Зеленский ищет премьера: Тимошенко, Абромавичюс или кто-то из грузин

07:47 19.06.2019

Кто возглавит правительство Украины после парламентских выборов



Алексей Ильяшевич



18.06.19



Главная интрига парламентских выборов на Украине - сумеет ли президентская партия "Слуга народа" получить больше 50% мандатов и впервые за годы независимости самостоятельно сформировать коалицию. Судя по последним социологическим исследованиям, за партию Владимира Зеленского готовы проголосовать уже 47−48% избирателей - из числа тех, кто определился с выбором.

Некоторые эксперты не сомневаются, что до 21 июля "Слуга народа" сделает последний рывок, заведет в парламент большое количество депутатов по одномандатным округам и получит полноту законодательной власти. А заодно и исполнительной - 226 голосов хватит для того, чтобы назначить нового премьер-министра. То есть в этом случае все зависит исключительно от предпочтений самого Зеленского.

Но кого новоизбранный президент хочет видеть в кресле премьера? Об этом можно только гадать. В окружении Зеленского есть несколько групп влияния, и у каждой из них наверняка будет своя кандидатура. То есть битва за пост главы правительства может развернуться исключительно внутри президентской команды.

В ней могут поучаствовать представители других партий, если "Слуге народа" придется искать младшего партнера по коалиции. Своих амбиций не скрывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, у которой еще с президентской кампании осталась, по сути, премьерская программа реформ под названием "Новый курс".

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Теоретически на должность премьера могут претендовать и условно пророссийские силы - осколки "Партии регионов". Вторую по численности фракцию в парламенте наверняка будет иметь "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Недавно ее представители Юрий Бойко и Виктор Медведчук в очередной раз встретили с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и получили заверения, что Россия готова заключить новый контракт на прямые поставки газа в Украину. Это, несомненно, можно рассматривать не только как элемент предвыборной кампании ОПЗЖ, но и как заявку Бойко на премьерство.

У "Оппозиционного блока" рейтинги скромнее, но и он после недавнего объединения с несколькими партиями имеет хорошие шансы преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в парламент. Потенциальными кандидатами от Оппоблока могут быть Александр Вилкул и Евгений Мураев.

Впрочем, сегодня разговоры крутятся вокруг тех, кто на виду. Но велика вероятность, что премьер-министром Украины станет отнюдь не самый заметный политик.

- Мне кажется, это будет фигура ныне не особо публичная, близкая к Зеленскому или Коломойскому, - предполагает украинский политолог Денис Гаевский. - Может, Игорь Палица, Сергей Тигипко или Валерий Хорошковский. Но и эти имена представляются мне маловероятными. Скорее должность премьер-министра займет малоизвестный человек.

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"СП": - А если "Слуга народа" создаст коалицию с "Батькивщиной"? Рассматривает ли Зеленский кандидатуру Юлии Тимошенко?

- В принципе, такая коалиция возможна, но отдавать младшему партнеру кресло премьера было бы слишком.

Еще посмотрим, как завершатся выборы по мажоритарке (одномандатным округам - прим. ред.). Возможно, "Слуге народа" хватит в дополнение самовыдвиженцев, чтобы сформировать коалицию единолично.

"СП": - Но премьер-министр в любом случае будет "своим"? Даже если рейтинги "Слуги народа" просядут и младший партнер будет не совсем уж немощным?

- Думаю, что рейтинги не просядут. В любом случае, найдется 226 голосов для утверждения премьера, предложенного Зеленским.

- У меня есть догадки, кто может стать премьер-министром, но я оставлю их при себе, - говорит политический обозреватель Руслан Бизяев. - Если рассматривать общий контекст, то нужно заметить, что многое будет зависеть от конфигурации будущей коалиции.

"СП": - Давайте тогда пофантазируем, что "Слуга народа" берет абсолютное большинство. Тогда премьер-министром гарантировано становится человек Зеленского?

- Да. Это может быть тот же Айварас Абромавичюс (бывший министр экономического развития и торговли Украины - прим. ред.). Вполне может быть.

"СП": - Литовские корни, скажем так, не помешают ему возглавить правительство?

- Абсолютно не помешают. Это же не помешало Зеленскому назначить его членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Если "Слуга народа" не набирает 226 мандатов в новой Верховной раде, то здесь возможны варианты. Но все они крутятся в "галактике Зеленского", назовем ее так. Первой, конечно, всплывает имя Тимошенко, она сейчас на слуху.

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Возможно, премьером будет кто-то из первой пятерки партии "Слуга народа". Или человек, который пока находится в тени, но может играть важную роль. Например, кто-то из наших западных реформаторов, но не Саакашвили.

"СП": - А что с ним не так?

- У Саакашвили крайне низкий личный рейтинг и крайне высокий антирейтинг, который ему создали в последние годы. К тому же, он сам сказал, что не претендует ни на какие должности в исполнительной и законодательной власти. То есть ни в кабинете министров, ни в Верховной Раде он работать не хочет. Думаю, вряд ли это будет Саакашвили, но правительство может возглавить какой-нибудь новый грузин.

Вообще, обратите внимание, как Зеленский ведет кампанию: он практически не анонсирует свои кадровые решения. Мы о них узнаем постфактум.

"СП": - Хотя он говорил, что выступает против назначения иностранцев на ключевые государственные посты. То есть везде должны быть украинцы.

- Я только "за", если везде будут украинцы, но скажите, о ком идет речь. Кого можно назначит из обоймы людей Зеленского? Выбор небольшой, буквально 3−4 человека. Тимошенко, Аваков…

"СП": - Кандидатуру Авакова Зеленский тоже рассматривает?

- Не знаю, рассматривает ли, но об этом можно говорить. Должность премьер-министра могут занимать люди уровня Тимошенко и Авакова.

"СП": - А условной пророссийской оппозиции что-то светит? Юрий Бойко явно намекает, что неплохо бы его сделать премьер-министром.

- Да, неплохо бы сделать, но в сегодняшней конфигурации это вряд ли получится. Каким-то образом Бойко и Медведчук могут рассчитывать на продолжение этого "газового романа" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Должность премьера - пока что не вариант.

Чтобы претендовать на этот пост, нужно иметь хотя бы 151 мандат в Верховной Раде. Хотя бы! Получит ли "Оппозиционная платформа - За жизнь" 151 мандат? Я сильно сомневаюсь.

"СП": - Со вторым лагерем "бело-голубых" - "Оппозиционным блоком" - ситуация аналогичная?

- Да. Ни те, ни другие не могут рассчитывать на должность премьер-министра. По крайней мере, исходя из сегодняшних реалий.

Мы еще до сих пор не знаем, когда пройдут выборы - 21 июля или позже. Это важно. Я не случайно начал разговор с того, что многое зависит от конфигурации коалиции.

В принципе, кто-то из названных вами оппозиционных сил в эту коалицию может войти.

"СП": - Их могут взять? Зеленский же говорил, что не готов сотрудничать с двумя партиями - Блоком Петра Порошенко и ОПЗЖ.

- В политике никогда не говори "никогда". Я могу допустить, что ОПЗЖ или Оппоблок станут опорой будущего парламентского большинства, если Зеленский не сформирует монокоалицию. Тем более что ряд его законопроектов требует конституционного большинства в 301 голос. В какую обертку это завернуть - другой вопрос.

Сейчас перед оппозицией стоит задача набрать как можно больше голосов. В идеале, как я уже сказал, нужно иметь 151 штык, и тогда можно существенно влиять на ситуацию. Но сейчас это уже нереально.

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"СП": - Вопрос глупый, но не могу не задать его. Что вы думаете о желании Порошенко стать премьер-министром?

- А что бы вы делали на месте Петра Алексеевича? Ему сейчас нужно бежать в Верховную Раду, причем бежать очень быстро, потому что сзади все сильнее ощущается холодное дыхание администрации Дональда Трампа. Я говорю о "Байденгейте" (расследовании вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году - прим. ред.).

Некоторые украинские СМИ говорили, что Порошенко якобы не пойдет в Верховную Раду. Я долго над этим смеялся. Потому что Петру Алексеевичу нужно мчаться в парламент на шестой передаче, если говорить на языке автомобилистов, закрыться там и сидеть тихо. При хорошем раскладе - претендовать на должность премьер-министра. Но, как показывает опыт его друга Владимира Плахотнюка в Молдове, лучше ему сейчас ничего не хотеть. Не надо злить больших геополитических дядь, это очень плохо заканчивается.

Хотя для мобилизации своего электората, для того, чтобы показать свою "легитимность", можно делать такие заявления. Они позволяют новым топ-спикерам Порошенко выглядеть на телеканалах не совсем идиотами. Так, процентов на 90%.