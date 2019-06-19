Джентльмены удачи. Кто и как "проел" продукты госпрограммы "СПК Astana"

07:39 19.06.2019

Среда 19.06.2019 10:40 ast

07:40 msk



Джентльмены удачи

Директор департамента по реализации госпрограмм "СПК Astana" вместе с другом украл продуктов из стабилизационного фонда почти на 60 миллионов тенге!



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 19 июня



В Нур-Султане на днях был оглашен приговор по делу 31-летнего сотрудника АО "Национальная компания "СПК Astana" Ауеза КАРАБАЛАЕВА и его друга детства и подельника Еркебулана ТУГАНБАЕВА. Директор департамента по реализации государственных программ нацкомпании придумал, как можно незаметно вывозить со складов продукты питания, причем в огромных объемах - десятки тонн сахара, риса и гречки! Заработанные таким способом деньги были потрачены в казино...

Ауез Карабалаев - один из тех молодых людей, кто ведет активную жизнь в соцсетях, поддерживает различные флешмобы и не стесняется выражать свою граж­данскую позицию. В последние недели он, как и тысячи казахстанцев, установил на свои фотографии в "Фейсбуке" рамки с надписями "От правды не убежишь", "У меня есть выбор" и "За реформу МВД". Как раз в это время суд решал, какое же наказание избрать молодому активисту за расхищение государственной собственности в особо крупном размере...



Свой хитрый план обогащения Карабалаев разработал весной 2018 года. Тогда он трудился в нацкомпании "СПК Astana" и отвечал за сохранность и реализацию продуктов питания из стабилизационного фонда, созданного специально для того, чтобы оказывать влияние на ценообразование в городе. Здесь-то Ауез Каныбекович и увидел возможность для заработка. Он попросил своего друга Еркебулана Туганбаева зарегистрировать юридическое лицо, через которое можно было бы продавать товары. Сказано - сделано, и уже в апреле 2018-го Карабалаев оформил заявку на отгрузку ИП "Шымыр" более 20 тонн сахара. Туганбаеву оставалось всего лишь забрать 800 мешков со склада и отдать на реализацию по самой низкой цене. После того как операция прошла успешно, друзья поняли, что схема прекрасно работает. Сахар принес молодым людям очень большие деньги - Карабалаев оформил еще 10 заявок на отгрузку, а Туганбаев вывез со склада более 7,5 тысячи мешков общим весом около 179 тонн!



Но на этом ребята не успокоились и переключились на рис. Его тоже весьма охотно брали на продажу, и уже по отработанному сценарию со склада было вывезено около четырех тысяч мешков весом 95 тонн! Такая же участь ждала гречку и картошку. Карабалаев выписывал наряды, Туганбаев находил транспорт и перевозил товар. Вырученные деньги, по версии следствия, Карабалаев якобы забирал себе, выдавая партнеру 5-10 тысяч тенге на такси. Хотя верится в это с трудом.



Почему же в нацкомпании "СПК Astana" не обращали внимания на исчезновение десятков тонн продовольствия? Оказалось, все очень просто: директор департамента оформлял наряды и отправлял их на склады, но в бухгалтерию документы не сдавал, аккуратно складывая их в свой сейф.



В общей сложности Карабалаеву и Туганбаеву удалось облегчить закрома "СПК Astana" почти на 58 миллионов тенге. А выявить хищения в таком объеме помогла... случайность. Летом прошлого года Карабалаев несколько дней отсутствовал на работе, не отвечал на телефонные звонки начальства и привлек к себе внимание. У руководства нацкомпании сразу же возникли подозрения, что все это не просто так, поэтому на складах, где хранились продукты "СПК Astana", была проведена внеплановая ревизия. Она-то и установила, что по команде директора департамента были вывезены десятки тонн сахара, риса и гречки...



Ауез Карабалаев вину в содеянном признал частично и рассказал, что в одиночку придумал и реализовал механизм по хищению продуктов, используя своего приятеля Еркебулана втемную. Сотрудник нацкомпании заявил, что все заработанные деньги он потратил в одиночку - 20 миллионов тенге спустил в казино, 11 - отдал на погашение кредита, а еще часть средств внес в качестве возмещения ущерба. Вторил ему и Туганбаев - якобы он не знал, что возил ворованный товар, ведь по документам все было чисто.



Но суд посчитал, что в хищениях виноваты оба друга, поэтому избрал и для Карабалаева, и для Туганбаева одинаковое наказание - 7 лет условного срока. Также они вместе должны возместить около 45 миллионов тенге ущерба "СПК Astana". Приговор вступил в силу.