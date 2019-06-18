В Туркмении практически побороли проституцию. Давать - некому!

07:55 19.06.2019

В начале июня "Хроника Туркменистана" выпустила материал о женщинах, которые спасаясь от безработицы в стране вынуждены идти на панель в Турции.

По аналогичным причинам заниматься проституцией девушки вынуждены и в самом Туркменистане.

Как рассказала нашему корреспонденту бывшая секс-работница, ей, после смерти мужа оставшейся с тремя маленькими детьми, благодаря этому занятию удалось их вырастить, дать высшее образование и устроить на работу. Одновременно женщина помогала матери-пенсионерке.

Затрагивая тему моральной стороны этой работы, она ответила, что "моралью семью не прокормить, а прожить на сегодняшнюю зарплату с тремя детьми невозможно".

В этом бизнесе в основном заняты матери-одиночки и безработная молодежь из малообеспеченных семей. Среди проституток есть и пристрастившиеся к алкоголю и наркотикам женщины. 10-15 лет назад их было намного больше, они стояли вечерами на улицах Шевченко и Сурикова, их можно было встретить в многочисленных барах и дискотеках.



За последние несколько лет их отправили в тюрьмы или на принудительное лечение. Другие женщины, профессионально занимавшиеся ремеслом, уехали на работу в ОАЭ и Турцию. Были закрыты основные места работы проституток: почти все ночные клубы и бары (за исключением тех, кто работает под покровительством семьи президента), дискотеки и казино.

Кроме того, внес коррективы экономический кризис: в стране почти не осталось работников иностранных компаний, которых обслуживали жрицы любви. Те иностранцы, которые еще работают в стране, должны проживать в своих кампусах и не выходить на улицу после 22.00. Местные потребители секс-услуг настолько потеряли в заработке, что лишний раз не могут сходить даже в кафе.

Таким образом спрос на услуги проституток в последнее время резко сократился. Девушки рассказывают, что клиентов стало мало и они неплатежеспособны, стараются снизить цену или воспользоваться ими бесплатно.

Несмотря на это, проституция в Туркменистане не исчезла, а приобрела более закрытую форму. Сегодня с девушками можно познакомиться в кафе, барах, ресторанах торгового центра "Беркарар", в ресторане "Копетдаг" и "Яшлык", в "Арт-клубе", в кафе Jana в спальном микрорайоне "Мир". Эти заведения работают допоздна, тогда как другие закрываются в 22.00.

Цены на интим-услуги зависят от статуса клиента, внешних данных женщины, от того, из столицы она или из провинции, "элитная" или обычная, насколько ей визуально понравился клиент, каково ее финансовое и семейное положение, от потребностей клиента. Цены начинаются от 200 манатов за час. Есть девушки, которые стоят от 50$ и выше, но это единицы, их клиенты – туркменская элита и иностранцы.

В регионах цены значительно ниже. Например, в Дашогузе или Туркменабаде за 200 манатов можно взять женщину на ночь. В курортных городах Туркменбаши или Хазар цены поднимаются в летний сезон, но в целом ниже, чем в столице.

Статусные клиенты пользуются услугами сутенеров. В любом баре, отеле или клубе, есть люди, которые за определенную плату найдут женщину на ночь.

Другой формат неофициальных отношений состоятельных мужчин с женщинами носит долговременный характер, когда дамы становятся вторыми или третьими женами.

Практически во всех ашхабадских вузах есть женщины, специализирующиеся на поисках любовниц для чиновников среди студенток, приехавших на учебу из провинции. Женщина, найдя соответствующую запросам клиента студентку, предлагает ей "опору в жизни". Если девушка соглашается, сводница получает свой бакшиш.

Женщина-посредник может предложить девушке протекцию в учебе, в последующем трудоустройстве и безбедную жизнь в столице. Клиенты – чиновники госструктур, работники правоохранительных органов, приближенные к семье бизнесмены и их взрослые сыновья.

Немало девушек на это соглашаются. За пределами столицы хорошей жизни нет. Кому-то везет, они получают столичную прописку, квартиру, приличную работу и "семью". Других мужчины бросают спустя некоторое время: после рождения ребенка или потери мужчиной должности.

После этого женщины вынуждены идти в секс-работу в Туркменистане или в Турции. Помочь в этом всегда готовы те самые женщины-сводницы из институтов.