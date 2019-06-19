Америку уличили в уязвимости перед Китаем, - В.Скосырев

21:38 19.06.2019

В Пекине считают, что Трамп ведет переговоры от отчаяния

Владимир Скосырев



19.06.19



От Дональда Трампа и Си Цзиньпина ждут обстоятельной беседы в Японии.

Чиновники Вашингтона и Пекина возобновят обсуждение проблем торговли в ближайшее время, а на сессии G20 в Японии дискуссию продолжат лидеры двух держав. Таков результат их беседы по телефону. Трамп называет китайского коллегу "потрясающим парнем". Комментаторы в Поднебесной подчеркивают, что инициатива звонка исходила от самого хозяина Белого дома, которого торговая война поставила в отчаянное положение. Ему пришлось ждать час, пока председатель КНР не освободится.

Похоже, китайские СМИ, научившись у коллег на Западе, теперь успешно "троллят" американскую публику, или, во всяком случае, чрезвычайно оперативно освещают в выгодном Пекину духе международные события. К числу таких событий, несомненно, относится телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.



Тот факт, что разговор состоялся, сомнений не вызывает. Это подтвердили государственное китайское агентство "Синьхуа", а на пресс-конференции в Белом доме и сам Трамп. По его словам, лидеры договорились, что переговоры на уровне чиновников пройдут уже в среду. В то же время в Twitter он назвал Си "потрясающим парнем".



До настоящего момента в мире преобладали пессимистические настроения насчет перспектив урегулирования спора. Не было даже известно, встретятся ли руководители двух держав в Осаке или нет. И вот такой обнадеживающий поворот. Рынки не замедлили на него позитивно отреагировать. Индекс Dow поднялся на 353 пункта, то есть на 1,4%. В Японии основной индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%.



Однако в Пекине газета Global Times, которая считается независимым, неофициальным органом партии и правительства, придала разговору двух тяжеловесов мировой политики совершенно иную окраску. Газета сообщила, что он состоялся по просьбе американской стороны. И Трампу якобы пришлось ждать целый час, пока Си сможет снять трубку.



А все дело в том, что президент США находится под сильнейшим прессингом. Ведь началась предвыборная кампания, а американская экономика чрезвычайно уязвима. Из-за эскалации торговой войны многие крупные ретейлеры несут убытки. Рынок труда не оправдал ожиданий, Федеральной резервной системе США, вероятно, придется снизить ключевую ставку.



Вывод из этого таков: у Трампа не было иного выхода, как попытаться достичь компромисса.

Вряд ли китайские пропагандистские залпы, выпущенные в адрес Трампа, произведут большое впечатление на американцев. Но, как передает CNN, американские предприятия в самом деле оказывают нажим на администрацию Белого дома, предупреждая, что введение пошлин на китайский импорт может нанести ущерб американской экономике и привести к потере рабочих мест. Более 600 компаний и ассоциаций промышленности, включая Walmart, Costco, Target, послали в Вашингтон обращения с призывом положить конец торговой войне.

Так чего же все-таки можно ждать от американо-китайского саммита в Японии? В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока Ран Андрей Островский сказал: "В Осаке вряд ли будет заключена сделка. Думаю, будет соглашение продолжить переговоры на какой-то другой площадке – либо в Китае, либо в Америке. У Трампа более тяжелое положение, чем у Си Цзиньпина. Ситуация с дополнительными пошлинами оказывает большее влияние на американскую экономику, чем на китайскую. Это касается прежде всего ряда штатов США, которые находятся в критической зависимости от торговли с Китаем. Я имею в виду те штаты, которые экспортируют соевые бобы, прежде всего. Например, штаты Кентукки и Огайо. У них бюджеты держатся на этой торговле".



Китай вряд ли уступит, говорит эксперт. "Он мало что теряет, – отмечает Островский. – Доля Америки во внешней торговле Китая составляет всего 13%. Причем Китай в основном экспортирует в Америку. Он не случайно выдвинул инициативу "Один пояс – один путь", создавая таким образом рынки сбыта и источники сырья для себя. Причем доля стран, участвующих в проекте, во внешней торговле, инвестициях Китая все время увеличивается".

А доля Америки может сокращаться, тем более что Китай не собирается разрывать контакты с Европейским союзом. Доля торговли с ним превышает у Китая долю торговли с Америкой. Экономики Китая и Америки взаимозависимы. Но Америка больше зависит от торговли с Китаем, чем Китай – от Америки, заключил Островский.