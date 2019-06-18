Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве Мурси

20:36 19.06.2019

"Мурси не умер, его убили"



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в преднамеренном убийстве бывшего египетского президента Мухаммеда Мурси, 19 июня передает агентство Associated Press.



"Мохаммед Мурси агонизировал на полу в зале суда в течение 20 минут. Ни одно должностное лицо не вмешалось. Мурси не умер, его убили", - заявил Эрдоган.



Эрдоган также призвал Организацию исламского сотрудничества "принять необходимые меры" в связи с гибелью Мурси.