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Столкновение Запада и Востока вокруг гей-парада в Тбилиси
11:45 19.06.2019

Обе стороны подозревают, что за "противником" стоят агенты северного соседа

Сравнительно "скучный" и однообразный период в политической жизни Грузии, в котором обществу ежедневно предлагалась одна и та же повестка дня - взаимных обвинений нынешней власти и ее главных оппонентов, - сменилась более напряженной порой. Несмотря на летний сезон и предстоящие "отпуска", политические соперники выдвигают перед обществом все новые и новые темы, вокруг которых в дальнейшем развивается активная дискуссия и порой перерастает в открытое столкновение и противостояние. Темы, как, в общем, очень метко выразился один из грузинских аналитиков, высосаны из пальца, сфабрикованы искусственно, дабы повысить градусы на политической арене и записать политические очки перед очередными парламентскими выборами, до которых осталось менее полутора лет.

Одной из таких тем обществу была подброшена тема проведения в Грузии так называемого "гей-прайда", мероприятия, инициированного заокеанским стратегическим партнером - США, президент которого посвятил ему специальный пост в сети Twitter и открыто поддержал проведение такого парада, а заодно осудил страны, где преследуют и притесняют представителей сексменьшинств. А так как пост Трампа специально распространило и посольство США в Грузии, оппоненты сразу же увидели в нем упрек и указание в адрес нынешнего правительства Грузии.

Мероприятия в рамках недели "гей-прайда" должны были начаться уже сегодня и продлиться до воскресенья, 23 июня… Но организаторы парада сексменьшинств пока настороженно молчат и активности не проявляют. Еще вчера в эфире целого ряда грузинских телекомпаний они упорно защищали свое право на выражение собственного мнения на тот образ жизни, который они выбрали, и усиленно ругали и обвиняли как правительство, так и "пророссийскую" общественность в притеснении и преследовании членов общества ЛГБТ.

Почему противников проведения гей-парада считают в Грузии "пророссийскими"? Ответа на этот вопрос не могут дать даже сами обвинители. Они лишь констатируют "факт". И утверждают, что бизнесмен Леван Васадзе, работавший в России, никем иным как российским агентом, быть и не может. Тот самый Леван Васадзе, который собрал в минувшие выходные в парке Вере тысячи своих единомышленников и заявил, что не позволит провести в Тбилиси мероприятие, нацеленное на пропаганду "разврата и греха". Обвинители при этом не могут объяснить, почему Васадзе - агент России, а, скажем, соратник экс-президента Саакашвили Григол Вашадзе, у которого с Россией связана значительная часть жизни и карьеры, - нет. Но так как Васадзе проповедует нормализацию отношений с Россией и одновременно выступает против гей-парада, он все же "российский агент". Тем более что в защиту "прайда" выступает Вашингтон и весь "западный цивилизованный мир". А заодно с ними и бывшие, и нынешние соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Интересна и прямо противоположная точка зрения, согласно которой, оказывается, организаторы гей-парада в Тбилиси - российские агенты и своими действиями "льют воду на мельницу России", портят имидж Запада в глазах населения страны и отвращают его от прозападного пути развития Грузии. Уж и не знаешь, кому тут верить? Кто реально печется об имидже страны и национальных ценностях, а кто лишь зарабатывает политический капитал? У автора этой статьи однозначного ответа на этот вопрос нет. Поскольку реальной силы, желающей не столько дорваться до власти, сколько повести свою страну вперед, в Грузии пока не видно.

И все же вернемся к параду сексменьшинств. Еще в понедельник, 17 июня, МВД Грузии сообщило, что возбудило уголовное дело по факту призывов к созданию незаконных вооруженных формирований. Этот призыв прозвучал днем раньше на митинге в парке Вере, где своих сторонников собрал Леван Васадзе. Он призвал всех вооружиться ремнями и дубинками и выйти на улицы в защиту национальных ценностей. При этом настоятельно просил своих соратников и сторонников ни в коем случае не применять ни то, ни другое по отношению к членам общества ЛГБТ и полиции. Но лишь до тех пор, пока те первыми не применят силу…

Хотя МВД и возбудило уголовное дело и допросило по нему нескольких участников того митинга, конкретных мер по пресечению предстоящих "актов насилия" не приняло, никого "за решетку" не посадило. Но провело встречу с активистами ЛГБТ и настоятельно посоветовало им не проводить свой парад, так как может не справиться с обеспечением их безопасности.

Содержание встречи журналистам сообщила народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, позиция МВД - прайд проводить не следует.

"Представители МВД отмечали, что в данном случае речь идет не только об участниках прайда, но и о безопасности в целом. Поэтому они считают, что прайд проводить не следует, так как это связано с серьезными рисками безопасности. Конечно, решение будут принимать уже сами члены общины ЛГБТ, они, наверное, проведут консультации внутри организации. Но на встрече речь шла о проблемах общества ЛГБТ, они выражали пожелание, чтобы правительство приняло более серьезные меры для защиты их прав", - заявила Ломджария.

По ее же информации, МВД не советовало проводить лишь гей-парад, а что касается остальных запланированных в рамках недели "культурных и иных" мероприятий, полиция выразила готовность обеспечения защиты и безопасности их участников.

Проведут ли ЛГБТ свой парад в Тбилиси, пока не известно. Заявлений на этот счет они еще не делали. Но с повторным предупреждающим обращением выступила патриархия Грузии, которая отметила, что в стране есть определенные силы, которые стремятся использовать небольшую группу ЛГБТ для собственных целей. В том числе для проведения своих политических интересов и дискредитации церкви.

"Факт, что провести эту акцию хотят в такой среде, где для населения различных этносов и вероисповедания такие действия считаются безнравственностью и оскорблением чести, и это порождает справедливый протест у людей, защищающих традиционные ценности. Когда говорят о свободе выражения, почему-то не говорят, что по конституции Грузии и международному законодательству, эта свобода, как абсолютная, может быть ограничена, если она противоречит существующим в стране моральным ценностям и создает реальную угрозу противостояния и волнений в народе. Долг правительства - принятие мер по защите мира в стране", - говорится в очередном заявлении патриархии.

Авторы этого обращения подчеркивают, что организаторы акции ЛГБТ льют воду на мельницу тех сил, которые противятся западной ориентации Грузии. Они надеются, что зарубежные посольства учтут эту реальность и направят свои усилия на предотвращение гражданского противостояния.

Патриархия недаром обращается к западным дипломатам, так как именно зарубежные посольства, особенно посольство США, в последние дни активно говорят о необходимости защиты прав сексменьшинств и предоставлении им возможности проведения своего парада.

А прозападные общественные деятели, которые особенно активны в соцсетях в связи с планами ЛГБТ по проведению гей-парада, традиционно расценили заявление патриархии как написанное в пророссийском духе, и подчеркнули, что иного от возглавляемого патриархом Илией Вторым религиозного института и не ожидали.

Интересная вещь получается: роль и влияние России в развивающихся в Грузии вокруг гей-парада событиях видят все противоборствующие стороны. Потому что фактически под силами, противящимися западной ориентации Грузии, традиционно понимают силы пророссийского толка.

Но те, кого обвиняют в проведении интересов России, упорно и тщательно эти обвинения опровергают. Никто в Грузии не хочет смотреться в глазах общества "пророссийским" - политиком ли, общественным ли деятелем, или даже государственным либо религиозным институтом.

Те же, кто способен более или менее отстраненно и объективно оценивать сложившуюся ситуацию, видят в противостоянии вокруг парада ЛГБТ конфликт "западных" и национальных, "восточных" ценностей. Эти ценности сформировала в своем первом протестном заявлении в связи с гей-парадом патриархия Грузии, пояснив, что для основной части грузинского населения, для прихожан грузинской церкви, тот образ жизни, который ведут лица ЛГБТ, является "грехом", а организуемые этими людьми акции - пропагандой своего "греховного" образа жизни, что противоречит национальным традициям и христианской морали.

Как, в чью пользу разрешится этот конфликт между "Западом" и "Востоком" в Грузии, покажут ближайшие дни.

Андро Малкин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560933900
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