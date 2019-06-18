Музей военной авиатехники открылся в узбекском Ханабаде

21:31 19.06.2019

Музей военной авиатехники открылся в Кашкадарье к 70-летнему юбилею воинской части Военно-Воздушных Сил в Ханабаде. Среди его экспонатов - макеты истребителей и памятник подвигам военных летчиков.



Музей под открытым небом открылся 18 июня в Ханабаде в честь 70-летия воинской части военно-воздушных сил в Кашкадарьинской области. Среди экспонатов музея - макеты истребителей и памятник подвигам военных летчиков, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

В честь празднования пилоты устроили для зрителей воздушное шоу: показали фигуры высшего пилотажа на Су-25 и МиГ-29. Для детей провели "День открытых дверей" и познакомили с военной авиацией части.

Музей будет работать постоянно и доступен для посещений.