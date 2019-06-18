В Дашогузском (самом северном) велаяте Туркмении новый хяким - Назармырат Назармырадов

07:59 19.06.2019

17 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должности хякима Дашогузского велаята Маммета Байрамгулыева и назначил его заведующим отделом промышленной переработки продовольственной продукции Кабинета Министров.



На должность руководителя северного региона назначен Назармырат Назармырадов. Глава государства поручил новому хякиму проследить за успешным завершением сбора пшеницы, строительством объектов и за подготовкой к празднованиям знаменательных дат.

Президент отметил, что на следующей неделе Дашогуз посетит председатель Меджлиса Гульшат Маммедова, с которой Назармырадов заложит фундамент новостроек.

Пост заместителя хякима Дашогузского велаята занял Велмырат Сапармырадов, которого глава государства освободил от должности заместителя хякима этрапа Сапармурата Туркменбаши.