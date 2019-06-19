 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Японии запретили физическое наказание детей
08:38 19.06.2019

19 июня 2019,

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям. Такое решение было принято в среду, 19 июня, на заседании верхней палаты законодательного органа.

Поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года. Как отмечается, вводится полный запрет на телесные наказания. Штрафы в документе пока не оговорены, сообщает ТАСС.
Согласно законопроекту, социальные работники получат более широкие права по вмешательству в дела о домашнем насилии. Уточняется, что в настоящий момент закон в большей степени находится на стороне родителей.
Принятие поправок было инициировано после жестокого убийства школьницы, 10-летней Миа Курихары, в начале текущего года, передает "РИА Новости". Отец девочки с молчаливого согласия матери подвергал дочь избиениям и издевательствам и оправдывал это "воспитательными целями".

Выяснилось, что родитель бил ребенка каждый день, заставлял ее стоять долгие часы, не позволял спать и будил посреди ночи, обливал холодной водой, не давал есть и др. В результате школьница скончалась, органы опеки не предприняли никаких действий для защиты ребенка. Отец арестован.
29 января в Великобритании приговорили к семи годам и девяти месяцам тюрьмы самую молодую в истории страны женщину-педофила. 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс призналась в совершении сексуального насилия против двоих детей двух и трех лет.

Источник - iz.ru
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