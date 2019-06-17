Во что превратится Верховная рада с большинством у партии Зеленского? - А.Каневский

07:23 19.06.2019

Антон КАНЕВСКИЙ | 17.06.2019 |



Как новый президент удовлетворил всех и что из этого может выйти

За месяц с небольшим до парламентских выборов социологические прогнозы делаются для Зеленского все более радужными. За "Слугу народа" уже готовы проголосовать более 50% определившихся с выбором. Это значит, что если не произойдет потрясений, которые обрушат президентский рейтинг, у него есть все шансы получить в Верховной раде 60-70% мест, распределяемых по партийным спискам.



Не менее оптимистично оценивают у Зеленского и ситуацию в мажоритарных округах. Ведь и тут большинство избирателей, делая свой выбор, будет смотреть не на личность (авторитетов, включая местные, почти не осталось), а на партийную принадлежность кандидата, и, учитывая текущий уровень популярности "Слуги народа", те, кто пойдет на выборы под этим брендом, сразу получают преимущество. Кроме того, и независимые депутаты, попав в парламент, чаще всего примыкают к партии власти.



Впервые в своей истории независимая Украина близка к ситуации, когда в парламенте возникнет однопартийная пропрезидентская коалиция. Однако значит ли это, что после 21 июля Зеленский окажется в зоне полного политического комфорта?



Мы уже отмечали, что Зеленский пытался не допустить в списки своей партии людей Авакова и Коломойского, как и то, что место "генерального партнера" нового президента все больше занимают другой олигарх из города на Днепре Виктор Пинчук и стоящие за ним клинтониты.

И теперь, когда "список Зеленского" обнародован, можно говорить о том, что новый президент удовлетворил всех. В списке есть люди, причем в первой двадцатке однозначно ассоциируемые с министром внутренних дел. Что же касается Коломойского, то да, его бизнес-связей в списке вроде бы не оказалось, но полным-полно журналистов из медиаимперии Коломойского, включая генерального директора канала "1+1" Александра Ткаченко (№ 9 списка).

Еще больше в списке грантоедов, особенно из так называемого Офиса эффективного регулирования (BRDO). В целом наличие западных "корочек" – стандартный признак людей из команды Зеленского. В основном это годичная стажировка или курсы без длительного обучения за границей. Есть в списке люди, напрямую ассоциируемые с Пинчуком.



Однако этих составных частей, а также людей из личного круга Зеленского ("квартальщиков") не хватило, чтобы заполнить все вакансии. В ходе кастинга на место в избирательном списке (с практически гарантированным попаданием в Раду) кого-то отобрали (за четыре дня) из присланных заявок, кого-то из относительно известных фигур или знакомых членов команды Зеленского сами позвали.



В общем, список "Слуги народа" оказался сборной солянкой из блогеров, журналистов, бизнесменов средней руки, чиновников, помощников народных депутатов и еще Бог весть кого. В прошлом это все люди разноплановой политической ориентации.

Никакого мало-мальски серьезного отбора с проверкой "кредитной истории" кандидатов в депутаты не проводилось. Подавляющее большинство из них ранее не были знакомы Зеленскому, а его знали лишь заочно, как популярного шоумена. При этом они – такие же новички в политике, как и их лидер, пока еще слабо понимающие, как развиваются политические процессы, как работает государственное управление, с дилетантским взглядом на экономику.



Однако самый сложный для Зеленского вопрос – даже не экономика, а мир. Подавляющее большинство кандидатов от "Слуги народа" – "ноунеймы", люди "без имени", практически неизвестные. Из тех, о ком можно найти информацию, только один высказывал мысли, созвучные инаугурационной речи Зеленского, – это № 11 партийного списка, серебряный призер Олимипиады-2016 борец Жан Беленюк.

Тех же, кого в той или иной степени можно отнести к партии войны, более чем достаточно. И это говорит о силе давления "патриотического сообщества", включая уличное. И как они себя поведут, если придет время "принимать сложные решения", ради которых Зеленский, по его словам, "готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – …без колебаний готов потерять свою должность"?



Какую позицию займет, к примеру, № 4 списка Давид Арахамия – бизнесмен из Николаева и известный волонтер, удостоенный знаков отличия от Порошенко и считающийся близким к Арсену Авакову? А № 15 Елизавета Ясько – продюсер фильма "Крым: грязный секрет России", говорившая, что украинцы должны воспринимать полуостров через призму крымско-татарской культуры? Для Ясько и присоединение Крыма к России в XVIII веке – "аннексия". Аналогичную позицию по "крымско-татарскому вопросу" занимает блогер Елизавета Богуцкая, соратница Саакашвили.



Или Святослав Юраш – сын главы департамента по делам религий Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание раскольнической ПЦУ? Или Ростислав Тистык, 25 лет, сын бывшего депутата Львовского горсовета от партии "Свобода"? А Анна Коваленко – предводительница 39-й женской сотни майдана, а после советник трех министров обороны Украины и министра информационной политики? И это только самая краткая выжимка из "списка Зеленского".

У нового президента, которого все политические старожилы не без оснований считают выскочкой, есть популярность, но не хватает авторитета. И что будет, когда многоколонная партия войны покажет себя во всей красе, когда их настроения оседлают политические умельцы, когда громко заявит о себе националистическая "улица"? Тогда и понадобится личный авторитет. А его нет.

Правила политической игры пишутся огромным опытом, а порой и кровью.



И все идет к тому, что будущая Рада не станет однопартийной. Она достаточно быстро превратится в собрание людей, где каждый депутат – сам себе глава фракции. Такими были когда-то съезды народных депутатов СССР и РСФСР. К чему это привело – известно.