАТЭ.



Более того, не сумев спровоцировать Тегеран на выход из ядерного соглашения, в начале мая США применили к Ирану санкции в отношении сотрудничества в ядерной области. Администрация Трампа сделала невозможным для Ирана добровольно соблюдать прежние ограничения на хранение обогащенного урана и тяжелой воды, поскольку санкции США препятствуют экспорту обогащенного урана и тяжелой воды, что является нарушением положений СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Разочарование Ирана вполне понятно.

Иран объявил пока о первом этапе корректировки своего отношения к СВПД. Эти меры будут включать прекращение его добровольного соблюдения ограничений на поддержание запасов обогащенного урана и тяжелой воды. А на втором этапе иранцы обещают прекратить добровольное соблюдение ограничений, касающихся уровня обогащения урана и возобновить модернизацию тяжеловодного реактора в Араке. После выхода США из соглашения Тегеран дал оставшимся сторонам достаточно времени для спасения сделки. Теперь настала очередь остальных участников СВПД. До сих пор, однако, Европа ничего Ирану не предложила.



Заявление представителя Агентства по атомной энергии Ирана совпало со встречей в Люксембурге министров иностранных дел Европейского союза. Чиновники ЕС заявили, что они в оценках выполнения Тегераном СВПД полагаются на МАГАТЭ. "Наша цель – сохранить соглашение", – сказала Могерини. Однако в кулуарах встречи дипломаты не исключили, сообщает The Politico, что если МАГАТЭ объявит Иран "нарушителем", европейские страны последуют примеру США в отказе от сделки или же попытаются договориться о новом пакте. Доклад МАГАТЭ о том, что Иран больше не соблюдает соглашение, станет для ЕС красной чертой.

До сих пор позиция Генерального секретаря ООН основывалась на том, что в правовом отношении односторонний выход Вашингтона из соглашения не дает оснований для прекращения его действия. В тексте СВПД содержится описание Механизма разрешения споров (Dispute Resolution Mechanism), в соответствии с которым любая сторона соглашения может утверждать, что другая сторона нарушает его положения и требовать удовлетворить свои претензии, добиваясь выполнения буквы и духа СВПД. Администрация Трампа могла использовать этот механизм при условии, что американские обвинения в адрес Ирана были бы одобрены в Совете Безопасности ООН. Однако Россия и Китай американские инициативы по пересмотру СВПД не поддерживают. Как и с кем Европа будет договариваться в ООН о пересмотре ядерного соглашения, непонятно. Похоже, Европа, как всегда, вернется в американский фарватер, который сегодня все больше зависит от израильских лоцманов.

Премьер Нетаньяху, один из самых громких критиков соглашения, отреагировал мгновенно, как будто ждал конца иранского терпения. В тот же день он призвал международное сообщество немедленно ввести санкции в отношении Ирана, если тот "продолжит свою угрозу обогащения урана сверх уровней, установленных знаковым ядерным пактом". Пока Иран соблюдал СВПД, для Нетаньяху СВПД никогда не был "знаковым пактом". Теперь стал.



Китай предупредил, чтобы США не открывали ящик Пандоры на Ближнем Востоке. По мнению Пекина, американская сторона должна изменить свои методы экстремального давления. Иначе "это приведет к еще большему кризису".