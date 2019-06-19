 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ключ к Ближнему Востоку: альтруизм или сила? - А.Эскин
20:39 19.06.2019

Шимон Перес наставлял президента Путина. Но ошибался сам

Три года назад девяностотрехлетний Шимон Перес (бывший премьер министр и бывший президент Израиля) разоткровенничался с журналистом Даниэлем Самуэльсом. Это было последним интервью патриарха израильской дипломатии.



В ходе разговора Перес поведал о своей дружбе с президентом России Путиным и об откровенных разговорах, состоявшихся между ними. Одна из тем касалась успехов США во внешней политике.
"Чем велика Америка?" - вспоминал свой монолог Перес. "Тем, что они даруют другим. А почему у Европы проблемы? Потому что они - получающие. Америка дает. Люди думают, что они щедры. А я думаю, что они мудры. Если вы даете, то приобретаете друзей. Самая полезная инвестиция - заводить друзей".

Согласно официальным данным, правительство США потратило в 2017 году 50 миллиардов долларов на помощь иностранным государствам. Так было заведено с древних времен, что крупнейшая империя делится добытым с друзьями и союзниками. Американцы на самом деле преуспели в этом. Самым ярким свидетельством остается послевоенный "план Маршалла".

В ходе той же беседы Перес наставлял российского президента: "Поверь мне, враги и вражда - это наибольшее расточительство в жизни". То есть лучшая инвестиция - обретение друзей, а наличие врагов - дорогостоящее и излишнее в нашем мире.
Если мы вчитаемся в главу о Ближнем Востоке в недавно вышедшей в свет книге Анжелы Стент "Мир Путина", то там написано, по сути, ровно обратное. Эта авторитетнейшая дама в академических кругах и в среде разведсообщества США говорит и пишет о том, что главным успехом России в международной политики следует считать Ближний Восток. Стент говорит о том, что политика Путина в регионе прагматична и сбалансирована. Он сумел построить добрые отношения с Израилем, сопровождающиеся стратегическим сотрудничеством. Одновременно Россия поддерживает тесные отношения с Ираном. А также умело договаривается с саудитами о ценах на нефть.

Согласно Анжеле Стент, политика России отличается сегодня реализмом и прагматизмом, а также - лишена идеологических доктрин. Американское правительство же ясно нацелено сегодня на ущемление Ирана. Оно ориентируется на своих традиционных союзников, коими являются Саудовская Аравия, Израиль, Египет и Иордания.









Трудно избавиться от впечатления, что устоявшаяся неприязнь к России со стороны Анжелы Стент толкает ее к гиперболированному восприятию успехов России и президента Путина. Она ведь видит в этом угрозу интересам США и - промах собственных силовых ведомств.

Даже если оценки Стент и некоторых ее коллег преувеличены, мы видим, как Россия сумела утвердить свой авторитет на Ближнем Востоке с помощью не подарков и инвестиций, а - успешной военной операции в Сирии. Москва показала, что способна на решительные действия. Режим президента Асада в Сирии был спасен.
При разборе ситуации в Сирии мы заметим, как американцы вовсе не хотели вторгаться туда. В конце концов Конгресс позволил администрации Обамы направить контингент в некоторые районы охваченной огнем страны, но только с целью уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Россия же продемонстрировала пущую мобильность и готовность к решительным действиям. Ибо мало располагать громадным военным потенциалом. Нужна воля для применения его и готовность действовать.
Получается, наущения Шимона Переса работают не всегда и не везде. При всей шаткости российского статуса в регионе Ближнего Востока, при всех возможных сюрпризах со стороны Ирана или Катара, к примеру. Авторитет России неоспоримо повысился в результате военной операции. Так устроен Ближний Восток.







Сам израильский искатель мирных решений удостоился за свои дерзания Нобелевской премии мира, однако никакого мира его инициативы не принесли. Достигнутые с Арафатом договоренности в Осло, завершившиеся церемонией на лужайке Белого Дома в сентябре 1993-го, были началом самой кровавой эры. Около полутора тысяч израильтян стали жертвами террора, разбушевавшегося вследствие "мирного протеста".

Иными словами, арабский мир устроен сегодня иначе, нежели послевоенная Европа. Там щедрый "план Маршала" гарантировал американцам широкую дружбу на долгие годы. А вот Ближний Восток устроен иначе. Шимон Перес как раз показал всем, как не следует заключать мир на Ближнем Востоке. Россия показала практически и прагматически, что в наших краях уважают силу. Особливо после того, как ее применяют.

Авигдор Эскин

19.06.19

Источник - regnum.ru/
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