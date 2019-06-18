Британский дипломат станет первым бизнес-омбудсменом Кыргызстана. Дожили...

11:46 19.06.2019

Защищать интересы бизнеса в КР будет бывший посол Великобритании



Экс-посол Великобритании станет первым в истории Кыргызстана бизнес-омбудсменом. Информацией о назначении на своей странице в Tweeter поделился экономист Азамат Акенеев.



Он подчеркнул, что озвученная им информация неофициальная.



- По предварительным данным Наблюдательный совет выбрал Робина Орд-Смита, - написал Акенеев.



В аппарате правительства VB.KG сообщили, что не в курсе назначения, так как должность не является государственной.



Робин Орд-Смит ранее возглавлял дипломатическую миссию Великобритании в Кыргызстане.



Напомним, на пост бизнес-омбудсмена претендовали пять человек:



1. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев;



2. Экс-директор Международного делового совета, эк-директор по устойчивому развитию ЗАО "Кумтор Голд Компани" Актилек Тунгатаров;



3. Директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев;



4. экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулуу Ахметова;



5. Бывший посол Великобритании в КР Робин Орд Смит;



О необходимости создать институт бизнес-омбудсмена говорили премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом неоднократно просили и сами бизнесмены. Идею поддержал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставил Кыргызстану 1,5 млн евро для реализации начальной стадии проекта. Ожидается, что бизнес-омбудсмен будет защищать права предпринимателей, которые сталкиваются с нарушениями закона со стороны государственных структур или конкурентов. Выбирает бизнес-омбудсмена наблюдательный совет, члены которого должны единогласно поддержать кандидата. В наблюдательном совете заседают представители отечественных бизнес-ассоциаций, представитель правительства и представитель международной организации.



Екатерина Улитина